Какой завтра, 21 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 21 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

21 февраля 2022 – понедельник. В этот день в Украине и мире отмечают Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода. В православном календаре – день памяти святого пророка Захария Серповидца.

До Нового года осталось 313 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

21 февраля в Украине и мире празднуют Международный день родного языка. Праздник был основан в 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО, чтобы показать, что именно уникальность языка отличает один народ от другого на планете Земля. Дата была выбрана не случайно. Именно 21 февраля 1952 года в Бангладеш произошел вооруженный конфликт из-за языка. Тогда погибли 4 студента. Родной язык – носитель знаний и ценностей, которые передаются от одного поколения другому в качестве нематериального культурного наследия. К сожалению, около 43% языков сегодня находятся на грани исчезновения. А 40% людей не имеют возможности получить образование на родном языке.

Интересный факт: в мире существует около 7 тысяч языков, но все они объединяются учеными в сравнительно небольшое количество языковых семей. Самыми распространенными сегодня считаются индоевропейские языки, родные для почти половины всего населения планеты. Именно в эту группу языков входит и украинский.

21 февраля празднуют Всемирный день экскурсовода / pixabay.com

А еще 21 февраля празднуют Всемирный день экскурсовода. Праздник был основан в 1990 году по инициативе Лоизидеса (президента Международной федерации экскурсоводов). Сегодня все больше стран присоединяется к празднованию этого события, особенно те, которые могут похвастаться множеством туристических объектов.

Экскурсоводом называют специалиста, проводящего экскурсии. На первый взгляд, может показаться, что это довольно простая профессия. Однако экскурсовод должен подготовить материал, уметь пользоваться историческими и архивными данными, быть готовым к активному общению и длительным поездкам. Также для экскурсовода важно обладать ораторскими способностями и проявлять интерес к искусству. Интересно, что сама профессия появилась еще в Древней Греции и Риме. Тогда иностранцам предоставляли проводника, которым помогал им в поездке.

Какие завтра праздники еще в мире:

День президентов;

День Рианны на Барбадосе;

День булочек с повидлом в США.

Какой завтра, 21 февраля, церковный праздник

21 февраля - день памяти святого пророка Захария Серповидца / commons.wikimedia.org

21 февраля в церковном календаре – день памяти святого пророка Захария Серповидца. Известно, что он родился в священнической семье Левия, поэтому с ранних лет изучал Слово Божие и умел предвидеть будущее. Святому дали прозвище Серповидец за то, что однажды он увидел во сне свиток, похожий своей формой на серп.

Захарий вместе со ветхозаветным пророком Агамоном убеждал еврейского царя Зоровавеля в необходимости возобновить строительство храма в Иерусалиме, которое было остановлено во времена правления царя из Персии Камбиза, сына Кира. С детства Захария пытался обратить внимание еврейского народа на грехи и пытался всеми силами приблизить их к Богу.

Именно Захария пророчествовал пришествие Иисуса Христа, который станет спасителем своего народа. Хотя сам он жил задолго до рождения Мессии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 февраля

Какие завтра именины: Михаил, Макар, Антон, Александра, Агата, Василиса.

Талисманом человека, рожденного 21 февраля, является сапфир. Этот камень считается одним из самых популярных в мире. Есть искусственные сапфиры, которые были синтезированы в 1904 году. Самые большие россыпи находятся в Юго-Восточной Азии. Сапфиры были неизменно популярны среди королевских династий.

21 февраля родилась американская актриса Дженнифер Лав Гьюитт / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1850 год – украинский археолог чешского происхождения, первооткрыватель трипольской и черняховской археологических культур Викентий Хвойко;

1875 год – один из самых старых людей на Земле (умерла в 1997 году, когда ей было 122 года) Жанна Луиза Кальман;

1933 год – легендарная джазовая певица Нина Саймон (настоящее имя Юнис Кейтлин Уэймон);

1943 год – американский продюсер Дэвид Лоренс Геффен;

1963 год – американский актер, брат Алека и Стефена Болдуинов, Уильям Болдуин;

1979 год – американская актриса Дженнифер Лав Гьюитт.

Что запрещено делать в этот день

21 февраля лучше не делать никаких хирургических операций, а также не записываться к стоматологу. Считается, что лечение в этот день не принесет пользы.

Нельзя завидовать другому человеку, потому что можно ему сглазить, а сам сглаз вернется к вам через некоторое время.

Народные приметы и традиции на 21 февраля

21 февраля гуси купаются в снегу, то будет тепло / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если прогремел гром, значит весна и лето будут ветреными;

21 февраля мороз, можно ожидать скорого наступления весны;

чем последнюю неделю февраля холоднее, тем теплее будет весна;

21 февраля на деревьях много инея, будет хороший урожай меда;

собака валяется в снегу, ждите потепления;

21 февраля гуси купаются в снегу, то будет тепло;

животные себя беспокойно ведут, ждите снегопада;

вокруг луны видны круги, будет ранняя весна.

21 февраля в народе называли "Захария Серповидца". Крестьяне, работающие на земле, именно в этот день начинали чинить свои серпы и другое орудие к новому сезону. Также 21 февраля обязательно точили ножи и другие острые предметы в доме, чтобы навлечь на дом удачу и благополучие на весь год. Среди наших предков была вера в то, что любые острые металлические предметы защищают от нечистой силы. А потому к ним относились с особым уважением. Верили, что 21 февраля сам Захарий Серповидец сходит с небес на землю, чтобы проверить, хорошо ли подготовили инструменты к весенне-летнему периоду.

Погода на завтра, 21 февраля

Завтра, 21 февраля, в Киеве будет облачно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, днем ​​и вечером небольшой дождь. В Одессе ясно, но к вечеру появятся облака без осадков. В Харькове ясное утро, но днем ​​на небе появятся облака. Без осадков.

Температура воздуха в Киеве +8 днем ​​и +2 ночью. Во Львове +7 днем ​​и +3 ночью. В Одессе +9 днем ​​и +1 ночью. В Харькове +6 днем ​​и +1 ночью.

Памятные даты 21 февраля

21 февраля 2021 года в США собака получает в наследство 5 миллионов долларов / Pexels

В этот день год назад цена Bitcoin превышает отметку в 58 тысяч долларов, а в США собака получает в наследство 5 миллионов долларов.

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 февраля:

Также читайте Когда начинается Великий пост 2022: что можно есть и какие блюда под запретом