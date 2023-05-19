Какой завтра, 20 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 20 мая, День переводчика жестового языка и День банковского работника в Украине. Верующие чтят память мученика Акакия. До Нового года осталось 225 дней.

20 мая 2023 года — суббота. 451-й день войны в Украине.

Какой завтра, 20 мая, церковный праздник

20 мая в церковном календаре – день памяти мученика Акакия. Жил он в III веке и был сотником во время правления императора Максимилиана. Тогда большинство людей исповедовали язычество и приносили жертвы идолам. Акакий же это делать отказался, сказав, что верует в Иисуса Христа. За это его сначала долго пытали и подвергали страшным мучениям, а в конце концов просто отрубили голову.

Что запрещено делать в этот день

Старайтесь не пользоваться огнем и острыми предметами или очень осторожно.

Запрещено заниматься рукоделием.

Не гадайте, потому что будущее может вернуться в худшую сторону.

Народные приметы и традиции на 20 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром радуга — день дождливым будет;

большое количество муравьев — ждите жарких дней;

закат красный — к ветру;

с самого утра гудят пчелы — позже будет гроза.

20 мая большое количество муравьев — ждите жарких дней / Фото: Pexels

В народном календаре 20 мая называют Купальницу. Все потому, что в этот день наши предки купали лошадей в реках и сами принимали водные процедуры, чтобы очистить не только тело, но и душу. Углы дома опрыскивают водой из источников, веря, что так можно защититься от нечистой силы. А чтобы всегда быть молодыми и красивыми девушки умывались утром росой.

Погода на 20 мая

Завтра, 20 мая, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода в течение дня, осадков не ожидается. В Харькове вечером небо затянут тучи, но утром ясно, осадков не ожидается. В Одессе облачно с утра, но без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +16 ночью. Во Львове — +22 днем и +13 ночью. В Харькове — +23 днем и +16 ночью. В Одессе — +23 днем и +16 ночью.

Памятные даты 20 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 мая:

325 год — римский император Константин созывает Вселенский собор в Никее;

1449 год — португальский король Афонсу V разбивает повстанцев при Алфарробейре;

1498 год — португальский мореплаватель Васко да Гама достигая берегов Индии;

1783 год — подписывают Версальский мир, завершающий войну между Францией, Англией и Нидерландами;

1809 год — открывается Киевское народное мужское училище, которое затем стало школой № 75, одной из старейших школ Киева;

1873 год — Леви Штраус выпускает на рынок голубые джинсы;

1875 год — в Париже 17 государств подписывают Метрическую конвенцию о внедрении единой метрической системы;

1899 год — Джекоб Герман становится первым водителем, арестованным за превышение скорости — он "мчался" по одной из улиц Нью-Йорка со скоростью 20 км/ч;

1905 год — в Киеве открывают Михайловский механический спуск;

1927 год — американский летчик Чарлз Линдберг начинает первый беспосадочный трансатлантический перелет;

1961 год — учреждают Шевченковскую премию;

1961 год — за создание Украинского рабоче-крестьянского союза Львовский областной суд приговаривает Левко Лукьяненко к смертной казни, а его товарищей — к разным срокам лишения свободы;

1980 год — на референдуме в канадской провинции Квебек 59,9% избирателей высказываются против отсоединения от Канады;

1985 год — Израиль под надзором Международного комитета Красного Креста освобождает 1150 заключенных в обмен на освобождение трех последних израильских солдат, удерживаемых палестинцами;

2005 год — состоялся дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале — мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого "Путники" приобретает "Золотую пальмовую ветвь";

2009 год — в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле "Шахтер" (Донецк) переигрывает "Вердер" (Бремен) со счетом 2:1 и становится обладателем последнего в истории Кубка УЕФА;

2019 год — происходит инаугурация президента Украины Владимира Зеленского;

2022 год — Россия оккупирует Мариуполь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 мая

Какие завтра именины: Давид, Иоанн, Антоний, Иосиф, Михаил, Стефан.

