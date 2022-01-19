Какой завтра, 20 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

20 января 2022 – четверг. В церковном календаре празднуют Собор Предтечи и Крестителя Иоанна Господня. В этот день 1661 года король Ян Казимир II подписывает диплом, которым дает право иезуитской коллегии во Львове называться университетом (сегодня Львовский университет имени И. Я. Франко), а в 1961 году 35 президентом США становится Джон Фицджеральд Кеннеди.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
20 января празднуется День АР Крым. Связано это событие с проведением референдума по созданию Автономной Республики Крым в составе Украины 1991 года. На это тогда согласились 93% жителей полуострова.
С 2014 года АР Крым – временно оккупированная территория, поэтому она лишена всех полномочий, которые дает украинская автономия. Однако до сих пор не прекращаются мирные меры по возвращению полуострова в состав Украины. Ведь все действующие протоколы мира свидетельствуют о том, что Крым является частью нашего государства.
Также 20 апреля празднуют День видеокамеры. Именно в этот день 1982 года компания Sony Electronics представила первую видеокамеру и запустила ее в свободную продажу. Главная разработка компании – Video Floppy. Благодаря этой технологии можно хранить неподвижные видеокадры. Долгие годы она являлась эталоном многих беззеркальных фотовидеокамер.
За эти годы были созданы новые технологии, значительно расширившие возможности видеокамер. К примеру, была создана цифровая фотография. Но вклад японской компании Sony невозможно переоценить. Ведь именно благодаря ей сегодня мы можем создавать отличные видео и делиться с друзьями и знакомыми.
20 января празднуют День распространения знаний о пингвинах. Это экологические праздники, которые празднуют во всем мире. Введено было с целью проинформировать людей о такой странной птице, как пингвин, а также больше рассказать о местах ее проживания и численности. К сожалению, действия людей могут стереть несколько разновидностей этих замечательных птиц с лица планеты. Дата выбрана неслучайно. Именно 20 января начинается массовая миграция пингвинов на материк для спаривания и высиживания потомства.
Поклонники пингвинов и все небезразличные в этот день могут принять участие в международном проекте Penguin Watch и помочь ученым-биологам наблюдать за жизнью этих птиц, считать их на сделанных фото.
20 января также – Международный день принятия. Это ценное событие имеет очень трогательную историю. Некоторые вещи нужно просто научиться принимать. К примеру, инвалидность. Человек не должен чувствовать себя неполноценным.
А началось все с девочки с инвалидностью Энни Хопкинс. Она столкнулась с дискриминацией, пристрастным отношением и заниженными ожиданиями со стороны взрослых. Однако Энни старалась не обращать на это внимание. Она пела в хоре, принимала участие и побеждала у разных шоу-талантов, а также заставила построить пандусы для инвалидов в 40 зданий колледжа, в котором училась.
После окончания учебы Энни создала свой канал на YouTube с развлекательным и познавательным контентом. А еще она рисовала, занималась благотворительностью, вела адвокатскую и предпринимательскую деятельность. Затем создала компанию 3E Love, через которую распространяла свои идеи.
20 января 2009 года Энни умерла из-за осложнений, возникших после медицинских процедур. Но ее идеалы были сохранены другими людьми с инвалидностью и братом Стивом.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День присяги президента США;
- Национальный день ириски, покрытой орешками.
Какой завтра, 20 января, церковный праздник
20 января в церковном календаре – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Согласно Евангелию родился Иоанн (Иоанн) в семье праведницы Елизаветы, которая происходила из царской семьи и даже была родной Деве Марии, и священнослужителя Захария в городе Хеврон, недалеко от Иерусалима. Случилось это на шесть месяцев раньше рождения Иисуса Христа. Во время убийства Вифлеемских младенцев чудом удалось избежать смерти. Почти всю жизнь прожил в пустыне, так как готовился служить Господу. Он постился и постоянно молился. Когда было Иоанну 30 лет, Господь призвал его нести проповедь израильскому народу.
Свое призвание Иоанн исполнил и пришел к реке Иордан, чтобы подготовить Израиль к приходу Спасителя. В его проповеди он рассказывал о крещении и прощении грехов. Когда на реке явился сам Иисус Христос, то сын Божий принял от Иоанна крещение. Именно за это его называют Крестителем.
К сожалению, за преданность Богу и христианству Иоанн Предтеча поплатился своей жизнью. Он открыл миру глаза на греховные деяния царя Ирода, за что ему отсекли голову. Сегодня часть его мощей находится в Севастии.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 января
Какие завтра именины: Василий, Иван.
Талисманом людей, рожденных 20 января, является рубин. Этот камень издавна считают символом власти, силы и могущества. Рубин является одним из четырех драгоценных камней, принадлежащих элитному семейству. Название его можно перевести на украинский язык как "красный" и именно таков цвет рубина. Интересный факт: по легенде знаменитое кольцо царя Соломона с надписью "Все проходит" было создано на основе большого рубина.
