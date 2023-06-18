Какой завтра, 19 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

19 июня 2023 года – понедельник. 481-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 июня, церковный праздник

19 июня в церковном календаре – день памяти Иллариона Исповедника. Был он игументом в Далматской обители, жил во времена, когда происходили сильные гонения за христианами. Но продолжал нести Слово Божие и бороться с иконоборчеством. Несколько раз Иллариона схватывали, сажали в темницу, подвергали тяжким издевательствам. Однако от Господа он получил важный дар — умел изгонять бесов и видеть души покойников. Когда кончились гонения за христианами, вернулся в свою обитель, где прожил до глубокой старости.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя переезжать на новое место.

Также не ссорьтесь с ближними.

Не стоит злословить, употреблять спиртные напитки.

Народные приметы и традиции на 19 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в лесу услышать крик дятла означает, что будет холод и ненастье;

танцует журавль до потепления в ближайшее время;

громко поют скворцы — ночью пойдет дождь;

полевая березка раскрыла свои цветы – будет сухая и теплая погода;

на жасмине все цветы опали — осень будет ранней;

услышать гром к быстрому дождю.

19 июня танцует журавль к потеплению в ближайшее время / Фото: Pexels

В честь Иллариона наши предки чествовали хлебные посевы и зерно. Верующие обязательно молились святому, чтобы получить большой урожай. Также можно помолиться за душу усопших, вспомнить их в своей молитве. Христиане обязательно соблюдали пост в этот день, верили, что тогда Бог наградит их счастьем.

Погода на 19 июня

Завтра, 19 июня, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясно утром, но во второй половине дня появятся облака, начнется мелкий дождь, который к вечеру закончится. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, днем пойдет дождь с грозой, который стихнет ближе к вечеру.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +20 ночью. Во Львове +24 днем и +13 ночью. В Харькове +25 днем и +15 ночью. В Одессе +24 днем и +20 ночью.

Памятные даты 19 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 июня:

240 год до н. э — греческий ученый Эратосфен Киренский впервые вычисляет радиус Земли;

1657 год — украинский экспедиционный корпус Войска Запорожского, возглавляемый наказным гетманом Антином Ждановичем, состоявший из Киевского, Переяславского, Белоцерковского и Кальницкого полков, а также из добровольческого полка из Умани, совместно с союзными войсками Швеции и Семы;

1819 год — в Ливерпуль прибывает "Саванна" — первый пароход, пересекший Атлантический океан;

1885 год — из Французской республики в Нью-Йорк доставляют подарок — статую Свободы;

1948 год — подписывают Женевскую конвенцию "О международном признании имущественных и других прав лиц, находящихся в самолетах";

1968 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия;

1996 год — Украина и Кыргызстан подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 июня

Какие завтра именины: Георгий, Илларион, Ростислав, София, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 19 июня является берилл. Минерал, который бывает разной окраски. На Востоке берилл считался сильным амулетом, который использовался от зла и для нейтрализации негативной энергии.

В этот день родились:

1909 год — украинский языковед, диалектологиня Мария Пшепюрская-Овчаренко;

1961 год — украинская певица (сопрано), педагогия, заслуженная артистка Украины Наталья-Мария Фарина;

1972 год — украинская журналистка, вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава Гонгадзе.

Какой завтра день в Украине и мире

19 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день детского футбола / Фото: Pexels

19 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день детского футбола. Инициатором создания праздника выступила Организация Объединенных Наций, которая положила начало событию для того, чтобы привлечь как можно больше детей и подростков к спортивным занятиям, а также распространять среди молодежи идею здорового образа жизни.

Также 19 июня Всемирный день мотоциклиста. До 2008 года этот праздник приходился на июль, но с тех пор его празднуют в третий понедельник июня. Появилось оно благодаря инициативе, которая заключалась в езде мотоциклом на работу. Состоялась она в 1992 году. Через несколько лет она стала настолько популярной, что уже привлекла около 5 тысяч мотоциклистов.

А еще 19 июня Всемирный день прогулки. Начал событие американец В. Т. Рабе в 1979 году. Первый же день прогулки прошел в штате Мичиган, США. Создали его в противовес дня бегу трусцой. Благодаря неспешной прогулке по парку можно снизить стрессовое напряжение и даже преодолеть первые признаки депрессии.

19 июня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Событие было начато ООН в 2005 году. А дату избрали в честь принятия резолюции Совбеза по сексуальному насилию (2008 год). Насилие сексуального характера является одной из военных стратегий, суть которой заключается в запугивании населения, получении контроля над ним.

Также 19 июня в Украине празднуют День фермера. Открыл праздник президент Владимир Зеленский 18 июня 2020 года, а дату празднования избрали в честь даты принятия Закона о фермерстве (2003 год).

А еще 19 июня Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии. Так называется наследственное изменение структуры гемоглобина, в результате которой он становится патологическим. Такие эритроциты плохо транспортируют кислород, потому больной может страдать кислородной недостаточностью.