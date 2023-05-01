Какой завтра, 2 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 2 мая, Всемирный день борьбы с астмой. Верующие чтят память святого Иоанна. До Нового года осталось 243 дня.

2 мая 2023 года — вторник. 433-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 мая, церковный праздник

2 мая в церковном календаре – день памяти святого Иоанна. Жил он в XVIII веке и еще в молодом возрасте оставил все мирское, чтобы заниматься поисками духовной жизни. Отправился в лавру святого Харитона, которая располагалась недалеко от Мертвого моря. Она считалась одной из древнейших обителей в Палестине. Поэтому ее еще называли старухой. Там Иоанн достиг высокого уровня духовного просвещения, за что его прозвали Старопечерником.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит употреблять алкогольные напитки.

Бездетным женщинам запрещалось купаться, потому что они могут потом не иметь детей.

Народные приметы и традиции на 2 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже прилетели журавли и ласточки, значит больше не будет морозов;

теплая погода до холодного мая;

2 мая дождь — июнь будет жарким и солнечным;

береза разрыхла листья, а клен еще нет — лето будет засушливым, и наоборот.

2 мая береза разрыхла листья, а клен еще нет — лето будет засушливым, и наоборот / Фото: Pexels

В этот день наши предки обязательно одевали новую одежду, когда выходили на улицу. Считалось, что тогда можно встретить свое счастье. Также 2 мая считался хорошим днем для творчества и рукоделия. Незамужние девушки занимались вышиванием свадебных полотен. Также пытались высушить белье и одежду на солнце – это считалось хорошей приметой, ведь вещи заряжаются положительной энергией.

Погода на 2 мая

Завтра, 2 мая, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове пасмурный день, но осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +7 ночью. Во Львове +19 днем и +6 ночью. В Харькове +13 днем и +8 ночью. В Одессе +15 днем и +10 ночью.

Памятные даты 2 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 мая:

1312 год – папа Римский Климент V передает имущество тамплиеров Ордену госпитальеров;

1611 год — опубликовали первую официально санкционированную англоязычную версию Библии — "Библию короля Иакова" (KJV, King James Version);

1668 год – первый Аахенский мир, заключенный между Францией и Испанией;

1817 год — в Одессе основан Ришельевский лицей;

1848 год — во Львове создают первую украинскую политическую организацию — Главную Русскую Раду;

1892 год – в Киеве запускают электрический трамвай;

1945 год – командующий обороны Берлина Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции;

1980 год – с визита в столицу Заира Киншаса начинается первая в истории Ватикана поездка Папы Римского (Иоанна Павла II) в Африку;

1982 год — во время Фолклендской войны британская атомная субмарина топит аргентинский крейсер "Генерал Бельграно";

1986 год — победив Атлетико (Мадрид) 3:0, "Динамо (Киев)" завоевало Кубок Кубков 1985/86;

2011 год – по утверждению администрации США, этой ночью в ходе тайной операции американского спецназа, проведенной в городе Абботтабад (Пакистан), убили Осама бен Ладен;

2014 год — противостояние в Одессе 2 мая 2014 года: в результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш и пожара в одесском Доме профсоюзов погибает 48 человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 мая

Какие завтра именины: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена.

Талисманом человека, рожденного 2 мая, является цитрин. Золотистый минерал, относимый к группе кварцевых. Известность цитрин получил лишь в XVII веке. Издавна верили, что этот камень может развить интуицию, придает смелости, помогает добиться концентрации.

В этот день родились:

1876 год – украинский ученый, публицист, историк, писатель Мирон Кордуба;

1877 год – украинский геолог и петрограф Владимир Лучицкий;

1877 год – украинский военный деятель, член УЦР, командир Отдельного корпуса границной охраны УНР, генерал-хорунжий Армии УНР Александр Пилькевич;

1888 год – украинский композитор Николай Вилинский;

1891 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из инициаторов и руководителей Зимних походов УНР Юрий Тютюнник;

1928 год – украинский музыковед, фольклорист, дирижер, композитор Леопольд Ященко;

1933 год – украинская художница Галина Гаркавенко;

1988 год – украинский общественный деятель и предприниматель Александр Тодорчук;

1993 год — майор ВСУ, Герой Украины Кизило Андрей Александрович.

Какой завтра день в Украине и мире

2 мая празднуют Международный день Гарри Поттера / Фото: Pexels

2 мая в Украине и мире Всемирный день борьбы с астмой. От этой болезни в мире страдают более 300 миллионов человек. Раньше бронхиальную астму диагностировали не так часто, а сегодня она превратилась в достаточно распространенное заболевание. В этот день проводятся различные акции, чтобы донести людям информацию об угрозе астмы. Впервые событие произошло в 1998 году, тогда в нем приняли участие 35 стран мира. Постепенно количество присоединяющихся государств растет.

Также 2 мая Международный день осведомленности о цинге. Несколько веков назад это заболевание было распространено среди моряков и тех людей, которые долго лишали себя возможности употреблять свежие овощи и фрукты. Сами основатели происшествия считают его устаревшим и предлагают убрать из календаря, ведь цинги как болезни уже давно не существует. Заболевание цингой вызывает недостаточное количество в организме витамина С, который содержится в свежих овощах и фруктах, особенно цитрусовых.

А еще 2 мая празднуют Всемирный день тунца. В основном дата носит экологический характер и была создана для того, чтобы привлечь внимание человечества к необходимости защиты рыбных хозяйств. Праздник был провозглашен в резолюции Генассамблеи ООН 2016 года. А соавторами проекта стали 93 страны мира.

2 мая празднуют Международный день Гарри Поттера. Поклонники мальчика, которому удалось побороть злого колдуна Волан де Морта, из цикла книг автора Джоан Роулинг, проводят в этот день чтение книг, просматривают любимые экранизации. Праздник был введен, по мнению поттероманов, премьер-министром Великобритании Джеймсом Кэмероном 2012 года, хотя нет никаких официальных доказательств тому.