Талисманом человека, рожденного 20 мая, является карнеол. Разновидность минерала халцедона, отличающаяся уникальным красным цветом благодаря большому содержанию железа. Издавна карнеол использовали в лечении различных заболеваний, в частности, перепадов АД и нарушений слуха.

В этот день родились:

1844 год — живописец, педагог Николай Мурашко;

1922 год — украинский писатель Иван Чендей;

1930 год — украинский профессор, музыковед, председатель секции искусствоведения ЗНЦ НАНУ Стефания Павлишин;

1946 год — американская актриса и певица Шер (Шерилин Саркисян ля Пьер, по мужу – Шер Боно);

1973 год — украинская писательница Наталья Сняданко.

Какой завтра день в Украине и мире

20 мая День банковских работников в Украине / Фото: pixabay.com

20 мая в Украине празднуют День переводчика жестового языка. Начат он был Украинским обществом глухих в 2009 году. Благодаря сурдопереводчику люди, лишенные слуха, могут научиться языку и получить информацию (например, новости).

Также 20 мая День банковских работников в Украине. Событие было начато президентом Леонидом Кучмой 6 марта 2004 года. Сама же банковская система в современной Украине зародилась в 1991 году. Главная цель этого дня заключается в подчеркивании важности банковского дела для развития государственной экономики.

А еще 20 мая Всемирный день борьбы с аутоиммунным артриром. Это ежегодное событие несет в себе важную цель — повысить осведомленность о состояниях аутоиммунного артрита, а также оказать помощь тем людям, которые живут с этим заболеванием. Символ этого дня — лента фиолетового и синего цветов.

20 мая празднуют День свободы культуры. Праздник пропагандирует концепцию свободной культуры и ежегодно проходит в третью субботу мая. Главная цель – проинформировать мировую общественность о преимуществах поощрения и принятия свободной культуры. Срок популяризировал Лоуренс Лессиг в 2004 году. Он выдающийся деятель движения за свободную культуру, борющийся за создание свободно доступного искусства.

Также 20 мая Всемирный день пчел. Праздник был начат ООН в 2017 году, а инициатором выступила Словения. Дату празднования выбрали не случайно. Прежде всего, 20 мая 1734 родился один из первых пчеловодов Антон Янш, а еще именно в конце мая наблюдается повышенная активность этих насекомых.

А еще 20 мая Всемирный день травматолога. Эти врачи играют очень важную роль, которая заключается в лечении различных травматических повреждений, ран, заболеваний, связанных с ними. Зародилась травматология благодаря греческому врачу Гиппократу, который считается отцом медицины. Интересно, что он даже разработал метод вправления вывиха, который известен по сей день.

20 мая празднуют Всемирный день метролога. Начал событие Международный комитет мер и весов 1999 года. Дату празднования выбрали в честь дня, когда была утверждена Метрическая Конвенция (именно она установила международную систему измерений). Это произошло в 1875 году.

Также 20 мая Всемирный день скандинавского шествия. Спортивный праздник приходится каждый год на третью субботу мая. Скандинавская походка — физическая активность, которая заключается в использовании специальных палок, чем-то напоминающих лыжные. Такие упражнения помогают избавиться от лишнего веса, повысить выносливость. Возникла скандинавская походка еще в древние времена, но тогда палки служили скорее опорой паломников и чабанов.

А еще 20 мая Всемирный день виски. Празднуют каждый год в третью субботу мая. Хотя это праздник и неофициальный, однако достаточно популярен среди любителей этого напитка. Учредил его Блэр Боумен в 2012 году. А к созданию отдельного дня его подтолкнул День святого Патрика, во время которого ирландцы пьют традиционное пиво.

20 мая также празднуют День науки в Украине. Событие было начато президентом Леонидом Кучмой 14 февраля 1997 года. В этот день традиционно чествуют научных сотрудников за их огромный вклад в развитие научной деятельности страны.