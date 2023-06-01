Какой завтра, 2 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 2 июня, Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Верующие чтят память мученика Фалалея. До Нового года осталось 213 дней.

2 июня 2023 года – пятница. 464-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 июня, церковный праздник

2 июня в церковном календаре – день памяти мученика Фалалея. Родился он в Ливане в семье воеводы. Еще в юном возрасте изучил врачебное дело, но приходивших к нему людей всегда лечил бесплатно, ведь исповедовал христианство. За это язычники его схватили и привели к правителю Малой Азии. Долго император убеждал Фалалея отречься от Христа, но мученик отказался. За это приговорили его к страшной пытке, долго пытали, а потом отрубили голову.

Что завтра делать в этот день

Не рассказывайте никому хороший сон, который приснился в ночь на 2 июня, иначе он не сбудется.

Не стоит лечить зубы – лечение будет неудачным.

Запрещено есть рыбу и рыбные блюда.

Народные приметы и традиции на 2 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на ели много шишек будет хороший урожай огурцов;

утром на траве много росы – на следующий день будет холодная погода;

часто ныряют утки – ждите дождей;

пчелы образуют большой рой и так летают – будет дождь, а если летают поодиночке – ясная погода;

громко квакают лягушки – ждите щедрый урожай огурцов;

солнце восходит, но облачно – огурцы точно хорошо уродят;

ливень указывает на то, что через полгода будет сильный снегопад.

2 июня пчелы образуют большой рой и так летают — будет дождь / Фото: Pexels

В народе 2 июня называли День Фалафея, Огурчик или Фалафей Тепловой. Второе название происходит от того, что традиционно с этого дня крестьяне начинали сеять огурцы. Существовало поверье: "Пришел Фалалей – досевай огурцы скорее". Интересно, что пытались скрывать факт высадки огурцов от всех, даже членов семьи. Верили, что только в этом случае они точно дадут большой урожай.

Погода на 2 июня

Завтра, 2 июня, в Киеве утром безоблачная погода, но уже в середине дня превратится в пасмурную, вечером возможен мелкий дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове ясная погода, осадков не ожидается. В Одессе ясное утро, но уже днем появятся облака, которые будут оставаться до вечера, без осадков.

Температура воздуха в Киеве – +26 днем и +17 ночью. Во Львове – +22 днем и +14 ночью. В Харькове – +24 днем и +12 ночью. В Одессе – +25 днем и +17 ночью.

Памятные даты 2 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 июня:

455 год — вандалы захватывают Рим, после чего начинают грабить его в течение двух недель;

1537 год — специальной буллой Папа Римский Павел III признает индейцев людьми с душами и запрещает превращать их в рабов;

1652 год — под Батогом казацко-татарские войска под руководством Богдана Хмельницкого разбили армию Речи Посполитой во главе с М. Калиновским;

1851 год — штат Мэн (США) первым вводит на своей территории "сухой закон";

1857 год — Джеймс Гиббс (James Gibbs) из Вирджинии получает патент на однониточную дорожную швейную машинку;

1859 год — на острове Хонсю (Япония) основывают город Йокогама;

1896 год — итальянец Гульельмо Маркони получает патент на радио;

1918 год — немецкая империя и Австро-Венгерская империя юридически признают власть гетмана в Украине;

1924 год — американский Конгресс предоставляет гражданство всем американским индейцам;

1946 год — в результате проведенного в Королевстве Италия плебисцита ликвидируют монархию и провозглашают создание Итальянской Республики;

1953 год — коронуют Елизавету II, королеву Великобритании;

2010 год — депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно принимают законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозглашают День памяти жертв Голодомора.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 июня

Какие завтра именины: Алексей, Александр, Владимир, Никита, Иван, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 2 июня, является обсидиан. Природный скальный материал – природное стекло, которое образуется после извержения вулкана. Издавна обсидиан считался символом защиты для хранения энергии и отвержения негативных воздействий.

В этот день родились:

1919 год — украинский артист эстрады, актер Юрий Тимошенко;

1929 год — украинская писанкарка во Франции Галина Хоткевич;

1953 год — украинский поэт, журналист, общественный деятель Владимир Барна.

Какой завтра день в Украине и мире

2 июня в Украине и мире Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения / Фото: Pexels

2 июня в Украине и мире Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Традиция зародилась в 2016 году и охватывает сегодня более 45 стран. Главная цель этого дня состоит в обеспечении медицинской и психологической помощи людям, страдающим анорексией, булимией, приступами переедания и т.д. Для этого проводятся встречи с психологами и врачами, лекции, семинары.

Также 2 июня Европейский день зубных техников. Довольно молодой профессиональный праздник, созданный в 2018 году по инициативе Европейского объединения стоматологов-ортопедов, который был основан еще в 1958 году. Объединение является крупнейшей организацией, представляющей интересы владельцев стоматологических лабораторий, кабинетов и независимых техников в Европе.

А еще 2 июня День здорового питания. Специальный праздник, созданный для того, чтобы люди могли узнать о преимуществах здорового питания, изменить к лучшему свою жизнь. Люди осознали связь между едой и здоровьем очень давно. Еще в Древней Греции считали, что хорошее самочувствие зависит от баланса четырех жидкостей в организме, и этот баланс можно улучшить с помощью специальной диеты. В современном мире существует целая наука, занимающаяся изучением практики и теории здорового питания. Называется она нутрициологией. Возникла она на основе комплекса знаний по биологии, химии, гигиене и физиологии.

2 июня празднуют интересный праздник Международный день проституток. Празднуется в память об исторической демонстрации секс-работниц, состоявшейся в Лионе, Франция в 1975 году. Тогда женщины объединились, чтобы протестовать против дискриминации и насилия со стороны полиции, требовали свои права как работники. Этот день направлен на то, чтобы повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются работницы секс-бизнеса по всему миру.