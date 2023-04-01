Какой завтра, 2 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 2 апреля, Международный день детской книги, в Украине День геолога. Верующие чтят память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. До Нового года осталось 273 дня.

2 апреля 2023 — воскресенье. 403-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 апреля, церковный праздник

2 апреля в церковном календаре – день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Монастырь святого Харитона в VIII веке пришел в упадок из-за частых набегов сарацинцев. Однако монахи все еще жили в нем. В конце Великого поста в храм снова ворвались сарацинцы, потребовали, чтобы монахи отдали им свои ценности. Но они ответили, что у них ничего нет. Сарацинцы разозлились и начали стрелять по святым людям из луков. Убили 13 монахов, многих ранили. Но тут сарацинцы увидели, что в монастырь идут люди, потому бежали. Помощь раненым начал оказывать тогда отец Фома.

Сарацинцы снова напали в Большой четверг. Они начали истреблять тех монахов, которые после первого нападения остались в живых. Чтобы никто не смог спастись бегством, обитель окружили. Схватили молодого монаха Иоанна, долго его пытали, перерезали сухожилие на руках и ногах. Преподобный Сергий попытался скрыться. Сарацинцы его схватили и обезглавили. Однако несколько монахов все же смогли скрыться и скрыться в пещере. Вместе с ними был преподобный Патрикий.

Чтобы других не схватили, Патрикий решил выйти сам и сдаться. Увели его сарацинцы в Лаврскую церковь. А потом его и других находившихся там загнали в пещеру, закрыли вход в нее и подожгли костер. Монахи задохнулись от едкого дыма. Тогда погибли 18 монахов. Сбежавшие в Великую пятницу вернулись в монастырь, забрали тела убитых товарищей и похоронили.

Что запрещено делать в этот день

Не сплетничайте и не ругайтесь, потому что будут проблемы.

Большие покупки делать не стоит.

Не разрешается смотреть в глаза мужчинам незамужним девчонкам, потому что она иначе не выйдет замуж скоро.

Народные приметы и традиции на 2 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если идет дождь, то осень будет грибной;

кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, ждите похолодания;

ночью звезд не видно — скоро придет тепло;

холодная ночь, но теплый день в ясную и хорошую погоду.

2 апреля кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, ждите похолодания / Фото: Pexels

2 апреля наши предки пытались умыться из колодца, сбрызнуть водой животных и детей, чтобы все были здоровыми. Надо также бросить внутрь монету, чтобы привлечь богатство. Крестьяне уже начинали сеять рожь. А еще ткали льняные полотенца. Верили, что этот день отлично подходит для любовных дел или свадьбы.

Погода на 2 апреля

Завтра, 2 апреля, в Киеве будет облачно, мелкий дождь в течение всего дня. Во Львове пасмурно, утром начнется мелкий дождь, который усилится после полудня и через некоторое время может закончиться. В Харькове облачно до самого вечера, утром небольшой дождь. В Одессе пасмурно, весь день будет идти мелкий дождь, который наибольшую силу достигнет утром и ослабнет во второй половине дня.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +6 ночью. Во Львове +8 днем и +3 ночью. В Харькове +11 днем и +5 ночью. В Одессе +10 днем и +7 ночью.

Памятные даты 2 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 апреля:

1513 год – в ходе поисков легендарного "источника вечной молодости" испанский исследователь Хуан Понсе де Леон высаживается на побережье Флориды в районе современного городка Сент-Августин и объявляет полуостров собственностью Испании;

1657 год – после смерти императора Священной Римской империи Фердинанда III начинаются переговоры о наследнике трона;

1792 год — Конгресс США принимает акт о чеканке монеты, согласно которому один доллар равен 100 центам и содержит 24,1 грамм чистого серебра;

1800 год – премьера Симфонии № 1 Бетховена в венском Бургтеатре;

1905 год — официально открывают Симплонский тоннель (20 км) под Альпами, связывающий Швейцарию и Италию;

