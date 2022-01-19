Какой завтра, 20 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 20 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

20 января 2022 – четверг. В церковном календаре празднуют Собор Предтечи и Крестителя Иоанна Господня. В этот день 1661 года король Ян Казимир II подписывает диплом, которым дает право иезуитской коллегии во Львове называться университетом (сегодня Львовский университет имени И. Я. Франко), а в 1961 году 35 президентом США становится Джон Фицджеральд Кеннеди.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

20 января празднуется День АР Крым. Связано это событие с проведением референдума по созданию Автономной Республики Крым в составе Украины 1991 года. На это тогда согласились 93% жителей полуострова.

С 2014 года АР Крым – временно оккупированная территория, поэтому она лишена всех полномочий, которые дает украинская автономия. Однако до сих пор не прекращаются мирные меры по возвращению полуострова в состав Украины. Ведь все действующие протоколы мира свидетельствуют о том, что Крым является частью нашего государства.

Также 20 апреля празднуют День видеокамеры. Именно в этот день 1982 года компания Sony Electronics представила первую видеокамеру и запустила ее в свободную продажу. Главная разработка компании – Video Floppy. Благодаря этой технологии можно хранить неподвижные видеокадры. Долгие годы она являлась эталоном многих беззеркальных фотовидеокамер.

За эти годы были созданы новые технологии, значительно расширившие возможности видеокамер. К примеру, была создана цифровая фотография. Но вклад японской компании Sony невозможно переоценить. Ведь именно благодаря ей сегодня мы можем создавать отличные видео и делиться с друзьями и знакомыми.

20 января День распространения зданий о пингвинах / Pexels

20 января празднуют День распространения знаний о пингвинах. Это экологические праздники, которые празднуют во всем мире. Введено было с целью проинформировать людей о такой странной птице, как пингвин, а также больше рассказать о местах ее проживания и численности. К сожалению, действия людей могут стереть несколько разновидностей этих замечательных птиц с лица планеты. Дата выбрана неслучайно. Именно 20 января начинается массовая миграция пингвинов на материк для спаривания и высиживания потомства.

Поклонники пингвинов и все небезразличные в этот день могут принять участие в международном проекте Penguin Watch и помочь ученым-биологам наблюдать за жизнью этих птиц, считать их на сделанных фото.

20 января также – Международный день принятия. Это ценное событие имеет очень трогательную историю. Некоторые вещи нужно просто научиться принимать. К примеру, инвалидность. Человек не должен чувствовать себя неполноценным.

А началось все с девочки с инвалидностью Энни Хопкинс. Она столкнулась с дискриминацией, пристрастным отношением и заниженными ожиданиями со стороны взрослых. Однако Энни старалась не обращать на это внимание. Она пела в хоре, принимала участие и побеждала у разных шоу-талантов, а также заставила построить пандусы для инвалидов в 40 зданий колледжа, в котором училась.

После окончания учебы Энни создала свой канал на YouTube с развлекательным и познавательным контентом. А еще она рисовала, занималась благотворительностью, вела адвокатскую и предпринимательскую деятельность. Затем создала компанию 3E Love, через которую распространяла свои идеи.

20 января 2009 года Энни умерла из-за осложнений, возникших после медицинских процедур. Но ее идеалы были сохранены другими людьми с инвалидностью и братом Стивом.

Какой завтра праздник еще в мире:

День присяги президента США;

Национальный день ириски, покрытой орешками.

Какой завтра, 20 января, церковный праздник

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна / commons.wikimedia.org

20 января в церковном календаре – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Согласно Евангелию родился Иоанн (Иоанн) в семье праведницы Елизаветы, которая происходила из царской семьи и даже была родной Деве Марии, и священнослужителя Захария в городе Хеврон, недалеко от Иерусалима. Случилось это на шесть месяцев раньше рождения Иисуса Христа. Во время убийства Вифлеемских младенцев чудом удалось избежать смерти. Почти всю жизнь прожил в пустыне, так как готовился служить Господу. Он постился и постоянно молился. Когда было Иоанну 30 лет, Господь призвал его нести проповедь израильскому народу.

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Свое призвание Иоанн исполнил и пришел к реке Иордан, чтобы подготовить Израиль к приходу Спасителя. В его проповеди он рассказывал о крещении и прощении грехов. Когда на реке явился сам Иисус Христос, то сын Божий принял от Иоанна крещение. Именно за это его называют Крестителем.

К сожалению, за преданность Богу и христианству Иоанн Предтеча поплатился своей жизнью. Он открыл миру глаза на греховные деяния царя Ирода, за что ему отсекли голову. Сегодня часть его мощей находится в Севастии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 января

Какие завтра именины: Василий, Иван.

Талисманом людей, рожденных 20 января, является рубин. Этот камень издавна считают символом власти, силы и могущества. Рубин является одним из четырех драгоценных камней, принадлежащих элитному семейству. Название его можно перевести на украинский язык как "красный" и именно таков цвет рубина. Интересный факт: по легенде знаменитое кольцо царя Соломона с надписью "Все проходит" было создано на основе большого рубина.

20 января родился американский астронавт, ставший вторым в истории человеком, ступившим на поверхность Луны, Базз Олдрин / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1588 год – итальянский художник эпохи барокко Джованни Франческо Джесси;

1775 год – французский физик и математик, создавший основы электродинамики, Андре-Мари Ампер;

1855 год – французский композитор Эрнест Шоссон;

1865 год – украинский ученый-экономист и общественный деятель Михаил Туган-Барановский;

1891 год – известный украинский и американский скрипач-виртуоз Михаил Эльман;

1897 год – украинский писатель, культуролог-энциклопедист Евгений Маланюк;

1920 год – выдающийся итальянский кинорежиссер Федерико Феллини;

1930 год – американский астронавт, ставший вторым в истории человеком, ступившим на поверхность Луны, Базз Олдрин;

1946 год – американский кинорежиссер Дэвид Линч;

1960 год – американский геймдизайнер, работавший над играми SimCity, SimEarth, SimAnt, Уильям Райт;

1971 год – участник группы Take That, Гэри Барлоу;

1979 год – британский исполнитель, один из первых выпускников "фабрики звезд" Pop Idol, Уилл Янг.

Что запрещено делать в этот день

20 января запрещается конфликтовать с людьми, ругаться.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ведь христиане празднуют большой праздник.

20 января наши предки не ели жирную пищу.

Не следует употреблять спиртные напитки.

Запрещается подбирать найденные на дороге вещи.

Народные приметы и традиции на 20 января

20 января снег и мороз, следует ожидать хорошего урожая / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если погода теплая и солнечная, значит, лето жарким будет;

20 января снег и мороз, следует ожидать хорошего урожая;

если же стоит туман, то летом будет много солнечных дней;

ночь на 20 января ясная, весной следует ждать наводнений;

птицы летают низко на осадки.

С самого утра 20 января верующие идут на церковную службу. А у наших предков был интересный обычай: в этот день домашних животных кормили остатками праздничного стола. А также обязательно натощак пили святую воду, которая была освящена днем ​​раньше. Верили, что она помогает сохранить здоровье. С 20 января снова начинали прясть, ткать, резать скот и шить. Все это было запрещено во время празднования рождественских праздников.

Погода на завтра, 20 января

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Завтра, 20 января, в Киеве облачная погода, утро и день пройдут без осадков, а вот вечером возможен снег. В Харькове осадков не ожидается, облачно. Во Львове небо покрыто облаками, днем ​​снег, который к вечеру закончится. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве +2 днем ​​и -2 ночью. В Харькове ночью -15, а днем ​​-4. Во Львове ночью -4, днем ​​около 0. В Одессе +4 днем ​​и -3 ночью.

Памятные даты 20 января

20 января 2021 года Джо Байден приносит присягу и становится 46-м президентом США / Associated Press

В этот день год назад Джо Байден приносит присягу и становится 46-м президентом США, а в центре Мадрида раздался сильный взрыв из-за утечки газа.

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 января: