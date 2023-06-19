Какой завтра, 20 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 20 июня, Международный день осведомленности о нистагме. Верующие чтят память святого Феодота Анкирского. До Нового года осталось 194 дня.

20 июня 2023 года — вторник. 482-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 июня, церковный праздник

20 июня в церковном календаре — день памяти святого Феодота Анкирского. Жил он в III веке, когда правил император Диоклетиан, известный своими гонениями за христианами. Феодот постоянно скрывал в своем доме верующих, бежавших от жестокости царя, давал им пищу и одежду, а еще посещал мучеников в темницах, проводил христианские обряды захоронения.

Впоследствии его схватили и заставляли отречься от Христа и прославить идолов. Но отказался святой, за что его подвергли страшным пыткам, а затем отрубили голову мечом.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено физически работать.

Не стоит купаться в открытых водоемах.

Не употребляйте алкоголь и не злословьте.

Народные приметы и традиции на 20 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплая погода – на большой урожай ржи, дождь означает, что колосья плохо нальются;

в радуге преобладает красный цвет – ждите ветра;

пчелы сидят на стенках улья – будет жара;

темнеют солнечные лучи – ждите грозы;

пауки за ночь расширили свою паутину – будет ясный и теплый день;

громко гремит гром – к затяжному ненастью.

20 июня пауки расширили свою паутину — будет ясный и теплый день. / Фото: Pexels

В народном календаре день называли Федотов, Федот Урожайник. Наши предки наблюдали 20 июня за погодой. Крестьяне начинали вычищать навоз из скотоводов, ведь этот день считался благоприятным для такой работы. А вот на огород старались не идти.

Погода на 20 июня

Завтра, 20 июня, в Киеве облачно, во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Во Львове пасмурно, днем и вечером будет идти мелкий дождь. В Харькове до вечера облачно, но потом прояснится, без осадков. В Одессе утром появятся облака, которые продержатся весь день, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +26 днем и +19 ночью. Во Львове +21 день и +16 ночью. В Харькове +27 днем и +17 ночью. В Одессе +27 днем и +20 ночью.

Памятные даты 20 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 июня:

451 год — происходит битва на Каталаунских полях, в результате которой остановили продвижение гуннов в Европу;

1768 год — украинские гайдамаки берут Умань;

1782 год — утверждают Великую государственную Печать США;

1792 год — Великая французская революция: народное восстание в Париже;

1837 год — королевой Великобритании становится Виктория I;

1840 год — Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;

1857 год — британские войска перебивают всех жителей индийского города Махуа-Дабар (около 5000 человек) и уничтожают город;

1863 год — основывают первый в США банк (Национальный банк Девенпорт штата Айова);

1867 год — президент США Эндрю Джонсон объявляет о покупке Аляски;

1895 год — открывают Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря;

1918 год — в Киеве начинается Всеукраинский церковный собор;

1919 год — военная делегация Украинской Народной Республики подписывает с поляками мирный договор;

1939 год — первый в истории полет реактивного самолета совершает немецкий экспериментальный самолет с ракетным двигателем Гайнкель He.176;

1990 год — Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;

1993 год — первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;

2003 год — создают фонд Викимедиа.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 июня

Какие завтра именины: Александр, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Максим, Николай, Павел, Петр, Тарас, Анна, Мария.

Талисманом человека, рожденного 20 июня, является гиацинт. Драгоценный камень, разновидность циркона. Обладает блеском бриллианта, но отличается кроваво-красным оттенком. В древности люди верили, что гиацинт наделен силой самопожертвования и власти.

В этот день родились:

1690 год — последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский;

1893 год — украинский драматург, фельетонист Иван Антипенко;

1920 год — украинский языковед Петр Тимошенко;

1939 год — украинский поэт Василий Василашко.

Какой завтра день в Украине и мире

20 июня в Украине и мире Международный день осведомленности о нистагме / Фото: Pexels

20 июня в Украине и мире Международный день осведомленности о нистагме. Это заболевание поражает глаза и характеризуется непроизвольными движениями глаз, которые могут уродовать зрение и вызывать размытость. Нистагм бывает врожденным или приобретенным, может также появляться на фоне других заболеваний (катаракта, неврологические расстройства). Главная цель этого дня состоит в том, чтобы проинформировать о проблемах, с которыми сталкиваются люди с нистагмом.

Также 20 июня Всемирный день беженцев. Дата была начата ООН 4 декабря 2000 года. Совместили ее с Международным днем африканских беженцев, который уже праздновали в этот день с 1996 года. Для Украины сегодня тема беженцев и переселенцев стоит очень остро. Еще в 2014 году многие украинцы были вынуждены покинуть свои родные дома из-за российской агрессии. А после полномасштабного вторжения в 2022 году миллионы стали беженцами в разных странах мира.

А еще 20 июня празднуют Всемирный день Wi-Fi. Праздник был начат Беспроводным широкополосным Альянсом. Радиоканал Wi-Fi появился в 90-х вместе с развитием технологий передачи информации. Первые устройства были выпущены в 2000 году и беспроводной интернет начал быстро набирать популярность.

20 июня День работника склада. Неофициальный профессиональный праздник, который создан, чтобы почтить нелегкий труд работников склада. Такие люди должны быть ответственными, организованными, тщательными, аккуратными и энергичными. Работа сотрудника состава состоит в том, чтобы следить за порядком, разгружать и сортировать продукцию.

Также 20 июня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Событие было создано по инициативе представительницы защиты животных в 2009 году. Слоны считаются довольно дружественными животными, которые могут испытывать разные эмоции и чувства. Также они отличаются великолепной памятью и умеют общаться на расстоянии до 10 км. Пребывание слонов в зоопарках часто заканчивается преждевременной смертью, ведь нередки случаи жестокого обращения с этими благородными животными. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания человечества к проблеме обитания слонов в зоопарках.

А еще 20 июня празднуют Всемирный день эффективности. Хотя этот праздник и неофициальный, но очень актуален. Его цель состоит в привлечении внимания человечества к важности организации производительности труда. Она играет важную роль, ведь на нее можно тратить достаточно много энергии, но при этом не получать желаемой результативности и эффективности.