В этот день родились:
- 1588 год – итальянский художник эпохи барокко Джованни Франческо Джесси;
- 1775 год – французский физик и математик, создавший основы электродинамики, Андре-Мари Ампер;
- 1855 год – французский композитор Эрнест Шоссон;
- 1865 год – украинский ученый-экономист и общественный деятель Михаил Туган-Барановский;
- 1891 год – известный украинский и американский скрипач-виртуоз Михаил Эльман;
- 1897 год – украинский писатель, культуролог-энциклопедист Евгений Маланюк;
- 1920 год – выдающийся итальянский кинорежиссер Федерико Феллини;
- 1930 год – американский астронавт, ставший вторым в истории человеком, ступившим на поверхность Луны, Базз Олдрин;
- 1946 год – американский кинорежиссер Дэвид Линч;
- 1960 год – американский геймдизайнер, работавший над играми SimCity, SimEarth, SimAnt, Уильям Райт;
- 1971 год – участник группы Take That, Гэри Барлоу;
- 1979 год – британский исполнитель, один из первых выпускников "фабрики звезд" Pop Idol, Уилл Янг.
Что запрещено делать в этот день
- 20 января запрещается конфликтовать с людьми, ругаться.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ведь христиане празднуют большой праздник.
- 20 января наши предки не ели жирную пищу.
- Не следует употреблять спиртные напитки.
- Запрещается подбирать найденные на дороге вещи.
Народные приметы и традиции на 20 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если погода теплая и солнечная, значит, лето жарким будет;
- 20 января снег и мороз, следует ожидать хорошего урожая;
- если же стоит туман, то летом будет много солнечных дней;
- ночь на 20 января ясная, весной следует ждать наводнений;
- птицы летают низко на осадки.
С самого утра 20 января верующие идут на церковную службу. А у наших предков был интересный обычай: в этот день домашних животных кормили остатками праздничного стола. А также обязательно натощак пили святую воду, которая была освящена днем раньше. Верили, что она помогает сохранить здоровье. С 20 января снова начинали прясть, ткать, резать скот и шить. Все это было запрещено во время празднования рождественских праздников.
Погода на завтра, 20 января
Завтра, 20 января, в Киеве облачная погода, утро и день пройдут без осадков, а вот вечером возможен снег. В Харькове осадков не ожидается, облачно. Во Львове небо покрыто облаками, днем снег, который к вечеру закончится. В Одессе без осадков.
Температура воздуха в Киеве +2 днем и -2 ночью. В Харькове ночью -15, а днем -4. Во Львове ночью -4, днем около 0. В Одессе +4 днем и -3 ночью.
Памятные даты 20 января
В этот день год назад Джо Байден приносит присягу и становится 46-м президентом США, а в центре Мадрида раздался сильный взрыв из-за утечки газа.
Календарь важных событий в Украине и мире за 20 января:
- 1265 год - граф Лестерский впервые созывает на сессию английский парламент;
- 1633 год - 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправляется из Флоренции в Рим, где его ждал суд инквизиции;
- 1661 - во Львове создают университет Казимира (сегодня - Львовский национальный университет имени Ивана Франко);
- 1918 год – в Киеве открывается всеукраинский церковный собор;
- 1943 год - в Виннипеге (Канада) выходит первый номер газеты "Украинское слово";
- 1945 год - в Вашингтоне проходит инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок;
- 1946 год – президент США Гарри Трумэн создает Центральную разведывательную группу (ЦРУ);
- 1946 год – Шарль де Голль подает в отставку с поста главы правительства;
- 1958 год – в Лондоне начинают работать первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах;
- 1961 год – 44-летний демократ Джон Фицджеральд Кеннеди становится 35-м президентом США, он был самым молодым среди своих предшественников и первым католиком на этом посту;
- 1969 год – республиканец Ричард Никсон становится 37-м президентом США;
- 1972 год – начинается вторая волна арестов диссидентов в Украине;
- 1980 год – президент США Джимми Картер объявляет бойкот Олимпийских игр в Москве;
- 1990 год – "черный январь": в ночь с 19 на 20 января по указанию президента СССР Михаила Горбачева, советская армия нападает в Баку на безоружных людей, во время этого нападения погибает более 150 человек и ранены 100;
- 1991 год - в Крымской области УССР проходит Всекрымский референдум о восстановлении Крымской АССР, результаты которого признала Украина;
- 2002 год - песня "My Sweet Lord" Джорджа Гаррисона снова покоряет чарты, это произошло через 31 год после первого появления на вершине рейтинга;
- 2017 год – 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп.