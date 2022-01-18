Какой завтра, 19 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 19 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

19 января 2022 – среда. В церковном календаре последний праздник рождественского цикла – Крещение Господне, Иордан или Богоявление Господне. В этот день люди идут в храмы на праздничную молитву, а затем освящают воду. Наши предки верили, что эта вода отличается целебными свойствами, а поэтому ее пили каждый день от болезней.

До Нового года осталось 346 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

19 января в мире празднуют День музейного селфи (Museum Selfie Day). Ввели этот праздник работники Европейского коллектива Culture Themes в 2014 году. Цель этого интересного события – привлечь как можно больше людей к посещению музеев, чтобы познакомиться с искусством и культурой. В этот день предлагают посетить любой музей, выбрать наиболее понравившийся экспонат и сделать рядом с ним селфи. Затем эту фотографию следует выложить в социальные сети.

19 января празднуют День музейного селфи / Pexels

Эта эстафета была с радостью принята работниками разных музеев, поэтому каждый год во многих странах мира организуют целые флешмобы. Некоторые даже раздают призы за лучшее селфи. Но при этом следует помнить, что старинные картины фотографировать нельзя, ведь это может повредить им. Поэтому не следует использовать при съемке вспышку. А после выкладывания фотографии в Сети, ее нужно подписать хештегом #MuseumSelfie.

Какой завтра праздник еще в мире:

День героев Конфедерации в Техасе;

День консервной банки в Великобритании;

День рождения Эдгара Алана По (известный американский писатель, поэт, драматург).

Какой завтра, 19 января, церковный праздник

19 января - Крещение (Крещение Господне, Иордан) / pixabay.com

19 января в церковном календаре – Крещение (Крещение Господне, Иордан). Третий и последний праздник рождественско-новогоднего цикла, посвященный событиям, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа на реке Иордане. Когда Сыну Божьему исполнилось 30 лет, он пошел к реке, чтобы принять обряд крещения. Хотя он и был безгрешен, но показал этим свою принадлежность к роду человеческому и готовность принять на себя наши грехи.

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Крещение – особый ритуал для всего христианского мира. Во время него происходит очищение человека от зла ​​и процесс его единения с Господом. В то же время вместе с крещением Иисус Христос освятил воду реки Иордан, а потому в этот день по традиции после праздничной молитвы священник освящает воду.

Вместе с Крещением верующие празднуют праздник Богоявление Господнего. Хотя их дата и совпадает, но это два разных праздника. Согласно священным преданиям, когда Иисус Христос вышел из воды после обряда крещения, небеса открылись и оттуда опустился Святой Дух в виде голубя. Также с неба голос провозгласил, что Христос есть Сын Божий. По мнению православных и греко-католических христиан, именно в этот день появилась Святая Троица: Бог, Сын и Святой Дух.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 января

Какие завтра именины: Андрей, Иван, Лаврентий, Феован, Лидия, Мария.

Талисманом людей, рожденных 19 января, является яшма. С греческого языка название этого камня переводится как "пестрый". Во всем мире яшма издавна ценилась. Даже первобытные люди использовали ее в качестве украшения. Считается, что камень помогает защищать дом от нечистой силы и всего зла.

19 января родился американский поэт, прозаик, критик, создатель жанра новеллы ужаса, Эдгар Аллан По / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

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570 год – исламский пророк, основатель ислама Магомет;

1809 год – американский поэт, прозаик, критик, создатель жанра новеллы ужаса Эдгар Аллан По;

1839 год – французский художник-импрессионист Поль Сезанн;

1891 год – украинский государственник, военный и политический деятель Емельян Сеник;

1909 год – уездный проводник ОУН Долинщины Иван Клим;

1912 год – украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН Ярослав Стецько;

1945 год – английский рок-певец, соучредитель группы "Deep Purple" Род Эванс;

1972 год – лидер белорусской группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок;

1980 год – английский автогонщик, пилот Формулы-1 Дженсон Баттон.

Что запрещено делать в этот день

19 января (и в течение следующей недели) запрещалось полоскать в реке белье. Это было связано с праздником Крещения и освящением воды.

Нельзя праздновать в грязной и старой одежде.

Запрещалось 19 января распивать спиртные напитки, потому что это противоречит церковным традициям.

Также нельзя ругаться, спорить и употреблять нецензурные слова.

Народные приметы и традиции на 19 января

19 января звездная ночь, значит ждет хороший урожай ягод и гороха / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой сегодня день: если 19 января метель, то в конце апреля будет метель;

ясная и холодная погода – лето будет засушливым, пасмурная и снежная – будет хороший урожай;

19 января на небе облака, а деревья покрыты инеем – до плодородного года;

теплый день означает, что будет много хлеба;

19 января звездная ночь, значит ждет хороший урожай ягод и гороха, а еще овцы будут хорошо ягниться;

если на небе полнолуние, весной ждите наводнения;

19 января солнечный и теплый день – еще несколько недель продлится хорошая погода;

идет дождь – такая погода будет еще целую неделю;

19 января много лают собаки — в лесу ждите дичи.

19 января, на Крещение, у верующих всегда существовало много разных обрядов. В основном, все они были связаны с водой. Утром люди шли в церковь на праздничную Литургию, после чего приносили домой освященную воду и окропляли дома. Также на дверях и ставнях рисовали мелом кресты. Верили, что они уберегут от нечистой силы.

Во время освящения воды в водоеме из льда вырубали прорубь в виде креста. Воду, набранную в кувшин после Крещения, хранили весь год. Ее пили натощак и верили, что она помогает избавиться от разных болезней. Существовало поверье, если в этот день пролить слезы, то будешь плакать весь грядущий год.

А молодые девушки обязательно гадали, ведь верили, что ночь 19 января отличается магической силой. Например, выходили вечером на улицу и звали суженого. Если навстречу выйдет парень, значит, скоро выйдешь замуж, а если старый дедушка — будет беда.

Погода на завтра, 19 января

Завтра, 19 января, в Киеве ясно, но в середине дня небо затянется облаками. Без осадков. В Харькове пасмурная погода к вечеру, ночью возможен снег. Во Львове облачно, но без осадков. В Одессе ясно.

Температура воздуха в Киеве -1 днем ​​и -6 ночью. В Харькове ночью -13, а днем ​​-6. Во Львове ночью –3, днем ​​около 0. В Одессе ночью –5, днем ​​0.

Памятные даты 19 января

19 января 2014 года в Киеве на улице Грушевского начинается вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича, которое получило название "Крещение огнем"

В этот день год назад США вводят санкции в отношении российского корабля, строящего "Северный поток-2", а в Microsoft и General Motors начинают работать над запуском беспилотного автомобиля.

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 января: