Какой завтра, 20 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 20 марта, празднуют Всемирный день Земли и День весеннего равноденствия. Верующие чтят память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других. До Нового года осталось 286 дней.

20 марта 2023 — понедельник. 390-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 марта, церковный праздник

20 марта в церковном календаре – день памяти священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других. Об их жизни известно достаточно мало. Василий и Ефрем были епископами и были посланы в 300 году патриархом Гермоном в Херсонес для проповеди. Ходил Василий и проповедовал для скифов, живших на берегах Дуная. К сожалению, его там замучили язычники.

Ефрема избили камнями по наущению иудеев. Когда три других епископа (Евгений, Элпидий и Агафодор), проповедовавшие близ Тавриды, услышали о смерти Василия, то пришли в Херсонес, чтобы продолжить его дело. Но вскоре и они были убиты.

Через некоторое время патриарх послал еще одного епископа – Еферия. Он уже свободно проповедовал, потому что император Константин Великий царствовал в то время. Еферий скончался мирной смертью и его последователем стал Капитон. Однажды потребовали от него неверные жители Херсонеса доказательств чуда Господня. Святитель с молитвой вошел тогда в раскаленную печь, но остался невредим. Тогда многие язычники крестились. Однако варвары утопили епископа в реке Днепр.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит действовать бессмысленно, развлекаться – ставьте реальные цели и идите к ним.

Не конфликтуйте, это тоже плохой день для того, чтобы выяснять отношения.

Не ругайтесь и не сплетничайте.

Народные приметы и традиции на 20 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурный день – ждите заморозков;

синий горизонт означает, что скоро потеплеет;

дует южный ветер – будет весенняя засуха;

тает вода, но лед держится – будет неурожайный год;

увидеть жаворонка до тепла, а зяблика – к холоду.

20 марта увидеть жаворонка до тепла, а зяблика — к холоду. / Фото: Pexels

Именно 20 марта, по мнению наших предков, происходила смена сезонов. Поэтому часто в этот день уже ощутимая оттепель, бегут ручьи растаявшего снега. С крыш могут срываться целые пласты снега и сосульки. В народе говорили, что это грехи падают на землю. Чтобы извиниться за свои грехи или избежать искушения, стоит помолиться перед иконой Богородицы "Сотрудница грешных".

Погода на 20 марта

Завтра, 20 марта, в Киеве ясно утро, но на его смену придет облачная погода, без осадков. Во Львове пасмурно до самого вечера, но осадков не ожидается. В Харькове ясно утром, но днем небо затянет облаками без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +1 ночью. Во Львове +13 днем и +2 ночью. В Харькове +11 днем и +4 ночью. В Одессе +11 днем и +7 ночью.

Памятные даты 20 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 марта:

1602 год – основывают Голландскую Ост-Индийскую компанию (VOC), первую в мире официально зарегистрированную публичную компанию;

1815 год — Наполеон I Бонапарт возвращается в Париж после заключения на острове Эльба, начинается его правление "ста дней";

1854 год – основывают Республиканская партия США;

1883 год — подписывают Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности, одну из первых и важнейших в этой области;

1890 год — по настоянию нового императора рейхсканцлер Отто фон Бисмарк заканчивает политическую карьеру;

1916 год – Альберт Эйнштейн публикует свою общую теорию относительности;

1917 год — украинского историка Михаила Грушевского избирают председателем Центральной Рады;

1921 год – на плебисците большинство жителей Верхней Силезии высказывается за пребывание в составе Германии;

1933 год – вблизи Мюнхена строят первый в Германии концлагерь – Дахау;

1939 год — немецкий ультиматум Литве с требованием передать Клайпедский край, удовлетворенный два дня спустя;

1956 год – провозглашают независимость Туниса;

1995 год — зариновая атака в Токийском метрополитене, устроенная деструктивным культом Аум Синрикё;

2003 год — американско-британско-австралийские войска вторгаются в Ирак;

2007 год – выходит компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World;

2015 год – полное солнечное затмение, равноденствие и супермесяц произошли в один день;

2018 год — Украина и Катар подписывают соглашение о безвизовом режиме.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 марта

Какие завтра именины: Павел, Василий, Евгений, Емельян, Нестор, Лаврентий, Мотря.

Талисманом человека, рожденного 20 марта является изумруд. Один из самых интересных драгоценных камней, даже ставший фаворитом французских королей. Издавна верили, что изумруды могут очистить воду от отрицательной энергии, если положить ее в наполненную ею емкость. Также этот камень успокаивает нервную систему человека.

В этот день родились:

1639 год — украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины Иван Мазепа;

1898 год – украинский художник-график, ксилограф, книжный иллюстратор Николай Бриммер;

1899 год – украинский писатель, редактор Аркадий Любченко;

1915 год – украинский советский пианист-виртуоз Святослав Рихтер.

Какой завтра день в Украине и мире

20 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день Земли / Фото: Pexels

20 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день Земли. Актуальный и очень важный праздник, установленный в честь дня весеннего равноденствия. Именно в этот период природа пробуждается. Событие началось в 1970 году после успешной акции Гейлорда Нельсона и Денниса Хайеса. Состоялась она 22 апреля. Потому иногда аналогичный праздник также празднуют в этот день.

Главная цель праздника — привлечь внимание человечества к планете Земля, которая является их домом. Также вовлечение их в сохранение мира и природы, повышение информированности об экологических проблемах.

Также 20 марта — День весеннего равноденствия. Это событие знаменует пробуждение весны и начало плодородного и теплого сезона. В астрономическом смысле это момент, когда Солнце в своем движении пересекает небесный экватор, из-за чего день и ночь практически сравниваются по продолжительности. Со дня весеннего равноденствия день постепенно увеличивается, температура воздуха повышается, потому что северное полушарие Земли начинает наклоняться к Солнцу.

А еще 20 марта празднуют Международный день счастья. Хотя это молодой, но очень важный праздник, который был начат 28 июня 2012 года по инициативе Организации Объединенных Наций. С идеей создать такое событие выступал в 2011 году Джейм Илаен, отметивший, что день весеннего равноденствия можно назвать лучшей датой для восстановления.

Главная цель этого дня состоит в том, чтобы напомнить правительственным организациям, что уровень счастья нужно учитывать при определении показателей благосостояния населения.

20 марта — Всемирный день здоровья полости рта. Праздник был начат Всемирной стоматологической федерацией 2007 года в Дубае. Сначала его праздновали 12 сентября, но в 2013 году сменили на 20 марта. Главная цель этого дня – улучшить образованность общества относительно гигиены рта и культуры ухода.

Также 20 марта празднуют Международный день французского языка. Событие было начато ООН в 2010 году, а дату выбрали в честь появившегося еще в 1970 году Международного дня Франкофонии. Французский язык относят к официальным рабочим языкам Организации Объединенных Наций с 1946 года.

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