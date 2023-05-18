Какой завтра, 19 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 19 мая, в Украине празднуют День семейной медицины. Верующие чтят память Иова Многострадального. До Нового года осталось 226 дней.

19 мая 2023 года — пятница. 450-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 мая, церковный праздник

19 мая в церковном календаре – день памяти Иова Многострадального. Он был известным благочестивым человеком во времена Моисея. Было у него очень большое семейство. Как-то вмешался в его жизнь дьявол, лишив Иова всего, что у него было, да еще поразил его страшной болезнью.

В это время его жена много работала и потому часто жаловалась Иову на страдания, на что тот отвечал, что Бог не дает людям того, что они не могут вынести, поэтому им следует быть благодарными. Иова за глубокую веру Господь наградил, вернув все потерянное с лихвой. Прожил святой муж с тех пор еще 140 лет.

Что запрещено делать в этот день

Не ссорьтесь с родственниками, иначе у семьи долго не будет счастья.

Запрещено бездельничать — можете сильно заболеть.

Утром лучше не высаживать горох – склеивают птицы.

Народные приметы и традиции на 19 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утренний туман показывает, что еще долго не будет дождей;

на крыльцо дома садятся вороны — ждите плохих новостей;

солнечный и яркий день — к жаркому лету;

если роса обильная – уродят огурцы.

19 мая на крыльцо дома садятся вороны — ждите плохих новостей / Фото: Pexels

В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. А все потому, что много внимания уделялось работе на огороде, особенно высаживали горох, бобы, огурцы и кукурузу. Также занимались и посевными работами на полях. Делали это обычно после заката, чтобы засеянное зерно не могли склеивать птицы. Верующие просили Иова в молитве, чтобы подарил богатый урожай.

Погода на 19 мая

Завтра, 19 мая, в Киеве ясный день, без осадков. Во Львове облачно, но осадков не ожидается. В Харькове будет ясная погода до середины дня, когда небо затянется облаками, вечером снова очистится, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +18 ночью. Во Львове — +19 днем и +10 ночью. В Харькове — +25 днем и +14 ночью. В Одессе — +22 днем и +16 ночью.

Памятные даты 19 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 мая:

1051 год — во французском Реймсе коронуют дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну;

1536 год — казнят Анну Болейн, жену английского короля Генриха VIII;

1568 год — английская королева Елизавета I приказывает заточить в тюрьму бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт, предъявлявшую свои права на английский престол;

1649 год — Англия становится республикой;

1861 год — в Сумах открывают первую в Украине воскресную школу;

1997 год — компания "Hewlett-Packard" выпускает свой первый портативный компьютер, работавший под операционной системой Windows CE;

1998 год — из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные похищают две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна;

2005 год — на конференции министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) принимают решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 мая

Какие завтра именины: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

Талисманом человека, рожденного 19 мая, является агат. Один из самых древних полудрагоценных камней. Многие использовали агат как талисман. Верили, что он также помогает вылечить зубную боль, бессонницу, стресс, судороги и отравление.

В этот день родились:

1889 год – украинский литературный критик, литературовед и переводчик Николай Евшан;

1912 год – украинский живописец Гаврило Глюк;

1941 год – украинский археолог, доктор исторических наук, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Олег Приходнюк;

1989 год – украинский музыкант Позитив.

Какой завтра день в Украине и мире

19 мая в Украине празднуют День семейной медицины / Фото: Pexels

19 мая в Украине празднуют День семейной медицины. Важное событие для украинцев, ведь процесс реформирования медицинской системы нуждается в немалой поддержке. Важно подчеркнуть необходимость развития медицины, поддерживать врачей семейной практики, улучшать стандарты оказания медицинской помощи. Праздник был создан по инициативе Кабинета Министров Украины и указа президента Украины 6 декабря 2017 года.

Также 19 мая Всемирный день семейного врача. Событие посвящено важной роли семейных врачей в медицинских системах стран мира, подчеркивая их вклад в дело здравоохранения населения планеты. Семейная медицина возникла довольно давно, однако узкая специализация получила распространение только в XX веке. Например, еще во времена Древнего Рима у богатых граждан был дома особый раб-врач, который должен был лечить хозяев и членов их семьи, а также других рабов в доме.

А еще 19 мая Международный день виртуальных помощников. Ежегодно приходится на третью пятницу мая. Виртуальным помощником большинство из нас пользовалось хотя бы раз в жизни. Он сильно упрощает жизнь современного человека, помогает ведь планировать день, искать нужную информацию или организовывать дела. Виртуальные ассистенты вначале были сделаны специально для военных. Американский институт SRI International приступил к их разработке в 2005 году. В 2010 году мир увидел массовый вариант благодаря компании Apple.

19 мая Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Событие было начато Европейской ассоциацией больных язвенным колитом и болезнью Крона. Главными символами этого дня есть фиолетовая лента и вообще фиолетовый цвет. Им подсвечивают этот день знаменитые архитектурные достопримечательности.

Также 19 мая Международный день борьбы с гепатитом. Дата была начата Международным альянсом по борьбе с гепатитом 2008 года. Гепатитом называют инфекционное заболевание печени, вызванное одним из вирусов гепатита. Может быть разного вида – А, B, C, D, E. Болезнь часто протекает бессимптомно, но наиболее распространенными симптомами являются тошнота, нарушение работы печени, слабость, желтуха, потемнение мочи.