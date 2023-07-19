Какой завтра, 20 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

20 июля 2023 года — четверг. 512-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 июля, церковный праздник

20 июля в церковном календаре – день памяти святых Фомы и Акакия. Тома родился в Малее в IX веке и в юности был богатым и храбрым воином. Однако полюбил он Христа по милости Божией, надел монашескую рясу и удалился от всех мирских дел. Часто посещал он пустынных отшельников, а затем поселился на Малевской горе в Лаконии, где боролся против многочисленных соблазнов и смог покорить свое тело. Умер в глубокой старости.

Святой Акакий жил в VI веке и был послушником в монастыре. Он был покорным и терпеливым, всегда беспрекословно слушал своего наставника. У последнего был очень тяжелый характер, поэтому он заставлял Акакия работать слишком много, беспощадно избивал и морил голодом. Однако преподобный все страдания стойко переносил и только благодарил за них Господа. Вскоре святой умер, а его наставник обратился и стал кротким.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешено носить украшения.

Не беритесь за стирку, если хотите, чтобы в доме было изобилие.

Отказывать в какой-либо помощи запрещено.

Народные приметы и традиции на 20 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: начнется дождь — он затянется надолго;

человека обнюхала корова, значит его ждет серьезная болезнь;

если заготовить веники для бани, то они будут обладать особой силой;

именинникам следует начинать убирать урожай, тогда год будет богатым.

20 июля человека обнюхала корова, значит ее ждет серьезная болезнь / Фото: Pexels

Издавна верили, что 20 июля нельзя купаться, потому что водяной может схватить за ногу и затянуть на дно. А чтобы набраться сил на год грядущий, пытались посидеть под дубом. Обычно в этот период начинались сильные ливни.

Погода на 20 июля

Завтра, 20 июля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясная погода днем, но к вечеру возможен дождь с грозой. В Харькове ясное утро, но день и вечер пасмурные, осадков не ожидается. В Одессе с утра до вечера пасмурно, утром дождь, который перерастет в дождь с грозой, однако он прекратится во второй половине дня.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +19 ночью. Во Львове — +23 днем и +15 ночью. В Харькове — +22 днем и +15 ночью. В Одессе — +27 днем и +22 ночью.

Памятные даты 20 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 июля:

1534 год — в Кембридже зарегистрировали первое в мире издательство;

1585 год — экспедиция Джона Дэвиса достигает южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения;

1671 год — Петр Дорошенко начинает осаду Белой Церкви и высылает на Подолье наказного гетмана, брата Григория;

1917 год — регистрируют торговую марку "BMW";

1917 год — представители южно-славянских народов подписывают Корфскую декларацию об объединении в единое государство — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев;

1924 год — учреждают Международную шахматную федерацию;

1944 год — мятеж немецкого движения сопротивления с целью убить Гитлера и совершить государственный переворот;

1969 год — американский космический корабль "Аполлон-11" совершает первую в истории посадку на Луну;

1976 год — посадочный отсек американского космического корабля "Викинг-1" совершает мягкую посадку на поверхность Марса;

1993 год — заявление Председателя Совета Безопасности ООН о том, что постановление Верховного Совета РФ о статусе Севастополя как российского города не имеет юридической силы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 июля

Какие завтра именины: Герман, Фома, Евдокия.

Талисманом человека, рожденного 20 июля, является жадеит. Внешне он напоминает нефрит, но своим химическим составом отличается от камня. В древности люди с помощью жадеита пытались повлиять на погодные условия.

В этот день родились:

1911 год — украинский писатель Василий Кучер;

1913 год — украинская писательница Ольга Мак;

1972 год — офицер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Герой Украины Игорь Бедзай.

Какой завтра день в Украине и мире

20 июля в Украине и мире празднуют Международный день торта / Фото: Pexels

20 июля в Украине и мире празднуют Международный день торта. Вкусный праздник возник в 2011 году по инициативе международного сообщества и творческих людей "Миланский клуб" Королевства Любви. Главная цель этого дня состоит в вовлечении человечества в мирное и дружественное сосуществование, распространение данной идеи через культуру. Каждый год выбирается отдельная тема. Интересный факт: первые торты появились еще 2 тысячи лет назад.

Также 20 июля Всемирный день прыжка. Малоизвестный оздоровительный праздник, который был начат по инициативе художника Торстена Лаушманна в 2006 году. Цель этого дня достаточно интересна — сменить орбиту Земли одновременным скачком миллиона людей. Экологи верят, что изменение орбиты помогает улучшить климат и борется с глобальным потеплением. Однако научных доказательств этому нет.

А еще 20 июля празднуют День шахмат. Согласно статистике, 70% людей во всем мире хотя бы раз в своей жизни играли в шахматы. Насчет изобретателя шахмат существует немало версий. Иногда авторство приписывают даже мифическому Одиссею, который с помощью интересной игры пытался развлечь себя во время осады Трои. Некоторые верят, что шахматы изобрел греческий философ Аристотель. Относительно того, в какой стране впервые появились шахматы, тоже нет однозначного ответа. Есть версия, что шахматы распространились в Китае и Персии, придя из Индии. Остальные утверждают, что они были созданы в Китае.

Однако непосредственной предшественницей этой игры считается индийская игра чатуранг. Для нее требовалось четыре игрока, у каждого из которых в углу доски был король, слон, ладья, лошадь и четыре пешки. Перед каждым ходом игроки бросали шарик, чтобы с помощью выпавшего числа определить количество ходов.