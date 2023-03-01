Какой завтра, 2 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 2 марта, в мире отмечают Международный день спичек и Всемирный день психического здоровья подростков. Верующие чтят память святого мученика Теодора Тирона. До Нового года осталось 303 дня.

2 марта 2023 — среда. 372-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 марта, церковный праздник

2 марта в церковном календаре – день памяти святого мученика Теодора Тирона. Это воин в городе Алассии (Понтийская область Римской империи) и фамилия Тирона указывает на то, что был он новобранцем. Когда императором был Максимин, его обвинили в поджоге языческого храма. Теодора и других христиан заставляли отречься от веры во Христа. Однако на суде юноша мужественно заявил, что не сделает этого.

Привели его к градоначальнику Публию и бросили в тюрьму, чтобы он там умер голодной смертью. Но спустя некоторое время нашли живым и невредимым. Вновь предложили Теодору отречься от Христа, но он отказался. Потом отдали его страшным пыткам. Явился ему тогда Иисус, начал утешать и укреплять силы. Потом осудили юношу на сожжение. Теодор мужественно вошел в огонь и отдал Богу душу. Случилось это в 306 году.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется устраивать пышные застолья, разрешено только читать молитвы и есть постную пищу.

Если кто-то просит подаяния, нельзя ему отказывать в ней.

Народные приметы и традиции на 2 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: стелется туман – май будет холодным;

какая погода, таким будет и лето;

купаются в лужах вороны до тепла;

светит яркая луна — ждите хорошего урожая;

дождь — к большому количеству льна и хлеба.

2 марта купают в лужах вороны до тепла / Фото: Pexels

2 марта издавна молились святому Теодору Тирону, чтобы получить от него защиту от злых людей. В народе этот день называли "Федор-тиран" или просто "Федор".

Погода на 2 марта

Завтра, 2 марта, в Киеве пасмурно в течение всего дня, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове весь день на небе продержатся облака, без осадков. В Одессе ясно, днем ожидается небольшая облачность, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и -1 ночью. Во Львове +3 днем и -2 ночью. В Харькове +3 днем и -2 ночью. В Одессе +6 днем и +1 ночью.

Памятные даты 2 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 марта:

1444 нрд — Скандербег образует Лежскую лигу для борьбы с турецкими завоевателями;

1767 год — король Карл III изгоняет иезуитов из Испании;

1796 нрд — французского генерала Наполеона Бонапарта назначают главнокомандующим так называемой Итальянской армией;

1807 год — Томас Джефферсон подписывает закон, запрещающий ввоз рабов на территорию США, подконтрольные им порты и территории;

1836 год — в городке Вашингтон-на-Бразосе на съезде американцев Техаса провозглашают независимость этого штата от Мексики;

1918 год — в УНР принимают первый закон о гражданстве Украины;

1918 год — войска УНР освобождают Киев от большевиков;

1923 год — в США выходит первый номер журнала "Time" — 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей;

1933 год — проходит премьера культового художественного фильма Мэриана Купера "Кинг-Конг";

1949 год — заканчивается первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара, который длился 94 часа и был совершен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1956 год — Франция и Марокко договариваются о прекращении протектората и независимости африканской страны, которая стала независимым султанатом во главе с Мухаммедом V;

1962 год — происходит военный переворот в Бирме: власть взяли генералы во главе с У Не Вином;

1965 год — США начинают регулярные бомбардировки Северного Вьетнама;

1972 год — с мыса Канаверал стартует космический аппарат "Пионер-10", первым достигший третьей космической скорости и начал исследовать Юпитер;

1983 год – появляются первые компакт-диски и CD-проигрыватели;

1993 год — основали Академию медицинских наук Украины;

2022 год — около двухсот лауреатов Нобелевской премии в разных областях подписываются под открытым письмом в поддержку украинского народа и свободного независимого украинского государства перед лицом российской агрессии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 марта

Какие завтра именины: Федор, Филипп, Роман, Феодосий, Порфирий, Марьяна, Марианна.

Талисманом человека, рожденного 2 марта, является жемчуг. Украшения из жемчуга считаются классикой. Природные камни встречаются редко, ведь на их образование уходят годы. Интересный факт: в древности император Китая ежемесячно собирал со своих подданных дань в виде жемчуга. Они долгое время были эквивалентом денег, а затем стали использоваться в качестве украшений для обеспеченных слоев населения.

В этот день родились:

1876 год — украинский историк, публицист, писатель Кордуба Мирон Михайлович;

1879 год — архиепископ Волынский и Житомирский Аверкий (Поликарп Петрович Кедров);

1882 год — украинский писатель Тесленко Архип Ефимович;

1933 год — украинский дирижер Алексей Гуляницкий;

1953 год — украинский композитор и баянист Владимир Зубицкий.

Какой завтра день в Украине и мире

2 марта в Украине и мире празднуют Международный день спичек / Фото: Pexels

2 марта в Украине и мире празднуют Международный день спичек. Ученые считают, что человек получил власть над огнем примерно миллион лет назад, но это приобрело особое значение в период неолита. Сначала огонь добывали путем трения двух сухих кусков древесины друг о друга. Впоследствии человечество обратило внимание на распространенное минеральное вещество — кремень. Если ударять камень в камень, можно вырубить искру. Даже одного хватит, чтобы разжечь сухие растения.

Прототип спичек изобрели китайцы в Средние века. Однако эта вещь тогда не была самостоятельной. Она была приложением к огню. Тонкие щепочки пропитывали с разных сторон серой, а затем прикладывали к тлеющему труту. Это значительно облегчило процесс разжигания. В Китае эти щепки поэтически назывались "рабами, несющими свет". Дошли они и до европейских стран, но популярность не приобрели.

Первую самовоспламеняющуюся спичку изготовил в 1805 году Жан Шансель, который был помощником известного французского химика Луи Жака Тенара. Головка его была создана из серы, хлората калия, резины и сахара. Также с ним использовали специальную бутылочку с концентрированной серной кислотой. Спичку можно было зажечь после смачивания в ней.

В 1826 году химик-фармацев Джон Уокер представил спички, занимавшиеся от трения о наждачную бумагу. Изобретение неприятно пахло и могло вспыхнуть в любой момент, даже от самого легкого удара. Фосфорные спички были созданы французом Шарлем Сориа в 1830 году. Он добавил в хлорат калия белый фосфор. Это вещество было ядовитым, от него сильно страдали рабочие на заводах. Впоследствии химики заметили, что белый фосфор становится нетоксичным при нагревании (он становится также красным). Впервые его использовал в производстве спичек швед Йохан Лундстрем.

Также 2 марта Всемирный день психического здоровья подростков. Это новый праздник, появившийся в 2020 году по инициативе американского бренда молодежной одежды Hollister. Компания создала проект, заключающийся в помощи разнообразным организациям, деятельность которых связана с психическим равновесием подростков.

А еще 2 марта День рождения компактного диска. Именно в этот день 1983 года компании Polygram, Philips и Sony продемонстрировали в Великобритании первый компакт компакт-диск с проигрывателем. В качестве примера его работы запустили Девятую симфонию Бетховена. Первые компакт-диски были в диаметре 12 см и могли воспроизводить только аудио.

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