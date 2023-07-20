Какой завтра, 21 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

21 июля 2023 года – пятница. 513-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 июля, церковный праздник

21 июля в церковном календаре – день памяти священномученика Прокопия. Родился он в Иерусалиме и был на службе у императора Диоклетиана. Отец был христианином, мать – язычницей. Однако сам Прокопий всегда тяготел именно к вере в Иисуса Христа. Однажды отправил его император в Александрию на службу. Там он должен был преследовать христиан. Но вдруг услышал он голос Господа и увидел знамение.

Отказался Прокопий от преследований, разрушил языческих идолов дома. Мать, увидев это, сразу рассказала об этом Диоклетиану. Схватили Прокопия, долго мучили, заставляли отречься от Господа. Всех, кто его поддержал, убили. А потом и его самого казнили мечом.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит начинать новые дела, потому что они не принесут успеха.

Запрещено ссориться, ругаться, лениться.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 21 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: погода на Прокопия указывает, какой она будет 2 августа;

пчелы проявляют слишком сильную активность – будет жарко;

дождь, но нет ветра — ждите долгой непогоды;

покупаться на прокопах в водоеме, значит навлечь на себя беду.

21 июля пчелы проявляют слишком сильную активность – будет жарко / Фото: Pexels

По народным традициям 21 июля праздновали Прокопов день, которого часто называли "Прокоп-жнец". Традиционно в этот период стоит наибольшая жара и начинается активная уборка урожая. Перед началом полевых работ обязательно молились, посещали молебны в храмах. После этого только начинали жатву. А вечером семья собиралась за столом, наслаждалась домашними блюдами в дружеской атмосфере. А еще до этого времени обычно созревали черники, поэтому ее активно собирали, делали заготовки на зиму.

Погода на 21 июля

Завтра, 21 июля, в Киеве будет облачно до второй половины дня, без осадков. Во Львове облака появятся на небе уже после обеда, осадков не ожидается. В Харькове облачно лишь утром, ночью возможен дождь, затем без осадков. В Одессе ясная погода вечером может смениться облачной, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +17 ночью. Во Львове — +23 днем и +13 ночью. В Харькове — +25 днем и +17 ночью. В Одессе — +30 днем и +22 ночью.

Памятные даты 21 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 июля:

356 год до н. э. — в ночь на 21 июля Герострат сжигает Храм Артемиды в Эфесе;

365 год — землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света — Александрийский маяк;

1542 год — для борьбы с протестантизмом Папа Римский Павел III учреждает Конгрегацию доктрины веры, орган, контролирующий деятельность инквизиции;

1773 год — Папа Римский Климент XIV издает буллу о запрете Ордена иезуитов;

1774 год — подписывают Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому устанавливают независимость Крымского ханства;

1822 год — создают Первую Мексиканскую империю;

1831 год — коронация Леопольда I, первого короля Бельгии;

1954 год — подписывают Женевское соглашение, завершающее Первую индокитайскую войну и определяющее судьбу французских колоний в этом регионе;

1969 год — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в рамках полета "Apollo 11" вышли на поверхность Луны;

1992 год — сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднимает украинский флаг и отправляется в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины;

2013 год — вступает на престол король Бельгии Филипп I.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 июля

Какие завтра именины: Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.

Талисманом человека, рожденного 21 июля, является гагат. Камень использовали уже в каменном веке, чтобы производить разнообразные изделия, талисманы, украшения. Гагат не минералом, он лишь разновидность каменного угля. Издавна считалось, что он отлично успокаивает боль.

В этот день родились:

1882 год — украинский художник-футурист, поэт, теоретик искусства, литературный и художественный критик, издатель Давид Бурлюк;

1906 год — украинская поэтесса, публицистка, литературный критик, деятельница ОУН Елена Телига;

1966 год — солистка Национальной оперы Украины Наталья Николаишин.

Какой завтра день в Украине и мире

21 июля в Украине и мире празднуют Международный день нездоровой пищи / Фото: Pexels

21 июля в Украине и мире празднуют Международный день нездоровой пищи. Часто нездоровую пищу называют "пустыми калориями". Она лишь нагружает организм большим количеством жира, соли и сахара, содержа при этом мало витаминов, пищевых волокон, минералов. Таковыми обычно считают гамбургеры, конфеты, кондитерские изделия, сладкие напитки, картофель фри и т.д. О вреде нездоровой пищи существует немало информации, поэтому все больше людей пытаются исключить ее из рациона. Однако существует один особый день года, когда можно позволить себе отойти от принципов здорового питания и побаловать себя чем-нибудь вкусным, но не полезным.

Эндрю Ф. Смит, историк кулинарии и автор книги "Фаст-фуд и нездоровая пища", считает, что эпоха вредных яств началась с модернизации мукомольных заводов, произошедшей в 1820-х годах. Благодаря новым технологиям помола появилось недорогое и доступное белое очищенное зерно. До сих пор его используют для изготовления булочек, закусок и печенья с низким клеточным содержимым и высоким содержанием углеводов.

Из-за роста промышленных предприятий люди начали перебираться из сельской местности в города. Большое количество голодных рабочих хотело быстро и дешево поесть в обеденный перерыв. Естественно, что почти сразу же появился и первый фастфуд. К примеру, в 1893 году братья Фредерик и Луи Рюкхайм создали "Крекер Джек". Это была соленая смесь из палочек, попкорна и арахиса. Продукт даже представили на Всемирной выставке в Чикаго и к 1916 г. он стал самым популярным в стране снеком.

Плохую славу нездоровая пища начала приобретать только в 1970-х годах, когда были проведены научные исследования о влиянии на организм человека консервантов, соли, сахара. Тогда же микробиолог Майкл Джейкобсон создал термин "нездоровая еда". Впрочем, словосочетание стало популярным лишь в 1976 году с выходом песни "Junk Food Junkie" Ларри Гроуса.