Какой завтра, 21 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

21 мая 2023 года — воскресенье. 452-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 мая, церковный праздник

21 мая в церковном календаре – день памяти Иоанна Богослова. Этот праздник в церковном календаре считается одним из самых загадочных. Почитает Церковь Иоанна Богослова за все те божественные откровения, которые он принес человечеству.

Именно 21 мая Иоанн собрал вокруг себя своих учеников, забрался в могилу, отдал приказ засыпать ее землей. Было ему тогда сто лет. Через несколько дней учащиеся раскопали могилу, но там никого не было. Согласно хроникам, Иоанн Богослов жил в конце I века.

Что запрещено делать в этот день

Не ссорьтесь и не злословьте.

Не стоит в этот день сетовать на свою судьбу.

Не лгите.

Не давайте взаймы, потому что деньги к вам не вернутся.

Народные приметы и традиции на 21 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: идет дождь, будет хороший урожай грибов;

облака сбились в одну кучу — ждите непогоду;

черемуха обильно цветет – будет мокрое лето;

луна покрывается дымкой — скоро ухудшится погода;

вечером увидели радугу — до погожого следующего дня;

вечером небо красное, значит, погода будет хорошая.

21 мая вечером увидели радугу — к погожому следующему дню. / Фото: pixabay.com

Верующие верят, если в этот день помолиться Иоанну Богослову, то можно спастись от отравления. А все потому, что, когда его хотел отравить римский император, то яд не подействовал и он остался невредимым. А крестьяне раньше готовили пироги из пшеничной муки, а потом выходили на улицу и раздавали соседям или просто прохожим.

Погода на 21 мая

Завтра, 21 мая, в Киеве ясно без осадков. Во Львове продержится ясная погода, без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе ясно утром, а затем небо затянется облаками, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +14 ночью. Во Львове +20 днем и +13 ночью. В Харькове +19 днем и +15 ночью. В Одессе +23 днем и +16 ночью.

Памятные даты 21 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 мая:

1502 год — находившийся на службе у португальцев испанский мореплаватель Жуан да Нова, открывает остров Святой Елены в Южной Атлантике;

1503 год — Христофор Колумб открывает Каймановы Острова;

1809 год — под Асперном близ Вены Наполеон терпит первое в своей жизни поражение на поле битвы от австрийского эрцгерцога Карла;

1831 год — в Харькове появляется первый в Украине альманах — "Украинский альманах";

1840 год – Новая Зеландия становится британской колонией;

1892 год — в Милане осуществляют постановку оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло;

1904 год – в Париже учреждают Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА);

1916 год — в Великобритании впервые в мировой практике вводят "летнее" время;

1918 год — в Киеве представители разных партий формируют Украинский национально-государственный союз;

1918 год — создают Всеукраинский совет профсоюзов;

1928 год — Уолт Дисней получает патент на монопольное использование образа Микки Мауса;

1937 год — начинает работу первая дрейфующая экспедиция под названием "Северный полюс";

1944 год – на плебисците в Исландии жители поддерживают решение парламента об отделении от Дании;

1968 год — исчезает без вести американская атомная подлодка "Scorpion" с 99-ю членами экипажа;

1991 год — уходит в отставку президент Эфиопии Мэнгист Хайле Мариам, а затем убегает из страны;

1992 год — Крымский парламент отменяет референдум о независимости Крыма, который планировали на август;

2000 год – на референдуме в Швейцарии большинство жителей голосуют за расширение отношений с Евросоюзом;

2006 год – на референдуме население Черногории голосует за независимость от Сербии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 мая

Какие завтра именины: Арсен, Иван.

Талисманом человека, рожденного 21 мая является изумруд. Этот камень был известен еще при Клеопатре. Египтяне любили украшать им мумии. Издавна верили, что изумруд помогает спастись от бессонницы и даже открывает будущее.

В этот день родились:

427 год – греческий философ-идеалист, ученик Сократа и учитель Аристотеля Платон;

1857 год – выдающийся украинский ученый, физик-теоретик, экспериментатор Николай Пильчиков;

1895 год – украинский художник-примитивист лемковского происхождения Никифор Дровняк;

1929 год — украинский скульптор Эммануил Мисько;

1952 год – украинская поэтесса, переводчица Леся Степовичка;

1969 год – украинский журналист и общественный деятель Георгий Гонгадзе.

Какой завтра день в Украине и мире

21 мая в Украине и мире отмечают Международный день чая / Фото: pixabay.com

21 мая в Украине и мире празднуют Международный день чая. Официально праздник был утвержден инициативой ООН 21 декабря 2019 года. В этот день обязательно насладитесь вкусным чаем. Сегодня существует множество видов этого напитка. Поэтому каждый человек может подобрать такой, какой ему больше всего по душе.

Также 21 мая День памяти жертв политических репрессий. Приходится каждый год на третье воскресенье мая. На территории Советского Союза в 1937 году был развернут "большой террор" по инициативе Сталина и всей руководящей верхушки власти. На территории современной Украины в тот период были истреблены представители интеллигенции, происходило распространение антинационалистических идей. Памятную дату создал президент Украины Виктор Ющенко в мае 2007 года.

А еще 21 мая Всемирный день медитации. Хотя праздник и неофициальный, однако достаточно актуален сегодня, когда распространен быстрый темп жизни. Медитация появилась совсем давно. Еще в 1500 году до нашей эры народ Индии записал информацию об этой интересной практике. В то время и сейчас медитация считается неотъемлемой частью восточных религий.

21 мая празднуют Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Открыла праздник Организация Объединенных Наций в 2002 году. Главная цель этого праздника состоит в том, чтобы повысить осведомленность общества о необходимости и важности культурного разнообразия.

Также 21 мая День памяти умерших от СПИДа. Событие было начато Всемирной организацией здравоохранения. Главная цель ее — напомнить о серьезности этого заболевания, привлечь общество к своевременной терапии ВИЧ-инфекции, подчеркнуть важность уделения внимания профилактическим мерам вируса иммунодефицита человека.

А еще 21 мая празднуют Международный день космоса. Идея создания праздника принадлежит американскому космонавту Энди Томасу, а его уникальность состоит в том, что он был создан не на земле, а в космическом пространстве.