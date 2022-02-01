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Какой завтра, 2 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

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Какой завтра, 2 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой праздник 2 февраля / Pexels

2 февраля 2022 – среда. В народе его называют "Ефимов день" или "День Ефима Зимнего". В этот день 1345 в Восточных Карпатах войска Андраша Лакфи (правителя секеев) нанесли удар татарам, заставив их отступить, а в 1536 на берегу реки Ла-Плата основан город Буэнос-Айрес.

До Нового года осталось 332 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

2 февраля День сурка. Веселый праздник, корни которого уходят в Соединенные Штаты Америки и Канады. Это событие является одним из самых удивительных в мире. Люди собираются вместе, чтобы посмотреть, увидит ли сурок свою тень, когда выйдет из своего домика. Так пытаются спрогнозировать погоду. Хотя доверять прогнозам этого "синоптика" не стоит, но праздник довольно смешной и заслуживающий внимания.

А еще 2 февраля празднуют Всемирный день водно-болотных угодий. Это событие было начато вместе с подписанием Конвенции о водно-болотных угодьях 1971 года в Иране. Цель праздника – сохранить территории, на которых находятся водоплавающие птицы.

2 февраля Всемирный день гавайской гитары (укулеле) / © Pexels
2 февраля Всемирный день гавайской гитары (укулеле) / Pexels

Также 2 февраля празднуют Всемирный день гавайской гитары. Впервые его отпраздновали в 2011 году. Это международный праздник (World Ukulele Day), посвященный этому миниатюрному музыкальному инструменту, у которого есть неповторимое звучание.

Родиной гавайской гитары (укулеле) считается португальский регион Мадейра, где его впервые изготовили. Случилось это в XIX веке. Оригинальную гитару на гавайские острова привезли португальские иммигранты еще в конце XIX века. Местные жители стали называть ее "укулеле", что в переводе означает "прыгающая блоха". Особенно популярен этот инструмент стал во времена правления короля Калакауа.

В начале XX века укулеле стал одним из основных инструментов, используемых в джазовой музыке. 1915 в Сан-Франциско во время музыкального фестиваля этот музыкальный инструмент прославился на весь мир.

А еще 2 февраля День осведомленности о ревматоидном артрите. Основали событие 2013 года по инициативе международной организации, которая занимается улучшением качества жизни лиц, страдающих ревматоидным артритом. Главная цель мероприятия – распространить информацию об этом недуге, чтобы можно было его диагностировать на ранних стадиях.

2 февраля День ездовых собак / © Pexels
2 февраля День ездовых собак / Pexels

Каждый год 2 февраля празднуют День ездовых собак (Sled Dog Day). Долгое время они являлись единственным средством перевозки грузов и людей в суровых погодных условиях в арктических районах. Неизвестно, когда и кем был основан этот праздник. Но в этот день 1925 года в небольшом городе Ном (Аляска) погода заблокировала все пути, а среди населения вспыхнула эпидемия дифтерии. Благодаря ездовым собакам смогли вовремя доставить сыворотку и спасти жизнь людей.

Какой завтра праздник еще в мире:

  • День ежа;
  • День ветра в Латвии;
  • День изобретателя в Таиланде.

Какой завтра, 2 февраля, церковный праздник

2 февраля - день памяти святого Евтимия Великого / © commons.wikimedia.org
2 февраля - день памяти святого Евтимия Великого / commons.wikimedia.org

2 февраля в церковном календаре – день памяти святого Евтимия Великого. Жил святой Евтимий в V веке и был очень почитаем среди людей за свое благодушие.

Долгое время его мать и отец не могли зачать ребенка. После долгих молитв Бог все-таки подарил им сына, которого они назвали Евтимий. Случилось это в 377 году. Когда Евтимию было всего три года умер отец. Мать решила отдать мальчика на воспитание в городской монастырь. Поэтому уже в подростковом возрасте Евтимий задумался о служении Господу.

Во взрослом возрасте захотелось ему одинокой жизни. Ушел он в пустыню и молился там каждый день. Впоследствии обустроил новый монастырь. За это Господь наделил его целительной силой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 февраля

Какие завтра именины: Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Павел, Римма, Инна.

Талисманом людей, рожденных 2 февраля, является бирюза. Это камень с очень интересной окраской. С давних времен использовался в качестве украшения. Считалось, что бирюза привлекает удачу, а также помогает добиваться успеха.

В этот день родились:

  • 1463 год – итальянский философ и гуманист Джованни Пико делла Мирандола;
  • 1812 год – украинский поэт и прозаик Евгений Гребинка;
  • 1863 год – украинский писатель Тимотей Бордуляк;
  • 1901 год – украинский писатель, переводчик Валерьян Подмогильный;
  • 1926 год – президент Франции в 1974-1981 годах Валери Жискар д'Эстен;
  • 1937 год – американская джазовая вокалистка Роберта Флэк;
  • 1939 год – народный артист Украины, композитор Виталий Филиппенко;
  • 1946 год – американская киноактриса (телесериал "Ангелы Чарли") Ферра Фосет;
  • 1944 год – украинский политик Александр Мороз;
  • 1977 год – колумбийская певица Шакира Риполл.

Что запрещено делать в этот день

  • 2 февраля запрещается поднимать мелкие деньги, найденные на земле, потому что дальше три года проведете в нищете.
  • После заката нельзя петь, потому что слез не избежать.
  • Не желательно также 2 февраля после заката выходить из дома.

Народные приметы и традиции на 2 февраля

2 февраля иней на деревьях, осенью будут сильные ночные заморозки / © Pexels
2 февраля иней на деревьях, осенью будут сильные ночные заморозки / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

  • смотрели, какой сегодня день: метель, значит и на Масленицу будет такая погода;
  • светит солнце, весна будет теплой, а пасмурно, то ждите затяжных морозов;
  • 2 февраля иней на деревьях, осенью будут сильные ночные заморозки;
  • солнце вышло в полдень, весна придет рано;
  • началась вьюга, значит она еще продлится неделю.

У наших предков 2 февраля называли "Ефимов день", а еще "Ефим зимний или метель". В этот день часто проводились свадебные церемонии. Считалось, что если 2 февраля молодожены обвенчаются, то всю жизнь вместе счастливо проживут. Также пытались успеть жениться и сыграть свадьбу, пока не начался Великий пост.

Погода на завтра, 2 февраля

Завтра, 2 февраля, в Киеве будет облачно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, утром - снег, который перейдет в мелкий дождь со снегом. В Одессе пасмурно, ночью дождь, который к середине дня закончится. В Харькове пасмурно. Ночью сильный снег, который к середине дня должен ослабеть.

Температура воздуха в Киеве –7 ночью и около 0 днем. Во Львове +1 день и -2 ночью. В Одессе -1 ночью и 4 днем. В Харькове -4 ночью и +2 днем.

Памятные даты 2 февраля

2 февраля 2021 года к зданию Рады пытается прорваться неизвестный / © commons.wikimedia.org
2 февраля 2021 года к зданию Рады пытается прорваться неизвестный / commons.wikimedia.org

В этот день год в "Эпицентре" в Николаевской области произошел пожар, а к зданию Рады пытается прорваться неизвестный.

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 февраля:

  • 1274 год – во Флоренции проходит первая встреча Данте и Беатриче, чей образ в течение всей жизни вдохновлял создателя "Божественной комедии";
  • 1536 год – на западном берегу реки Ла-Плата испанский конкистадор Педро Мендоза основывает город Буэнос-Айрес, сегодня это столица Аргентины;
  • 1556 год – в Центральном Китае происходит самое масштабное из всех зарегистрированных на планете землетрясений (гибнет около 820 тысяч человек);
  • 1653 год – поселок Новый Амстердам получает статус города (ныне это Нью-Йорк);
  • 1823 год – в Венеции проходит премьера оперы Россини "Семирамида";
  • 1841 год – первое известное упоминание о "Дне Бабака";
  • 1852 год – в Лондоне на Флит-стрит открывается первый общественный туалет;
  • 1852 год – в Париже проходит премьера "Дамы с камелиями" Александра Дюма сына;
  • 1863 год – Сэмюэл Клеменс впервые подписывается как Марк Твен;
  • 1870 год – агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создает всемирную информационную сеть;
  • 1892 год – в Намеоки (штат Иллинойс, в США) происходит самая длинная в истории встреча по боксу (Гарри Шарп vs Фрэнк Кросби);
  • 1912 год – Фредерик Лоу прыгает с парашютом из статуи Свободы;
  • 1920 год – на Бродвее проходит премьера пьесы Юджина О'Нила "За горизонтом";
  • 1932 год – нарком снабжения СССР Анастас Микоян издает приказ о создании постоянного запаса хлеба в Закавказье на средства Украины и Кубани;
  • 1935 год – впервые в судебной практике используют детектор лжи;
  • 1940 год – проходит дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;
  • 1943 год – завершается одно из ключевых битв II Мировой войны (советские войска наносят поражение немецким войскам под Сталинградом);
  • 1970 год – в Мюнхене впервые в истории происходит операция по трансплантации нерва;
  • 1986 год – в Индии проходит встреча Папы Римского с Далай-ламой;
  • 1999 год – на переднем фасаде универмага "Украина" в Киеве вывешивают самую большую в мире (на то время) наружную рекламу – это было панно шампуня "Органикс" (размер панно 126,5×17 м).
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