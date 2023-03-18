Какой завтра, 19 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 19 марта, начинается Международная неделя вежливости на дороге. Верующие чтят память 42 мучеников из города Амморея. До Нового года осталось 287 дней.

19 марта 2023 — воскресенье. 389-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 марта, церковный праздник

19 марта в церковном календаре – день памяти 42 мучеников из города Амморея, в частности Константина. Святой Константин жил в IX веке и был священником. Но оставил свой сан ради того, чтобы стать воином и оградить родной город Амморея от сарацин. Вместе с 41 другими защитниками его схватили и доставили в Сирию.

Там мусульмане семь лет пытались заставить воинов отречься от христианской веры и принять ислам. Однако в этой духовной схватке первыми показались именно мучители. Чтобы поражение не выглядело слишком плачевным, они решили казнить воинов (вместе с Константином) и бросили их тела в реку Евфрат.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается пьянствовать.

Не стоит злословить, ругаться, ссориться.

Продолжается Великий пост, поэтому не разрешается есть мясные, молочные продукты, рыбу, яйца.

Не оставляйте открытыми двери или окна.

Народные приметы и традиции на 19 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утренние заморозки означают, что такой погодой будет еще целый месяц;

на реках тонет лед — ждите неурожайный год;

морозный день до скорой весны и сухого лета;

слышен стук дятла до затяжных холодов.

19 марта слышен стук дятла до затяжных холодов / Фото: Pexels

В народе 19 марта называли Константинов день. Наши предки в этот день относились к воде, поэтому шли к бане и освящали воду в колодце.

Погода на 19 марта

Завтра, 19 марта, в Киеве утром небо ясное, но уже днем его закроют тучи, без осадков. Во Львове пасмурное утро и вечер, ясный день, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +8 днем и -1 ночью. Во Львове +11 день и 0 ночью. В Харькове +6 днем и +1 ночью. В Одессе +11 днем и +5 ночью.

Памятные даты 19 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 марта:

721 год до н. э. — первое описанное солнечное затмение увидели из Вавилона;

1329 год — основали село Верхние Реметы в Закарпатской области;

1474 год — в Венеции принимают закон об охране изобретений, это был первый в мире закон об охране авторского права;

1682 год — Собор духовенства Франции принимает, что Папа Римский не имеет права лишать королей власти, а церковь властвует только в духовных делах;

1812 год – кадисские кортесы принимают первую Конституцию Испании;

1831 год – первое ограбление банка в США (английский иммигрант Эдвард Смит похищает из City Bank of New York 245 000 долларов – гигантскую по тем временам сумму);

1859 год — в Париже проходит премьера оперы Шарля Гуно "Фауст";

1917 год — Временное правительство одним из своих первых внешнеполитических актов подтверждает автономию Финляндии;

1917 год — в Киеве проходит 100-тысячная демонстрация под лозунгами: "Автономию Украине", "Так здорова свободная Украина с гетманом во главе";

1932 год — открывают мост Гарбор-Бридж в Сиднее;

1935 год — Игорь Сикорский получает в США патент на "летательный аппарат прямого подъема";

1946 год – Мартиника, Гваделупа, Реюньон объявляют департаментами Франции;

1953 год — впервые по телевидению показали церемонию вручения "Оскара";

1955 год – в Массаде (Израиль) археологи обнаруживают останки дворца Ирода;

1958 год – в Люксембурге открывают первое заседание Европарламента;

1982 год — группа аргентинцев поднимает свой флаг над Южной Джорджией, сделав толчок к Фолклендской войне с Великобританией;

2012 год – происходит стрельба в еврейской школе в Тулузе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 марта

Какие завтра именины: Константин, Максим, Федор, Аркадий, Абрам, Елена.

Талисманом человека, рожденного 19 марта является сардоникс. Это полудрагоценный камень, который все же очень известен среди ценных самоцветов. Главная его отличительная черта заключается в контрастной расцветке. Издавна сардоникс считали символом путешественников и камнем пути. Его рекомендуют носить тем, кто отправляется в дальний путь.

В этот день родились:

1894 год – украинский книжный график Николай Алексеев;

1895 год – украинский поэт, переводчик, публицист Максим Рыльский;

1930 год – украинская поэтесса Лина Костенко;

1931 год — украинская писательница, поэтесса и малярша Эмма Андиевская;

1955 год — дизайнер одежды, автор кукол, общественный и культурный деятель Украины Валентина Сазонова;

1972 год — украинский музыкант, фронтмен и лед-вокалист группы "Мандры" Сергей "Фома" Фоменко;

1979 год — офицер Национальной полиции Украины. Герой Украины Михаил Куратченко.

Какой завтра день в Украине и мире

19 марта начинается Международная неделя вежливости на дороге / Фото: Pexels

19 марта в Украине празднуют День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Ежегодно профессиональный праздник выпадает на третье воскресенье марта. Событие было начато Леонидом Кучмой 15 февраля 1994 года. Главная цель праздника — повысить инициативу рабочих и поблагодарить их за кропотливый и усердный труд. Ведь благодаря работникам жилищно-коммунального хозяйства обеспечиваются качественные условия жизни населения.

Также 19 марта начинается Международная неделя вежливости на дороге. Очень важное событие, ведь доброжелательное поведение водителей и пешеходов указывает на высокий уровень их культурного развития. Благодаря вежливости на дороге можно избежать большого количества дорожно-транспортных аварий. Главная цель праздника – привлечь людей к культурному обращению не только 19 марта, но и в другие дни.

А еще 19 марта День таксономиста. Таксономисты – специалисты, занимающиеся систематизацией и классификацией различных систем действительности. К примеру, в биологии они группируют существ на базе общих признаков. Это понятие достаточно широко и включает в себя объединение систем общественной, географической, геологической, языковедческой и т.д. Хотя до XX века эту науку связывали только с биологией.

19 марта празднуют День клиента. Это довольно молодой праздник, впервые появившийся в Литве 2010 года по инициативе одной компании. Главной его целью является благодарность за использование товаров или услуг.

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