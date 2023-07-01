Какой завтра, 2 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 2 июля, День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота Украины и День работника государственной налоговой службы Украины. Верующие чтят память брата Господня Иуды. До Нового года осталось 182 дня.
2 июля 2023 года — воскресенье. 494-й день войны в Украине.
Какой завтра, 2 июля, церковный праздник
2 июля в церковном календаре – день памяти Иуды, брата Господня. Он был одним из братьев Иисуса Христа, кто сначала не признавал его божественную сущность. Однажды их отец, Иосиф, раздавал братьям землю, и хотел часть отдать также Иисусу, хотя тот не был рожден Девой Марией от него. Поэтому братья сопротивлялись, лишь один Иаков согласился разделить свою долю со Христом. Он был и первым, кто поверил, что Иисус есть Сын Божий.
Впоследствии Иуда тоже поверил этому и стал одним из 12 апостолов. Но всегда помнил свой грех и очень стыдился его, поэтому часто в посланиях называл себя Яковом. После вознесения Христа Иуда отправился по миру, чтобы нести Слово Божие. Казнули его в Армении, распяв на кресте, а затем пронзив тело стрелами. Случилось это примерно в 80 году.
Что запрещено делать в этот день
- Не считайте пчел на пасеке, потому что они могут перевестись.
- Не стоит в этот день также и продавать мед, а вот отдать его бесплатно. Тогда не будет убытков.
- Строго запрещено убивать пчел, даже нечаянно.
Народные приметы и традиции на 2 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: пчелы летают над растениями, опыляя их, ждите большого урожая;
- кот прячется в прохладное место, в последующие дни будет стоять жара;
- вечером радуга к хорошей погоде;
- к обеду на небе видны облака, но они потом исчезли — дожди еще скоро будут;
- в первой половине дня дождь до затяжного ненастья, во второй половине – на следующий день будет ясно.
2 июля в древности праздновали праздник всех пчеловодов. Мед, который собирали в этот день, считался наиболее полезным и вкусным. Чтобы быть здоровым, 2 июля каждый пробовал съесть ложку меда и запросить ее колодезной водой. Удачным день считали и для проведения всевозможных гаданий. Например, молодые девушки часто гадали на будущего мужа.
Погода на 2 июля
Завтра, 2 июля, в Киеве пасмурные утро и день, вечером ясно, без осадков. Во Львове пасмурно, во второй половине дня начнется дождь с грозой, который к вечеру сменится обычным дождем. В Харькове ясно в течение дня, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +25 днем и +19 ночью. Во Львове +23 днем и +16 ночью. В Харькове +28 днем и +17 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.
Памятные даты 2 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 2 июля:
- 1559 год — в четырех османских документах упомянуто об атаке, осуществленной "Дмитрашкой (Вишневецким) и неверными (казаками)" на крепость Азов;
- 1776 год — Второй Континентальный конгресс в Филадельфии принимает решение об отделении американских колоний от Королевства Великобритании;
- 1900 год – происходит первый полет дирижабля модели LZ-1, сконструированного отставным прусским офицером Фердинандом фон Цеппелином;
- 1954 год — начинает работу Международная организация телевидения (Евровидение);
- 1951 год — газета "Правда" осуждает стихотворение В. Сосюры "Любите Украину";
- 1996 год — в городе Днепродзержинске (Каменское) городской трамвай из-за отказа тормозов на большом спуске врезается в стену дома (гибнет 34 человека, около 100 получают травмы);
- 2011 год — Владимир Кличко побеждает Дэвида Хэя, в результате чего у братьев оказались все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 июля
Какие завтра именины: Иван, Мария.
Талисманом человека, рожденного 2 июля является амазонит. Камень сине-серого цвета, издавна считавшийся символом независимости и красоты. Также наши предки считали, что амазонит может сделать кожу снова молодой и упругой.
В этот день родились:
- 1825 год – украинский писатель Владимир Александров;
- 1866 год – украинский военный деятель, генерал-полковник Армии УНР Сергей Дельвиг;
- 1904 год – украинский литературовед Дмитрий Чалый;
- 2002 год — солдат ВСУ, Герой Украины Александр Гарбуз.
Какой завтра день в Украине и мире
2 июля в Украине празднуют День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил. Праздник ежегодно выпадает на первое воскресенье июля. Оно было начато приказом президента Украины Петра Порошенко в 2015 году. Военно-морские силы – это важная сила в обеспечении обороноспособности государства.
Также 2 июля День работников морского и речного флота Украины. Профессиональный праздник также выпадает на первое воскресенье июля и был установлен приказом президента Петра Порошенко в 2015 году. Главная цель этого дня состоит в возрождении и развитии национальных исторических традиций морского сообщества.
А еще 2 июля День работника государственной налоговой службы Украины. Вопрос образования налоговой системы с четкой организацией возник сразу после обретения Украиной независимости. Закон о государственной налоговой службе был принят 4 ноября 1990 года.
2 июля празднуют Международный день спортивного журналиста. Праздник был создан в 1995 году. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1924 года в Париже была создана ассоциация спортивной прессы, которая объединила тогда более 150 союзов журналистов. Позже в нее вошли представители информационных агентств, телевидения, интернет-изданий, радио, пресс-служб спортивных клубов.
Также 2 июля Всемирный день НЛО. Празднование посвящено тем людям, которые исследуют явления, которые невозможно логически или научно объяснить. Впервые событие отпраздновал в 2001 знаменитый исследователь НЛО Хактан Акдоган. А официальным этот праздник стал после оглашения его такой Организацией Всемирного дня НЛО.
А еще 2 июля празднуют Международный день собак. Специальный праздник, посвященный этим верным и умным животным. Собаки и люди существуют уже тысячи лет. Некоторые ученые даже считают, что именно одомашнивание этих животных помогло человечеству выжить и развиться до современного состояния. Как утверждают генетические исследования, собаки происходят непосредственно от волков, а точнее от несуществующего ныне вида этих животных, отделившегося от основной популяции. Распространена версия, что первое одомашнивание собаки произошло на территории современной Европы от 14 до 29 тысяч лет назад.