1912 год — лайнер "Титаник" выходит в море для проверки успешно проходящих ходовых экзаменов;

1918 год — начало антибольшевистского восстания в Шостке;

1958 год — в Вичита-Фолс (Техас) регистрируют торнадо, развившее скорость 450 км/ч;

1967 год – в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена учреждают Международный день детской книги;

1968 год — в районе Зейтун, что на окраине египетской столицы Каир, над храмом коптов-христиан люди наблюдают в небе явление Девы Марии;

1968 год — премьера культового фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001";

1978 год — на американском телеканале CBS начинается показ сериала "Даллас", который из-за невероятной популярности из запланированного 5-серийного фильма перерос в продолжавшуюся 13 лет киноэпопею;

1982 год – аргентинский десант высаживается на Фолклендских островах;

1989 год — Центральный комитет Палестинского национального совета избрал Ясира Арафата Президентом самопровозглашенного Палестинского государства.

2007 год — Президент Украины Виктор Ющенко подписывает указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 апреля

Какие завтра именины: Никита, Виктор, Клавдий, Александра, Светлана, Параска, Мария, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 2 апреля является нефрит. Известный с давних времен камень, отличающийся прочностью и бархатной поверхностью. Согласно китайскому поверью, нефрит является олицетворением пяти качеств человека: справедливость, вежливость, мудрость, милосердие и мужество.

В этот день родились:

1151 год — Новгород-Северский князь и князь черниговский Игорь Святославич;

1805 год — датский писатель, поэт и сказочник Ганс Кристиан Андерсен;

1883 год – украинский художник, писатель, искусствовед Грищенко Олекса Васильевич;

1902 год — украинский архитектор, построил в Киеве Республиканский стадион, Дворец спорта и гостиницу "Русь" Михаил Гречина;

1922 год — украинский художник-график Адамович Сергей Фаддеевич.

Какой завтра день в Украине и мире

2 апреля празднуют Международный день детской книги / Фото: Pexels

2 апреля в Украине празднуют День геолога. Этот профессиональный праздник был установлен в 1966 году по инициативе самих геологов. 1995 по указу президента Украины Леонида Кучмы был вновь утвержден этот праздник. Работа геолога состоит в исследовании литосферы, выявлении месторождений полезных ископаемых, изучении физических свойств земных недр и т.п.

Также 2 апреля Международный день проверки фактов. Праздник был установлен по инициативе Международной сети фактчекеров. Фактчекинг активно используется в наши дни, в переводе с английского означает "проверка фактов". А вообще это направление журналистского расследования. Главная цель Международного дня проверки фактов в привлечении общества к развитию критического мышления.

А еще 2 апреля День примирения. Событие было создано для привлечения общества к мирному сосуществованию и того, чтобы не скрывать обиду, а пытаться со всеми примириться. 2 апреля можно извиниться перед теми, кого, по вашему мнению, вы оскорбили.

2 апреля — Всемирный день распространения знаний об аутизме. Начат он Организацией Объединенных Наций 18 декабря 2007 года. Аутизмом называют дефект психического и психологического развития. До сих пор не известны его причины. Болезнь проявляется в первые годы жизни и детям с аутизмом тяжело контактировать с внешним миром и другими людьми. Однако врачи считают, что состояние подлежит корректировке, если его вовремя заметить и обратиться за помощью. Впервые данное нарушение описал доктор Каннер в 1943 году.

Также 2 апреля празднуют Международный день детской книги. Праздник был создан для привлечения внимания детей к чтению книг. Именно детская книга открывает малышам дверь в неизвестный мир, знакомит с уникальными существами, раскрывает тайны жизни и т.д. Дату выбрали в честь дня рождения великого сказочника Ганса Кристиана Андерсена. А инициатором создания отдельного дня детской книги стала немецкая писательница, автор произведений для детей, активный общественный деятель Элли Лепман. Она учредила Международный совет по детской книге и создала праздник в 1967 году.