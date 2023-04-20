Какой завтра, 21 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 21 апреля, Всемирный день кроншнепа. Верующие чтят память апостолов Руфа, Агава, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и Эрма из числа 70. До Нового года осталось 254 дня.

21 апреля 2023 года — пятница. 422-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 апреля, церковный праздник

21 апреля в церковном календаре – день памяти апостолов Руфа, Агава, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и Ерма из числа 70-ти. Апостол Иродион родился в городе Тарса, за свою жизнь претерпел немало пыток и унижений от язычников, страдал за Христову веру.

В день, когда был распят апостол Петр, его закололи мечом. Апостолы Руфь, Асинкрит, Флегонт, Эрм и Агав были епископами в разных городах и также умерли за свою веру от рук идолопоклонников.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя наводить порядок в доме самим, потому что это должен делать домовой.

Не стоит покупать домашний скот и ходить на рыбалку.

Народные приметы и традиции на 21 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на реке ломается лед – будет хороший урожай хлеба;

увидеть стаю ворон – будут неприятности или даже проблемы;

красные оттенки около месяца – к грозе;

идет дождь – будет хороший урожай зерновых.

21 апреля увидеть стаю ворон — будут неприятности или даже проблемы / Фото: Pexels

С этого дня фермеры начинают сеять овес, поскольку считается, что 21 апреля благоприятная для работы дата. Конечно, ориентируются и по погоде, но обычно на день Агафы-Руфы, как его называли крестьяне, светит солнце. Также старались умыться свежей проточной водой, а затем дать ей высохнуть, не вытирая.

В некоторых регионах в этот день начинают появляться лечебные травы. Их собирают, кладут под подушку, а потом сжечь – такой ритуал поможет избавить от кошмарных снов и боли в суставах.

Погода на 21 апреля

Завтра, 21 апреля, в Киеве утро ясное, а днем облака появятся на небе, без осадков. Во Львове безоблачное утро сменится пасмурной погодой во второй половине дня, осадков не ожидается. В Харькове будет облачно, в течение всего дня дождь, который ослабевает до вечера. В Одессе пасмурная погода, лишь к вечеру небо немного очистится, утром будет продолжаться ночной дождь, но он должен закончиться ближе к середине дня.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +8 ночью. Во Львове +14 днем и +8 ночью. В Харькове +10 днем и +8 ночью. В Одессе +11 днем и +9 ночью.

Памятные даты 21 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 апреля:

1519 год — испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается на побережье Мексики с целью завоевания государства ацтеков;

1818 год — император издает распоряжение, чтобы обучение религии для детей верующих УГКЦ в Галиции и Буковине проходило на родном языке;

1910 год – комета Галлея максимально приближается к Земле;

1913 год — спуск на воду "Аквитании", единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах;

1920 год — в Варшаве между Польшей и УНР подписывают общую и торгово-экономическую конвенции, согласно которым Польша признает независимость УНР и обещает ей военную помощь;

1944 год — начинается бой под Гурбами, величайшая битва войск УПА и НКВД СССР;

1944 год — женщинам во Франции предоставляют право голоса на выборах;

1960 год — новой столицей Бразилии становится специально для этого построенный одноименный город – Бразилиа;

1996 год — убивают первого президента Чеченской Республики 52-летнего Джохара Дудаева;

2000 год — в Броварах (Киевская область) в жилой дом попадает тактическая ракета класса "Земля-Земля", запущенная военными с полигона, погибает несколько человек;

2007 год — премьера в Украине серии "I, Roommate" мультсериала "Футурама";

2019 год — второй тур президентских выборов в Украине — избран Владимир Зеленский.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 апреля

Какие завтра именины: Ярема, Иосиф, Иоанн, Юлия.

Талисманом человека, рожденного 21 апреля, является хризоберил. Редкий и ценный минерал, очаровывающий своей красотой. Издавна хризоберилы считали камнем людей, занимающихся бизнесом.

В этот день родились:

1914 год — украинский писатель, дипломат, организатор кинопроизводства Юрий Заруба;

1914 год — украинский актер Владимир Данченко;

1926 год — королева Великобритании Елизавета II;

1941 год — украинский историк, специалист по истории Украины эпохи классического и позднего средневековья — времени пребывания украинских земель в составе Великого княжества Литовского Феликс Шабульдо;

1956 год – украинский кинооператор, журналист Богдан Подгорный;

1979 год – украинский футболист, атакующий полузащитник Петр Кондратюк.

Какой завтра день в Украине и мире

21 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день кроншнепа (World Curlew Day) / Фото: Pexels

21 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день кроншнепа (World Curlew Day). Ежегодное событие, направленное на то, чтобы повысить осведомленность о важности сохранения кроншнепа или кульона тонкоклювого, находящегося под угрозой уничтожения. Кроншнепы занесены в Красную книгу Украины. В XIX веке эти птицы были широко распространены, но уже в XX веке начали быстро умирать. По оценкам в современном мире их осталось 50-300 особей.

Также 21 апреля – Всемирный день миграции рыб. Мигрирующие рыбы осуществляют регулярные перемещения, чтобы находить пищу или размножаться. Сегодня им стало трудно придерживаться собственного маршрута из-за появления плотин, ухудшения климатического состояния и активного улова. Поэтому главной целью этой даты является повышение осведомленности о значимости миграции рыб и привлечении людей к сохранению рек.

А еще 21 апреля Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Появился праздник еще в 2002 году, а международным стал после провозглашения ООН в 2017 году. Главная цель этого дня состоит в увеличении осведомленности общества о необходимости творческого подхода к решению проблем и важности инноваций для всестороннего развития общества.