Какой завтра, 21 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 21 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

21 января 2022 года – пятница. По народному календарю – Емельяна зимнего (или Кумов день). Наши предки собирались дома в своих кумовьях, рассказывали байки и веселились. В этот день 1648 гетман Богдан Хмельницкий, отчаявшись на подверженное ему решение по имущественному вопросу, уничтожает с отрядом около 400 казаков польский залог (остров Базавлук) и освобождает Запорожскую Сечь от контроля со стороны поляков.

До Нового года осталось 344 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

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21 января празднуют Международный день тренировочных штанов (International Sweatpants Day). Впервые его отпраздновали в 2009 году. Появлению такого удобного предмета нашего гардероба мы обязаны французской компании Le Coq Sportif, которая в 1882 году начала первой изготавливать удобную одежду для спортсменов. А тренировочные штаны были разработаны ею в 1920 году. Сначала их изготовляли из обычного серого джерси. Они хорошо растягивались, а потому совсем не замедляли движений.

Сегодня тренировочные штаны популярны во всем мире и не только среди спортсменов. Их изготовляют из хлопка, полиэстера, спандекса, нейлона, сатина, бархата. Тренировочные штаны можно увидеть даже во время модных показов.

21 января Международный день объятий / Pexels

Также 21 января – Международный день объятий. Это необычный и положительный праздник. В этот день люди могут занимать не только своих родных и друзей, но также незнакомцев. Начали Международный день объятий 21 января (еще один такой праздник 4 декабря) в штате Мичиган, США. Идея создания праздника пришла в голову одному из пасторов протестанской церкви, Кевину Заборни. Он считал, что американцы часто слишком сдержанны и не умеют проявлять свои настоящие чувства. Большинство людей стесняются проявлять эмоции на публике, а другие считают даже легкие прикосновения недопустимыми.

Кевин был церковным деятелем, а значит решил вложить в объятия христианский смысл. В своих проповедях он часто повторял: все люди на Земле братья и сестры, а объятия помогут быстрее это понять. Праздник был основан в узком кругу, но впоследствии распространился по всему миру.

Интересный факт: существует две версии, почему Кевин выбрал для праздника именно 21 января. За первой – этот день находится как раз посредине между Рождеством Христовым (25 декабря) и днем ​​святого Валентина (14 февраля). По другой версии он решил, что число "21" счастливо, потому что в себе содержит три "7".

Широкое распространение получило особое движение “Free Hugs” (“Бесплатные объятия”). Его участники проходят по улицам своих городов 21 января и занимают прохожих. Основателем этого движения считают Кена Э. Нвадике младшего (режиссер документальных фильмов из США, активист, мотивационный спикер).

А еще 21 января празднуют Международный день детского праздника (Playdate Day). В этот день дети откладывают свои гаджеты в сторону и идут играть на улицу вместе со своими друзьями. Нужно помнить, что детей быстрее всего "засасывает" в виртуальный мир, поэтому они теряют чувство времени, находясь онлайн. Следует напоминать малышам, что игры и развлечения – это важная часть детства, от которой не нужно отказываться.

21 января Международный день детского праздника / Pexels

Идея основать такой интересный праздник пришла в голову Илоне Вилума, работавшей генеральным директором GIGI Bloks и по совместительству была мамой. Она старалась всегда следить за тем, сколько времени ребенок проводит перед монитором, играет с телефоном или планшетом. Илона даже не могла подумать, что ее идея станет всемирно известна и распространится на другие страны.

В третью пятницу января с 2009 года празднуют Международный день фетиша. В этом году праздник выпадает на 21 января. Оно было основано в Великобритании, чтобы поддержать БДСМ- и фетиш-культуры и выступить против дискриминации. В этот день нужно донести обществу, что фетиш – это не психическое расстройство, и он никак не влияет на безопасность или здоровье людей. Этот день также посвящается эротическому фетишизму. Традиционно во время празднования принято одевать одежду фиолетового цвета, чтобы показать свою принадлежность к фетишистам.

Какой завтра праздник еще в мире:

День бабушки в Польше;

День Эрола Берроу на Барбадосе (Эрол Берроу – генерал-губернатор и первый премьер-министр Барбадоса);

День благодарения белцы в штате Северная Каролина (США);

День мужчины в Исландии (Bóndadagur);

Национальный день гранолы и Национальный день новоанглийского клем-чаудер в США.

Какой завтра, 21 января, церковный праздник

21 января - день памяти преподобного Григория Печерского / commons.wikimedia.org

21 января в церковном календаре – день памяти преподобного Григория Печерского. Жил он в XI веке и принял постриг монаха в Киево-Печерском монастыре 3 мая 1704 года. Преподобный отличался смирением духа и за свою веру получил от Господа умение исцелять болезни своими молитвами. Также Григорий мог только с помощью одного слова понимать преступников и лишать людей бесов.

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Известен Григорий Печерский и своими пророчествами. Он предсказал поражение военного похода князя Ростислава, а также его гибель. Григорий встретился с военными на Днепре и предупредил их, но они только посмеялись над словами преподобного. А сам переяславский князь так сильно разозлился, что даже приказал связать и утопить преподобного. Григорий погиб, а пророчество сбылось. Ростислав и его войско утонули, спасаясь от половцев.

Преподобного Григория похоронили в пещерах Антониев и его мощи до сих пор находятся в Киево-Печерской лавре.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 января

Какие завтра именины: Евгений, Григорий, Сидор, Юлиан, Емельян, Антон, Агнесса, Ярослава, Домна, Василиса.

Талисманом людей, рожденных 21 января, является гиацинт. Этот драгоценный камень часто можно встретить в разных украшениях. Он имеет несколько оттенков и отличается волшебными свойствами. В народе о гиацинте слагали много интересных легенд. К примеру, его считали сильнейшим камнем. Издавна гиацинт называли камнем мудрости, поэтому его носили в перстнях старцы.

В этот день родились:

1338 год – король Франции Карл V Мудрый;

1732 год – французский драматург, написавший такие комедии, как "Севильский цирюльник" и "Свадьба Фигаро" Пьер Бомарше;

1815 год – американский стоматолог, первым применивший медицинскую анестезию Горейс Уэллс;

1848 год – шведский писатель-прозаик, драматург и живописец Август Стринберг;

1855 год – американский конструктор оружия Джон Браунинг;

1879 год – украинский военный деятель, генерал-поручик и шеф штаба Армии УНР Владимир Синклер;

1880 год – бельгийско-американский астроном Джордж Ван-Бисбрук;

1881 год – поэт, автор слов песни-гимна "Ой, у лузі червона калина" Степан Чарнецкий;

1889 год – жена писателя Джона Толкиена Эдит Толкиен;

1915 год – украинский летчик Королевских военно-воздушных сил Великобритании во время Второй мировой войны Михаил Опаренко;

1922 год – английский актер, лауреат "Оскара" Пол Скофилд;

1924 год – британский комик Бенни Хилл;

1941 год – испанский оперный певец и актер Пласидо Доминго;

1941 год – американский темнокожий фолк-музыкант, открывший первый фестиваль Вудсток, Ричи Гейвенс;

1957 год – американская актриса, лауреатка "Оскара" Джина Дэвис.

Что запрещено делать в этот день

21 января запрещалось переедать и злоупотреблять алкоголем.

В этот день не стоит ссориться со своими родственниками, друзьями.

Наши предки в этот день следили за солнцем.

21 января не ленитесь и не лежитесь долго в постели.

Народные приметы и традиции на 21 января

21 января сильный холод – скоро будет тепло / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если на небе видно много звезд и луна очень яркая, вскоре начнутся морозы;

в народе считали, какой погода будет на 21 января, такую ​​нужно ожидать и в августе: если снегопады – то дождь, если солнце – жарко;

если собака спит на улице и свернулась в клубок, ждите холодов;

запотели окна в доме, начнется оттепель;

21 января сильный холод – скоро будет тепло.

В народе 21 января называли Емельяна зимнего или Кумов день. В этот день погода часто была холодной и ветреной, поэтому пращуры собирались дома у своих кумовьев, веселились, гуляли и рассказывали байки. Верующие 21 января вспоминали и молились преподобному Емельяну, который был епископом Кизицким. О его жизни мало известно. Жил он в IX веке во времена правления Льва Арменина. За веру Емельяна заключили в тюрьму и лишили епископского сана.

21 января считается особой датой для кумовьев. В этот день кумовья ходят в гости друг к другу, дарят своим крестникам лакомство. Существовало поверье: если у Кумов день хорошо угостить своих кумов, то крестник весь год будет здоровым. Существовало немало примет, которые были связаны именно с празднованием Емельяна зимнего. К примеру, считали, если в этот день сильные вьюги, то весна придет быстро. А если небо будет облачным, то вскоре придут морозы.

В этот день наши предки следили за тем, чтобы в этот день идти дождь. Например, обходили дом вечером три раза по часовой стрелке и читали молитвы. А если парень должен в ближайшее время вступить в брак, 21 января пытался напиться. Да даже когда жена будет не милой, в семье никогда не начнутся ссоры. Также считалось, если заболеть Кумовым днем, то скоро болезнь отступит.

Погода на завтра, 21 января

Завтра, 21 января, в Киеве на протяжении всего дня будет облачно, идти мелкий снег. Во Львове будет облачная погода, снег весь день. В Одессе без осадков, небо покрыто облаками. В Харькове с утра и по вечеру мелкий снег.

Температура воздуха в Киеве -1 днем ​​и -3 ночью. Во Львове -2 днем ​​и -3 ночью. В Одессе +3 днем ​​и -1 ночью. В Харькове -1 день и -3 ночью.

Памятные даты 21 января

21 января 2021 года в Харькове обнаружили нелегальный дом престарелых / Pexels

В этот день год назад в Харькове обнаружили нелегальный дом престарелых, а Кабмин уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности за вождение в нетрезвом состоянии.

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 января: