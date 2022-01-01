Какой завтра, 2 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 2 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

2 января 2022 – воскресенье. В этот день 1894 года в Лондоне проходит первый матч под эгидой Футбольной ассоциации Англии для тестирования новых правил, а в 1998 году компания Microsoft приобрела компанию Hotmail, предоставлявшую услуги бесплатной электронной почты.

До Нового года осталось 363 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

2 января празднуется День научной фантастики. Если вы можете назвать себя поклонником научной фантастики, тогда стоит запомнить эту дату. Несмотря на то, что праздник не официальный, однако его поддерживает немало известных мировых организаций. К примеру, американская кинокомпания Hallmark Channel и международное издательство Scholastic Corporation, выпускающее комиксы. Праздник основали в США и оттуда он распространился на другие страны.

Также 2 января празднуют Всемирный день интроверта. Празднование внедрили в 2011 году, чтобы распространить информацию о том, что образ жизни интровертов нормальный. Интроверты часто погружаются в свои чувства и не желают делиться ими с людьми вокруг. Однако такие действия не являются поводом для издевательства. Интроверты продуктивно работают наедине, хотя могут находиться и в коллективе. Им легче выражать мнения не устно, а на бумаге. Поэтому их сообщения всегда просты и лаконичны.

2 января празднуют неофициальный праздник - Кошачий Новый год / pixabay.com

2 января празднуют интересный праздник Кошачий Новый год. Его придумала семейная пара проживающих в США Том и Рут Рой в 2016 году. Они утверждали, что такие прекрасные домашние питомцы, как кошки, должны иметь свой Новый год. А 2 января идеально подходит для этого события, ведь большинство людей отдыхают дома и могут посвятить пушистикам все свое свободное время.

А еще 2 января празднуется День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day). Цель этой даты – создать для людей стимул двигаться в направлении своей мечты. Благодаря вдохновению и мотивации в нашей жизни появляются новые вещи, художники, музыканты и другие создатели создают мировые шедевры, люди мечтают о космосе и уже делают первые шаги по его заселению. Без мотивации жизнь была бы серой и однообразной. Иногда одна фраза может перевернуть жизнь и заставить действовать. Поэтому мы подобрали для вас топ-10 мотивационных цитат, чтобы вы начали двигаться к своей мечте уже сегодня.

"Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает", - Альберт Эйнштейн. "Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от настойчивости", - Амелия Эргарт. Логика может привести вас. от пункта "А" до пункта "Б", а воображение - куда угодно, - Альберт Эйнштейн. "Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью.", - Стив Джобс "Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать", - Винс Ломбарди. "Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду.", - Христофор Колумб. "Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда ты понял зачем", - Марк Твен. Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. “, – Аристотель. "Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный", - Уоррен Баффетт. “Когда мне было пять лет, мама всегда говорила мне, что главное в жизни – счастье. Когда я пошел в школу, меня там спросили, кем я хочу быть, когда вырасту. Я написал "счастливым человеком". Мне сказали, что я не понял задачи, а я ответил, что они не понимают жизнь», – Джон Леннон.

Какой завтра праздник еще в мире:

День заключённого;

Лесной праздник в Германии;

День судьбы в Грузии (нужно встать рано, умыться, одеться в одежду, приготовленную накануне, позавтракать и провести день, как душа пожелает);

День новых идей.

Какой завтра, 2 января, церковный праздник

2 января - день памяти священномученика Игнатия Богословца / commons.wikimedia.org

2 января в церковном календаре – день памяти священномученика Игнатия Богословца. Он принял смерть за Иисуса Христа и спас тем самым других христиан от смертной казни.

Легенда рассказывает, что в детстве Игнатий увидел Спасителя. После этой встречи маленький мальчик начал молиться, прославлять его имя во всех своих речах. Через некоторое время он стал учеником Иоанна Богослова, а уже в зрелом возрасте занял место епископа Антиохийского. Во время каждой своей проповеди он укреплял души верующих призывами не бояться смерти от язычников.

После того как император Траян одержал победу над скифами, он приказал принести языческим богам жертвы. Игнатий отказался приказ выполнять, за что его направили в Рим, чтобы там, на арене цирка, казнить.

Тело святого разодрали на арене цирка дикие звери, однако его сердце осталось нетронутым. Очевидцы утверждали, что на его внутренней стороне была надпись "Иисус Христос".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 января

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Какие завтра именины: Даниил, Игнат, Георгий, Иван, Юрий.

