Какой завтра, 2 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 2 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

2 февраля 2022 – среда. В народе его называют "Ефимов день" или "День Ефима Зимнего". В этот день 1345 в Восточных Карпатах войска Андраша Лакфи (правителя секеев) нанесли удар татарам, заставив их отступить, а в 1536 на берегу реки Ла-Плата основан город Буэнос-Айрес.

До Нового года осталось 332 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

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2 февраля День сурка. Веселый праздник, корни которого уходят в Соединенные Штаты Америки и Канады. Это событие является одним из самых удивительных в мире. Люди собираются вместе, чтобы посмотреть, увидит ли сурок свою тень, когда выйдет из своего домика. Так пытаются спрогнозировать погоду. Хотя доверять прогнозам этого "синоптика" не стоит, но праздник довольно смешной и заслуживающий внимания.

А еще 2 февраля празднуют Всемирный день водно-болотных угодий. Это событие было начато вместе с подписанием Конвенции о водно-болотных угодьях 1971 года в Иране. Цель праздника – сохранить территории, на которых находятся водоплавающие птицы.

2 февраля Всемирный день гавайской гитары (укулеле) / Pexels

Также 2 февраля празднуют Всемирный день гавайской гитары. Впервые его отпраздновали в 2011 году. Это международный праздник (World Ukulele Day), посвященный этому миниатюрному музыкальному инструменту, у которого есть неповторимое звучание.

Родиной гавайской гитары (укулеле) считается португальский регион Мадейра, где его впервые изготовили. Случилось это в XIX веке. Оригинальную гитару на гавайские острова привезли португальские иммигранты еще в конце XIX века. Местные жители стали называть ее "укулеле", что в переводе означает "прыгающая блоха". Особенно популярен этот инструмент стал во времена правления короля Калакауа.

В начале XX века укулеле стал одним из основных инструментов, используемых в джазовой музыке. 1915 в Сан-Франциско во время музыкального фестиваля этот музыкальный инструмент прославился на весь мир.

А еще 2 февраля День осведомленности о ревматоидном артрите. Основали событие 2013 года по инициативе международной организации, которая занимается улучшением качества жизни лиц, страдающих ревматоидным артритом. Главная цель мероприятия – распространить информацию об этом недуге, чтобы можно было его диагностировать на ранних стадиях.

2 февраля День ездовых собак / Pexels

Каждый год 2 февраля празднуют День ездовых собак (Sled Dog Day). Долгое время они являлись единственным средством перевозки грузов и людей в суровых погодных условиях в арктических районах. Неизвестно, когда и кем был основан этот праздник. Но в этот день 1925 года в небольшом городе Ном (Аляска) погода заблокировала все пути, а среди населения вспыхнула эпидемия дифтерии. Благодаря ездовым собакам смогли вовремя доставить сыворотку и спасти жизнь людей.

Какой завтра праздник еще в мире:

День ежа;

День ветра в Латвии;

День изобретателя в Таиланде.

Какой завтра, 2 февраля, церковный праздник

2 февраля - день памяти святого Евтимия Великого / commons.wikimedia.org

2 февраля в церковном календаре – день памяти святого Евтимия Великого. Жил святой Евтимий в V веке и был очень почитаем среди людей за свое благодушие.

Долгое время его мать и отец не могли зачать ребенка. После долгих молитв Бог все-таки подарил им сына, которого они назвали Евтимий. Случилось это в 377 году. Когда Евтимию было всего три года умер отец. Мать решила отдать мальчика на воспитание в городской монастырь. Поэтому уже в подростковом возрасте Евтимий задумался о служении Господу.

Во взрослом возрасте захотелось ему одинокой жизни. Ушел он в пустыню и молился там каждый день. Впоследствии обустроил новый монастырь. За это Господь наделил его целительной силой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 февраля

Какие завтра именины: Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Павел, Римма, Инна.

Талисманом людей, рожденных 2 февраля, является бирюза. Это камень с очень интересной окраской. С давних времен использовался в качестве украшения. Считалось, что бирюза привлекает удачу, а также помогает добиваться успеха.

В этот день родились:

1463 год – итальянский философ и гуманист Джованни Пико делла Мирандола;

1812 год – украинский поэт и прозаик Евгений Гребинка;

1863 год – украинский писатель Тимотей Бордуляк;

1901 год – украинский писатель, переводчик Валерьян Подмогильный;

1926 год – президент Франции в 1974-1981 годах Валери Жискар д'Эстен;

1937 год – американская джазовая вокалистка Роберта Флэк;

1939 год – народный артист Украины, композитор Виталий Филиппенко;

1946 год – американская киноактриса (телесериал "Ангелы Чарли") Ферра Фосет;

1944 год – украинский политик Александр Мороз;

1977 год – колумбийская певица Шакира Риполл.

Что запрещено делать в этот день

2 февраля запрещается поднимать мелкие деньги, найденные на земле, потому что дальше три года проведете в нищете.

После заката нельзя петь, потому что слез не избежать.

Не желательно также 2 февраля после заката выходить из дома.

Народные приметы и традиции на 2 февраля

2 февраля иней на деревьях, осенью будут сильные ночные заморозки / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: метель, значит и на Масленицу будет такая погода;

светит солнце, весна будет теплой, а пасмурно, то ждите затяжных морозов;

2 февраля иней на деревьях, осенью будут сильные ночные заморозки;

солнце вышло в полдень, весна придет рано;

началась вьюга, значит она еще продлится неделю.

У наших предков 2 февраля называли "Ефимов день", а еще "Ефим зимний или метель". В этот день часто проводились свадебные церемонии. Считалось, что если 2 февраля молодожены обвенчаются, то всю жизнь вместе счастливо проживут. Также пытались успеть жениться и сыграть свадьбу, пока не начался Великий пост.

Погода на завтра, 2 февраля

Завтра, 2 февраля, в Киеве будет облачно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, утром - снег, который перейдет в мелкий дождь со снегом. В Одессе пасмурно, ночью дождь, который к середине дня закончится. В Харькове пасмурно. Ночью сильный снег, который к середине дня должен ослабеть.

Температура воздуха в Киеве –7 ночью и около 0 днем. Во Львове +1 день и -2 ночью. В Одессе -1 ночью и 4 днем. В Харькове -4 ночью и +2 днем.

Памятные даты 2 февраля

2 февраля 2021 года к зданию Рады пытается прорваться неизвестный / commons.wikimedia.org

В этот день год в "Эпицентре" в Николаевской области произошел пожар, а к зданию Рады пытается прорваться неизвестный.

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 февраля: