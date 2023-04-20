Какой завтра, 21 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 21 апреля, Всемирный день кроншнепа. Верующие чтят память апостолов Руфа, Агава, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и Эрма из числа 70. До Нового года осталось 254 дня.
21 апреля 2023 года — пятница. 422-й день войны в Украине.
Какой завтра, 21 апреля, церковный праздник
21 апреля в церковном календаре – день памяти апостолов Руфа, Агава, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и Ерма из числа 70-ти. Апостол Иродион родился в городе Тарса, за свою жизнь претерпел немало пыток и унижений от язычников, страдал за Христову веру.
В день, когда был распят апостол Петр, его закололи мечом. Апостолы Руфь, Асинкрит, Флегонт, Эрм и Агав были епископами в разных городах и также умерли за свою веру от рук идолопоклонников.
Что запрещено делать в этот день
- Нельзя наводить порядок в доме самим, потому что это должен делать домовой.
- Не стоит покупать домашний скот и ходить на рыбалку.
Народные приметы и традиции на 21 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: на реке ломается лед – будет хороший урожай хлеба;
- увидеть стаю ворон – будут неприятности или даже проблемы;
- красные оттенки около месяца – к грозе;
- идет дождь – будет хороший урожай зерновых.
С этого дня фермеры начинают сеять овес, поскольку считается, что 21 апреля благоприятная для работы дата. Конечно, ориентируются и по погоде, но обычно на день Агафы-Руфы, как его называли крестьяне, светит солнце. Также старались умыться свежей проточной водой, а затем дать ей высохнуть, не вытирая.
В некоторых регионах в этот день начинают появляться лечебные травы. Их собирают, кладут под подушку, а потом сжечь – такой ритуал поможет избавить от кошмарных снов и боли в суставах.
Погода на 21 апреля
Завтра, 21 апреля, в Киеве утро ясное, а днем облака появятся на небе, без осадков. Во Львове безоблачное утро сменится пасмурной погодой во второй половине дня, осадков не ожидается. В Харькове будет облачно, в течение всего дня дождь, который ослабевает до вечера. В Одессе пасмурная погода, лишь к вечеру небо немного очистится, утром будет продолжаться ночной дождь, но он должен закончиться ближе к середине дня.
Температура воздуха в Киеве +12 днем и +8 ночью. Во Львове +14 днем и +8 ночью. В Харькове +10 днем и +8 ночью. В Одессе +11 днем и +9 ночью.
Памятные даты 21 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 21 апреля:
- 1519 год — испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается на побережье Мексики с целью завоевания государства ацтеков;
- 1818 год — император издает распоряжение, чтобы обучение религии для детей верующих УГКЦ в Галиции и Буковине проходило на родном языке;
- 1910 год – комета Галлея максимально приближается к Земле;
- 1913 год — спуск на воду "Аквитании", единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах;
- 1920 год — в Варшаве между Польшей и УНР подписывают общую и торгово-экономическую конвенции, согласно которым Польша признает независимость УНР и обещает ей военную помощь;
- 1944 год — начинается бой под Гурбами, величайшая битва войск УПА и НКВД СССР;
- 1944 год — женщинам во Франции предоставляют право голоса на выборах;
- 1960 год — новой столицей Бразилии становится специально для этого построенный одноименный город – Бразилиа;
- 1996 год — убивают первого президента Чеченской Республики 52-летнего Джохара Дудаева;
- 2000 год — в Броварах (Киевская область) в жилой дом попадает тактическая ракета класса "Земля-Земля", запущенная военными с полигона, погибает несколько человек;
- 2007 год — премьера в Украине серии "I, Roommate" мультсериала "Футурама";
- 2019 год — второй тур президентских выборов в Украине — избран Владимир Зеленский.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 апреля
Какие завтра именины: Ярема, Иосиф, Иоанн, Юлия.
Талисманом человека, рожденного 21 апреля, является хризоберил. Редкий и ценный минерал, очаровывающий своей красотой. Издавна хризоберилы считали камнем людей, занимающихся бизнесом.
В этот день родились:
- 1914 год — украинский писатель, дипломат, организатор кинопроизводства Юрий Заруба;
- 1914 год — украинский актер Владимир Данченко;
- 1926 год — королева Великобритании Елизавета II;
- 1941 год — украинский историк, специалист по истории Украины эпохи классического и позднего средневековья — времени пребывания украинских земель в составе Великого княжества Литовского Феликс Шабульдо;
- 1956 год – украинский кинооператор, журналист Богдан Подгорный;
- 1979 год – украинский футболист, атакующий полузащитник Петр Кондратюк.
Какой завтра день в Украине и мире
21 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день кроншнепа (World Curlew Day). Ежегодное событие, направленное на то, чтобы повысить осведомленность о важности сохранения кроншнепа или кульона тонкоклювого, находящегося под угрозой уничтожения. Кроншнепы занесены в Красную книгу Украины. В XIX веке эти птицы были широко распространены, но уже в XX веке начали быстро умирать. По оценкам в современном мире их осталось 50-300 особей.
Также 21 апреля – Всемирный день миграции рыб. Мигрирующие рыбы осуществляют регулярные перемещения, чтобы находить пищу или размножаться. Сегодня им стало трудно придерживаться собственного маршрута из-за появления плотин, ухудшения климатического состояния и активного улова. Поэтому главной целью этой даты является повышение осведомленности о значимости миграции рыб и привлечении людей к сохранению рек.
А еще 21 апреля Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Появился праздник еще в 2002 году, а международным стал после провозглашения ООН в 2017 году. Главная цель этого дня состоит в увеличении осведомленности общества о необходимости творческого подхода к решению проблем и важности инноваций для всестороннего развития общества.