Талисманом людей, рожденных 2 января, является рубин. Этот камень был известен еще с давних времен и носил тогда название Яхонт. А вот индийцы называют рубин "Ранта Радж", что в переводе означает "Царь самоцветов". Рубин добывают во многих местах по всему миру, но самые крупные его месторождения в Кении, Таиланде, Шри-Ланке, Индии. Издавна считалось, что этот камень отличается силой исцелять от многих недугов.

2 января родился украинский футболист, вратарь, Александр Шовковский / Associated Press

В этот день родились:

1729 год – немецкий астроном, физик и биолог, Иоганн Даниэль Тициус;

1841 год - украинский культурно-образовательный деятель, народовед, Фаддей Рыльский;

1841 год - украинский языковед и этнограф, Кость Михальчук;

1882 год – выдающийся украинский археолог, Ярослав Пастернак;

1890 год – украинский оперный певец, Михаил Голинский;

1892 год – украинский композитор и пианист, Всеволод Задерацкий;

1901 год – украинский актер, Григорий Козаченко;

1920 год – американский писатель, биохимик, один из известнейших мастеров научной фантастики, Айзек Азимов;

1926 год – украинская поэтесса, прозаик, Вера Волк;

1936 год – украинский писатель, Андрей Крыжановский;

1941 год – украинский поэт, переводчик, Александр Мокровольский

1950 год – украинская поэтесса, прозаик, Надежда Гуменюк;

1963 год – украинский политик, Алексей Ивченко;

1975 год – украинский футболист, защитник, Владислав Ващук;

1975 год – украинский футболист, вратарь, Александр Шовковский.

Что запрещено делать в этот день

2 января запрещается стирать и прясть.

Среди наших предков была традиция, что 2 января нельзя выходить на улицу, чтобы не заболеть.

Нельзя сегодня плохо думать о других и злословить.

2 января старайтесь не отказывать нуждающимся в помощи.

Запрещалось также купаться, чтобы не смыть счастье.

Народные приметы и традиции 2 января

2 января иней на деревьях, то погода будет ясной / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если облака идут против ветра, скоро начнется снегопад;

синие облака означают, что будет тепло, а белые – на сильный ветер;

если 2 января вечерняя звезда розовая, а утром серо и пасмурно - день будет ясным с легким ветерком, а если звезда ярко желтая, то погода будет сухой, но сильно ветреной;

если иней на деревьях, то погода будет ясной;

если 2 января ночью видны звезды, в этом году можно ожидать хорошего урожая;

какая погода 2 января, такой она будет также в августе: если на улице вьюга будет холодно и много дождей, а если ясно и мороз - будет жара.

2 января наши предки кололи свиней на Рождество. На Закарпатье даже сегодня существует поверье: «Братья, завтра Игнатья. Имеющий свиньи режет ныне”. Верили, если свинью зарезать в другое время, то мясо к Рождеству испортится.

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Одиночно на украинских землях бытовали разные гадания со свиными внутренностями. Главной их целью было предусмотреть погоду и урожай.

Женщины 2 января пытались изготовить особое обрядовое печенье, затем обязательно убирали в доме, а мужчины в это время заготавливали дрова и чинили сани. Ребята собирались вместе, чтобы выучить рождественские колядки.

Девушки тоже собирались на вечерницы, изготовляли украшения. Особенно популярны были "голубцы" в виде птиц. Для того чтобы их создать, брали яичную скорлупу, делали два отверстия по бокам и продвигали в них цветную бумагу. У наших предков фигурки птиц символизировали солнце.

Прогноз погоды завтра, 2 января

Завтра, 2 января, в Киеве утром безоблачно, но потом небо затянется облаками. Во Львове без существенных осадков. В Одессе утро пасмурное, но днем ​​солнце выглянет из-за облаков. В Харькове прояснится только к вечеру. Ночью возможен мелкий дождь.

В Киеве температура поднимется днем ​​до +3, ночью -1. Во Львове днем ​​+5, ночью около 0. В Одессе – 1 ночью и +3 днем, а в Харькове + 1 днем ​​и –8 ночью.

Памятные даты 2 января

2 января 2021 года биткоин (децентрализованная электронная платежная система) впервые дорожает до 33 тысяч долларов / Associated Press

В этот день год назад на парковке в Мексике из-за пожара сгорело 11 автомобилей, а биткоин (децентрализованная электронная платежная система) впервые дорожает до 33 тысяч долларов.

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 января: