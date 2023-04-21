Какой завтра, 22 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

22 апреля 2023 года — суббота. 423-й день войны в Украине.

Какой завтра, 22 апреля, церковный праздник

22 апреля в церковном календаре – день памяти мученика Евпсихия. Он жил во времена правления императора Юлиана Отступника. Сам родился в Кесарии в богатой семье. Активно сражался с идолопоклонниками. Как-то вместе с другими христианами вошел в языческий храм и разрушил там идолов.

Когда о его деянии узнал правитель, то приказал схватить Евпсихию и жестоко мучить. Иных участников сослали или оставили без имущества. От нестерпимых мучений мученик умер.

Что запрещено делать в этот день

Категорически запрещено купаться, стирать одежду и убирать дома.

Не рекомендуется заниматься растениями в огороде.

Не веселитесь и не устраивайте громкие застолья.

Народные приметы и традиции на 22 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звездное небо означает, что будет хороший урожай пшеницы;

туман или иней – к хорошему урожаю овощей;

береза дала много сока – будет лето дождливым;

зацвели одуванчики – ждите несколько теплых дней.

22 апреля береза дала много сока – будет лето дождливым. / Фото: Pexels

22 апреля было принято идти в церковь, молиться, ставить свечу. Лучше сосредоточиться на духовных делах, а не думать о земных. А наши предки в этот день чествовали родниковую воду, потому что уже начинали бить подземные источники. Воду собирали и хранили для особых случаев. А если поблизости не было источника, использовали воду из колодца. Этот день считался удачным для свадьбы или любых дел.

Погода на 22 апреля

Завтра, 22 апреля, в Киеве облачное утро и день, вечером возможно прояснение, без осадков. Во Львове ясная погода, во второй половине дня возможен дождь, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе пасмурное утро сменится безоблачными днем и вечером, без осадков.

Температура воздуха в Киеве – +14 днем и +9 ночью. Во Львове – +15 днем и +6 ночью. В Харькове – +15 днем и +8 ночью. В Одессе – +14 днем и +10 ночью.

Памятные даты 22 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 апреля:

1370 год — по приказу французского короля Карла V закладывают первый камень в фундамент крепости Бастилия;

1500 год — экспедиция португальца Педру Альвареша Кабрала первой из европейцев достигает берегов Бразилии и провозглашает ее собственностью Португалии;

1760 год — на одном из музыкальных вечеров в Лондоне проходит дебют роликовых коньков;

1838 год — впервые пароход пересекает Атлантический океан;

1915 год — возле бельгийского города Ипр немцы впервые совершают удачную газовую атаку хлором;

1921 год — городские власти Чикаго принимают решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, которые будут появляться на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками;

1922 год — в городе Поебрады (Чехословакия) открывают Украинскую хозяйственную академию (от 1932 — Технически хозяйственный институт);

1943 год — Альберт Гофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД;

1952 год — 35 миллионов американцев становятся свидетелями прямого репортажа с места испытаний ядерной бомбы в штате Невада;

1965 год — принимают решение о создании в Киеве радиостанции "Луч";

1967 год — группа "Pink Floyd" впервые попадает в английский хит-парад с песней "Arnold Layne";

1967 год — в Греции путем вооруженного переворота к власти приходит хунта "черных полковников";

1969 год – в Хьюстоне впервые проводят удачную операцию по трансплантации человеческого глаза;

1970 год — В США впервые в мире происходит празднование Дня Земли;

2004 год — объявили о своем распаде Orbital, прощание группы с публикой состоялось на фестивале Glastonbury;

2004 год — в КНДР недалеко от границы с Китаем у железнодорожного вокзала столкнулись два поезда.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 апреля

Какие завтра именины: Вадим.

Талисманом человека, рожденного 22 апреля является альмандин. Это разновидность граната, отличающаяся большей жесткостью и цветом. Чаще встречаются вишневые и малиново-фиолетовые камни. Альмандин считается символом страсти, желаний и эмоций.

В этот день родились:

1707 год — английский писатель, один из основателей европейского реалистического романа Генри Филдинг;

1899 год — украинский художник-монументалист Григорий Довженко;

1926 год — украинский художник, мастер станковой и монументально-декоративной живописи, станковой графики Юрий Фастенко;

1974 год — украинский стронгмен, обладатель титула "Самый сильный человек мира — 2004" Василий Вирастюк.

Какой завтра день в Украине и мире

22 апреля в Украине и мире празднуют Международный день Матери-Земли / Фото: Pexels

22 апреля в Украине и мире празднуют Международный день Матери-Земли. Официально дату впервые отметили в 2010 году, а инициаторами создания праздника стали участники Генеральной Ассамблеи ООН. Хотя история этого дня началась гораздо раньше. Еще в 1971 году сенатор США Гейлорд Нельсон предложил создать ежегодную неделю на Земле. В американском руководстве эту идею восприняли положительно, а позже поддержали и простые люди. С того времени праздник праздновали на третью неделю апреля. Нельсон же был отмечен государственной наградой. С 1990 Неделю Земли уже праздновали и в других странах мира.

Выражение "Матушка-Земля" возникло незря. Его употребляют на разных языках и оно демонстрирует отношения между Землей и ее обитателями. Дату дня также выбрали не случайно. Именно в этот день в США отмечали так называемый День деревьев. А дерево – символ жизни на нашей планете. Они дарят нам кислород, здоровье и уникальную микрофлору.

Международный день Матери-Земли имеет свою символику. Используется греческая буква "Тета" зеленого цвета на белом фоне. А логотип праздника — фотография планеты, сделанная американскими космонавтами из космического корабля Аполлон-17.