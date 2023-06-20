Какой завтра, 21 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 21 июня, Всемирный день мира и молитвы, День летнего солнцестояния. Верующие чтят память великомученика Феодора. До Нового года осталось 193 дня.

21 июня 2023 года – среда. 483-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 июня, церковный праздник

21 июня в церковном календаре – день памяти великомученика Феодора. Жил он в Малой Азии и за свою храбрость и мудрость был поставлен воеводой города. Все любили его и уважали, были и те, кто принял христианство после его проповедей. Однажды узнал об этом император Лициний, призвал Феодора к себе, чтобы заставить его отречься от Христа и поклониться идолам.

Попросил Феодор отсрочки, а сам взял и разбил идолов. Они были сделаны из золота и серебра, поэтому он раздал куски бедным. Узнал об этом Лициний, схватил святого, долго мучил его. А в конце его распяли.

Что запрещено делать в этот день

Не стройте никаких планов на будущее, потому что они точно не сбудутся.

Не стоит ссориться или жаловаться, а также делать то, что может ухудшить настроение.

Лучше не проводить день в одиночестве.

Народные приметы и традиции на 21 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром гроза – это плохая примета;

засуха и утренняя роса — к большому урожаю;

днем идет гроза — ждите плохого сенокоса;

роса на траве — хорошо уродит лен.

21 июня роса на траве — хорошо уродит лен / Фото: Pexels

Обычно 21 июня было много дождей и даже гроз, поэтому день считался неудачным для полевых работ. Вообще верили, что с этого дня начинается долгий период июньской непогоды. Обычно уже начинает цвести иван-чай и жасмин. В гнездах вылупляются первые птенцы, а у животных, живущих в лесу, начинается линька. Верили, что ночь на 21 июня самая длинная, поэтому загадывали желания, гадали.

Погода на 21 июня

Завтра, 21 июня, в Киеве ясно утром, но потом может быть пасмурно, без осадков. Во Львове ясно до обеда, потом появятся тучи, осадков не ожидается. В Харькове до рассвета облачно, потом прояснится, чтобы вечером снова повториться, без осадков. В Одессе до вечера будет облачно, днем возможен мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +18 ночью. Во Львове +24 днем и +14 ночью. В Харькове +27 днем и +18 ночью. В Одессе +27 днем и +20 ночью.

Памятные даты 21 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 июня:

524 год — Годомар, король Бургундии, побеждает галлов в битве под Везероном;

1582 год — происходит инцидент в монастыре Хонно, Киото, Япония;

1768 год — гайдамаки, участники Колиивщины, берут штурмом город Умань, который обороняли барские конфедераты;

1963 год — кардинал Джованни Монтини становится 261-м понтификом Римской католической церкви, Папой Павлом VI;

1971 год — раскапывая курган Толстая Могила, украинский археолог Борис Мозолевский открывает знаменитую скифскую пектораль.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 июня

Какие завтра именины: Василий, Ефрем, Зосим, Иона, Константин, Павел, Федор, Феодосий, Феофан.

Талисманом человека, рожденного 21 июня является сапфир. Драгоценный минерал, известный издавна. Верили, что сапфиры помогали добиться внутреннего равновесия.

В этот день родились:

1805 год — украинский историк, фольклорист, этнограф, лингвист, писатель Николай Закревский;

1882 год — украинский художник-футурист, поэт, теоретик искусства Давид Бурлюк;

1890 год — украинский писатель, командир авиаотряда УГА Петр Франко.

Какой завтра день в Украине и мире

21 июня Международный день скейтбординга / Фото: Pexels

21 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день мира и молитвы. Ежегодное событие, созданное по инициативе вождя Arvol Looking Horse, который является духовным лидером нации лакота. Главная цель этого дня состоит в объединении людей всего мира в молитве, чтобы содействовать миру и согласию между всеми нациями и народами.

Также 21 июня Международный день йоги. Молодой, но очень важный оздоровительный праздник, начатый Организацией Объединенных Наций 2014 года. Дату выбрали в честь дня летнего солнцестояния, а во время первого празднования 2015 одновременно йогу практиковало 35 тысяч человек.

А еще 21 июня Международный день скейтбординга. Молодой спортивный праздник, созданный по инициативе Международной Ассоциации Скейтборд-Компаний в 2004 году. Сначала праздник был популярен только в США, но впоследствии распространился по всему миру.

21 июня празднуют Всемирный день гидрографии. Открыла праздник Организация Объединенных Наций в 2005 году, а дата была избрана в честь годовщины создания Международной гидрографической организации (возникала в 1921 году).

Также 21 июня Международный день домашней музыки. Праздник поклонников музыкального искусства, который был начат министром культуры Франции Жаком Ланге в 1982 году.

А еще 21 июня Всемирный день гуманизма. Событие было начато Международным гуманистическим и нравственным союзом 1986 года. Ее цель состоит в том, чтобы обратить внимание общества на важность гуманизма.

21 июня празднуют Всемирный день жирафа. Дата была создана по инициативе Giraffe Conservation Foundation, а цель праздника состоит в привлечении внимания к проблеме вымирания жирафов.

Также 21 июня Международный день цветка. Праздник природы и красоты, который был начат в честь дня летнего солнцестояния. А еще именно в июне цветет самое большое количество разных цветов, поэтому можно насладиться их красотой.

А еще 21 июня Всемирный день рукопожатий. Неофициальный, но очень позитивный праздник, помогающий узнать больше об этикете рукостыканий.

21 июня празднуют и Международный день неторопливости. Неформальный и неофициальный праздник, начатый общественным деятелем Клеманс Буше в 2001 году.