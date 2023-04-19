Какой завтра, 20 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 20 апреля, День благодарности волонтерам. Верующие чтят память преподобного Георгия. До Нового года осталось 255 дней.

20 апреля 2023 года — четверг. 421-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 апреля, церковный праздник

20 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Георгия. С детства он интересовался монашеской жизнью, поэтому для себя и выбрал такой путь. Практиковал Георгий смиренномудрие, боролся с внутренними соблазнами.

Во времена правления разных императоров, он страдал от гонений и мучений. Вскоре стал митрополитом и был возведен на кафедру. Исцелял людей силой молитвы и творил другие разные чудеса. Поэтому прославился как высокодуховный человек. В конце жизни Георгия выгнали жить в Херсонес, где он умер.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит сильно радоваться, устраивать громкие застолья.

Не пейте алкогольные напитки.

Запрещено ругаться и злословить.

Народные приметы и традиции на 20 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: идут проливные дожди – можно ожидать хорошего урожая калины и малины;

на вечернем небе много звезд – летом будет много ягод и грибов;

красная звезда – до ухудшения погоды;

солнце и заморозок – уродит гречка.

20 апреля идут проливные дожди — можно ожидать хорошего урожая калины и малины. / Фото: Pexels

В этот день было принято убирать в доме, приводить его в порядок. Садоводы и огородники уже выходят на свои участки, чтобы начать работу. По народным поверьям 20 апреля просыпались русалки. Поэтому женщины несли на берег рек или озер полотно или платье, водяные красавицы могли одеть и не замерзнуть.

Погода на 20 апреля

Завтра, 20 апреля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, будет идти мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +6 ночью. Во Львове +14 днем и +5 ночью. В Харькове +15 днем и +5 ночью. В Одессе +14 днем и +7 ночью.

Памятные даты 20 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 апреля:

1653 год — Оливер Кромвель разгоняет оппозицию в английском парламенте;

1770 год — Джеймс Кук открывает Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия);

1841 год — опубликовали первый детективный рассказ Эдгара По "Убийства на улице Морг";

1865 год — впервые объявляют о появлении безопасных спичек;

1902 год — супруги Кюри впервые получают чистый радий;

1918 год — Славянская группа Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР освобождает от большевиков город Славянск Донецкой области;

1940 год — в США демонстрируют первый электронный микроскоп;

1949 год — открывается I Всемирный конгресс сторонников мира;

1989 год — власти Китая приказывают студентам очистить площадь Тяньаньмэнь в Пекине;

1999 год — в высшей школе Литлтона (Колорадо) трое подростков устраивают кровавую бойню, убив после этого себя (погибли 25 человек и более 20 были ранены);

2000 год — в Броварах в жилой дом попадает тактическая ракета, погибли три человека, пятеро были ранены.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 апреля

Какие завтра именины: Георгий, Даниил, Юрий, Петр, Леон, Прокоп, Акулина.

Талисманом человека, рожденного 20 апреля, является лал. Красивый минерал, дающий счастье. Согласно легендам, он был одним из самоцветов в знаменитой шапке Мономаха.

В этот день родились:

1891 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий армии УНР Юрий Тютюнник;

1903 год — украинский писатель, представитель панфутуризма, жертва сталинского террора Гео Шкурупий;

1908 год — украинская художница Ирина Беклемишева.

Какой завтра день в Украине и мире

20 апреля в Украине и мире празднуют День благодарности волонтерам / Фото: Pexels

20 апреля в Украине и мире празднуют День благодарности волонтерам. Волонтерское движение возникло во Франции в 1920 году, когда французская молодежь решила организовать добровольное восстановление ферм, разрушенных во время Первой мировой войны. Сразу волонтерами заинтересовались и другие страны, а в 1990-х годах такое понятие дошло и до Украины.

После 24 февраля 2022 года волонтерское движение в Украине показало всему миру, что это мощная сила, которая способна организовывать, объединять и помогает решать серьезные вопросы.

Также 20 апреля День китайского языка. Праздник был установлен по инициативе ООН 2010 с целью чествования культурного и языкового разнообразия, а также равенства в использовании официальных языков организации. Она считается одной из самых древних в мире и входит в состав сино-тибетской языковой семьи.