Какой завтра, 2 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

2 февраля 2022 – среда. В народе его называют "Ефимов день" или "День Ефима Зимнего". В этот день 1345 в Восточных Карпатах войска Андраша Лакфи (правителя секеев) нанесли удар татарам, заставив их отступить, а в 1536 на берегу реки Ла-Плата основан город Буэнос-Айрес.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
2 февраля День сурка. Веселый праздник, корни которого уходят в Соединенные Штаты Америки и Канады. Это событие является одним из самых удивительных в мире. Люди собираются вместе, чтобы посмотреть, увидит ли сурок свою тень, когда выйдет из своего домика. Так пытаются спрогнозировать погоду. Хотя доверять прогнозам этого "синоптика" не стоит, но праздник довольно смешной и заслуживающий внимания.
А еще 2 февраля празднуют Всемирный день водно-болотных угодий. Это событие было начато вместе с подписанием Конвенции о водно-болотных угодьях 1971 года в Иране. Цель праздника – сохранить территории, на которых находятся водоплавающие птицы.
Также 2 февраля празднуют Всемирный день гавайской гитары. Впервые его отпраздновали в 2011 году. Это международный праздник (World Ukulele Day), посвященный этому миниатюрному музыкальному инструменту, у которого есть неповторимое звучание.
Родиной гавайской гитары (укулеле) считается португальский регион Мадейра, где его впервые изготовили. Случилось это в XIX веке. Оригинальную гитару на гавайские острова привезли португальские иммигранты еще в конце XIX века. Местные жители стали называть ее "укулеле", что в переводе означает "прыгающая блоха". Особенно популярен этот инструмент стал во времена правления короля Калакауа.
В начале XX века укулеле стал одним из основных инструментов, используемых в джазовой музыке. 1915 в Сан-Франциско во время музыкального фестиваля этот музыкальный инструмент прославился на весь мир.
А еще 2 февраля День осведомленности о ревматоидном артрите. Основали событие 2013 года по инициативе международной организации, которая занимается улучшением качества жизни лиц, страдающих ревматоидным артритом. Главная цель мероприятия – распространить информацию об этом недуге, чтобы можно было его диагностировать на ранних стадиях.
Каждый год 2 февраля празднуют День ездовых собак (Sled Dog Day). Долгое время они являлись единственным средством перевозки грузов и людей в суровых погодных условиях в арктических районах. Неизвестно, когда и кем был основан этот праздник. Но в этот день 1925 года в небольшом городе Ном (Аляска) погода заблокировала все пути, а среди населения вспыхнула эпидемия дифтерии. Благодаря ездовым собакам смогли вовремя доставить сыворотку и спасти жизнь людей.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День ежа;
- День ветра в Латвии;
- День изобретателя в Таиланде.
Какой завтра, 2 февраля, церковный праздник
2 февраля в церковном календаре – день памяти святого Евтимия Великого. Жил святой Евтимий в V веке и был очень почитаем среди людей за свое благодушие.
Долгое время его мать и отец не могли зачать ребенка. После долгих молитв Бог все-таки подарил им сына, которого они назвали Евтимий. Случилось это в 377 году. Когда Евтимию было всего три года умер отец. Мать решила отдать мальчика на воспитание в городской монастырь. Поэтому уже в подростковом возрасте Евтимий задумался о служении Господу.
Во взрослом возрасте захотелось ему одинокой жизни. Ушел он в пустыню и молился там каждый день. Впоследствии обустроил новый монастырь. За это Господь наделил его целительной силой.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 февраля
Какие завтра именины: Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Павел, Римма, Инна.
Талисманом людей, рожденных 2 февраля, является бирюза. Это камень с очень интересной окраской. С давних времен использовался в качестве украшения. Считалось, что бирюза привлекает удачу, а также помогает добиваться успеха.
В этот день родились:
- 1463 год – итальянский философ и гуманист Джованни Пико делла Мирандола;
- 1812 год – украинский поэт и прозаик Евгений Гребинка;
- 1863 год – украинский писатель Тимотей Бордуляк;
- 1901 год – украинский писатель, переводчик Валерьян Подмогильный;
- 1926 год – президент Франции в 1974-1981 годах Валери Жискар д'Эстен;
- 1937 год – американская джазовая вокалистка Роберта Флэк;
- 1939 год – народный артист Украины, композитор Виталий Филиппенко;
- 1946 год – американская киноактриса (телесериал "Ангелы Чарли") Ферра Фосет;
- 1944 год – украинский политик Александр Мороз;
- 1977 год – колумбийская певица Шакира Риполл.
Что запрещено делать в этот день
- 2 февраля запрещается поднимать мелкие деньги, найденные на земле, потому что дальше три года проведете в нищете.
- После заката нельзя петь, потому что слез не избежать.
- Не желательно также 2 февраля после заката выходить из дома.
Народные приметы и традиции на 2 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: метель, значит и на Масленицу будет такая погода;
- светит солнце, весна будет теплой, а пасмурно, то ждите затяжных морозов;
- 2 февраля иней на деревьях, осенью будут сильные ночные заморозки;
- солнце вышло в полдень, весна придет рано;
- началась вьюга, значит она еще продлится неделю.
У наших предков 2 февраля называли "Ефимов день", а еще "Ефим зимний или метель". В этот день часто проводились свадебные церемонии. Считалось, что если 2 февраля молодожены обвенчаются, то всю жизнь вместе счастливо проживут. Также пытались успеть жениться и сыграть свадьбу, пока не начался Великий пост.
Погода на завтра, 2 февраля
Завтра, 2 февраля, в Киеве будет облачно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, утром - снег, который перейдет в мелкий дождь со снегом. В Одессе пасмурно, ночью дождь, который к середине дня закончится. В Харькове пасмурно. Ночью сильный снег, который к середине дня должен ослабеть.
Температура воздуха в Киеве –7 ночью и около 0 днем. Во Львове +1 день и -2 ночью. В Одессе -1 ночью и 4 днем. В Харькове -4 ночью и +2 днем.
Памятные даты 2 февраля
В этот день год в "Эпицентре" в Николаевской области произошел пожар, а к зданию Рады пытается прорваться неизвестный.
Календарь важных событий в Украине и мире за 2 февраля:
- 1274 год – во Флоренции проходит первая встреча Данте и Беатриче, чей образ в течение всей жизни вдохновлял создателя "Божественной комедии";
- 1536 год – на западном берегу реки Ла-Плата испанский конкистадор Педро Мендоза основывает город Буэнос-Айрес, сегодня это столица Аргентины;
- 1556 год – в Центральном Китае происходит самое масштабное из всех зарегистрированных на планете землетрясений (гибнет около 820 тысяч человек);
- 1653 год – поселок Новый Амстердам получает статус города (ныне это Нью-Йорк);
- 1823 год – в Венеции проходит премьера оперы Россини "Семирамида";
- 1841 год – первое известное упоминание о "Дне Бабака";
- 1852 год – в Лондоне на Флит-стрит открывается первый общественный туалет;
- 1852 год – в Париже проходит премьера "Дамы с камелиями" Александра Дюма сына;
- 1863 год – Сэмюэл Клеменс впервые подписывается как Марк Твен;
- 1870 год – агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создает всемирную информационную сеть;
- 1892 год – в Намеоки (штат Иллинойс, в США) происходит самая длинная в истории встреча по боксу (Гарри Шарп vs Фрэнк Кросби);
- 1912 год – Фредерик Лоу прыгает с парашютом из статуи Свободы;
- 1920 год – на Бродвее проходит премьера пьесы Юджина О'Нила "За горизонтом";
- 1932 год – нарком снабжения СССР Анастас Микоян издает приказ о создании постоянного запаса хлеба в Закавказье на средства Украины и Кубани;
- 1935 год – впервые в судебной практике используют детектор лжи;
- 1940 год – проходит дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;
- 1943 год – завершается одно из ключевых битв II Мировой войны (советские войска наносят поражение немецким войскам под Сталинградом);
- 1970 год – в Мюнхене впервые в истории происходит операция по трансплантации нерва;
- 1986 год – в Индии проходит встреча Папы Римского с Далай-ламой;
- 1999 год – на переднем фасаде универмага "Украина" в Киеве вывешивают самую большую в мире (на то время) наружную рекламу – это было панно шампуня "Органикс" (размер панно 126,5×17 м).