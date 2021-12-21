Какой завтра, 22 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Какой завтра, 22 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

22 декабря 2021 – среда. Церковь празднует Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Она считается защитницей женщин, особенно беременных. В 1990 году I-я Генеральная ассамблея учредителей создает Национальный олимпийский комитет Украины, а в 1999 году пост премьер-министра Украины занимает Виктор Ющенко.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

22 декабря в Украине празднуют День работников дипломатической службы. Событие это было начато сравнительно недавно – в 2005 году после подписания указа президентом Виктором Ющенко. Дата празднования была выбрана в честь основания Генерального секретариата международных дел (1917 год). Позже из него было создано Министерство иностранных дел.

Не забудьте поздравить с этим профессиональным праздником своих родных и близких. А сделать это можно следующими словами:

Примите искренние поздравления со своим профессиональным праздником! Именно дипломатия несет почетную, трудную и ответственную миссию – достойно представлять наше государство в мировом сообществе и прокладывать мосты в его светлое будущее. Для этого необходимы такие черты характера, как глубочайшее понимание государственных интересов, ясное видение правильных ориентиров, целей и способов их заслуги, массивный интеллектуальный потенциал, широкая эрудиция и компетентность на участке работы. Желаю в этот день вам нескончаемой энергии, целеустремленности и упорства, которые помогут осуществлять внешнеполитический курс нашего государства!

22 декабря Украина празднует День энергетика / pixabay.com

Также 22 декабря в Украине празднуют еще один профессиональный праздник, а именно День энергетика. Его ввели еще в 1966 году, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ с предложением создать такой национальный праздник. После распада Советского Союза некоторые входящие в его состав продолжили праздновать 22 декабря День энергетика.

Не забудьте отметить поздравлениями этот профессиональный праздник и пожелать своим близким, родственникам или друзьям всего лучшего. А эти приветствия помогут вам это сделать:

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! Желаю стабильной, безаварийной работы, удачи и всех благ вам. Ведь именно от вас зависит тепло и свет в наших домах. Пусть вам всегда светит семейный теплый огонек – вечный источник воодушевления и любви! Пусть жизнь каждого из вас будет наполнена энергией света!

Какие завтра еще праздники в мире:

День единства в Зимбабве;

День электричества;

День учителя на Кубе;

День обмена печеньем;

День предков в Плимуте (США, штат Массачусетс).

Какой завтра, 22 декабря, церковный праздник

22 декабря - Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы / commons.wikimedia.org

22 декабря в церковном календаре – Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Это важная дата, ведь именно в этот день была зачата Дева Мария.

Святая Анна была одной из рода царя Даниила. Он был основателем династии царей Иудеи. Родилась в семье священника Матанна и стала женой Иоакима. Долгое время супруги оставались бездетными. Они часто ходили в церковь и молились, чтобы Бог послал им ребенка. Однажды к Анне и Иоакиму явился Ангел Господень и сказал, что их молитвы были услышаны. Радостные, они поспешили в Иерусалим, чтобы в храме принести славу Богу.

За то, что Господь подарил Анне и Иоакиму ребенка, супруги решили отдать его на служение в Храм. Через девять месяцев после явления Ангела у них родилась дочь. Ее назвали Марией.

22 декабря, День Анны, когда произошло чудо и супруги начали Деву Марию после поцелуя и объятий, считается невиновным зачатием. Церковь считает, что поэтому на Богородицу не перешел первородный грех, что стало первым проявлением Божественного Спасения человеческого рода.

В народе Анну считают покровительницей женщин. Поэтому к ней обращаются к святой, когда требуется ее защита и покровительство. Особенно часто молятся святой Анне беременные, прося, чтобы роды прошли успешно, а ребенок родился здоровым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 декабря

Какие завтра именины: Владимир, Василий, Александр, Степан, Вольдемар, Анна (Анна), Ефросинья.

Талисманом людей, рожденных 22 декабря, является альмандин. С давних времен и ныне из этого камня изготавливают разнообразные украшения, амулеты, сувениры, предметы декора. Издавна его считали защитой от дурных эмоций. Альмандин – символ человеческой энергии, силы и положительных ощущений. Интересный факт – в Норвегии был найден чёрный альмандин, длиной 1 метр.

В этот день родились:

1702 год – швейцарский художник Жан Этьен Лиотар;

1744 год – украинский медик Данило Самойлович (Сушковский);

1833 год – украинская писательница Марко Вовчок (настоящее имя Мария Вилинская);

1879 год – украинская драматическая актриса Анна Юрчакова;

1889 год – украинский художник-авангардист Натан Альтман;

1899 год – украинский историк эпохи Расстрелянного возрождения, писатель, архивист Николай Горбань;

1966 год – советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Дмитрий Белозерчев.

Что нельзя делать в этот день

22 декабря, в день Анны, беременным женщинам не разрешается раздуваться в печи огнем, потому что ребенок родится с красной меткой.

Без особой нужды запрещалось в день Анны выходить из дома, потому что считалось, что в этот день силы света и тьмы сражаются между собой.

Девушкам и девушкам, у которых 22 декабря болит голова, запрещается прять.

В течение дня беременным женщинам нельзя приниматься за любую работу.

Народные приметы и традиции 22 декабря

22 декабря говорили, что в день Анны солнце возвращает на лето, а зима на мороз / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: на Анну солнце возвращает на лето, а зима на мороз;

если 22 декабря светло и солнечно, то на Новый год следует ожидать мороза, а в следующем году будет хороший урожай;

если на Анны на деревьях иней, тогда на Новый год будет оттепель;

какой будет погода 22 декабря до полудня, такую ​​можно ожидать и до конца декабря;

а какая погода стоит до ночи, такова будет вся зима;

иней на Анны укрыл деревья, следующий урожай будет хорошим;

если 22 декабря идет дождь, то весной ждите холода; безветренный и тихий день на хороший урожай фруктов.

Наши предки называли 22 декабря, День святой Анны, "рождением солнца". Ведь этот день считается самым коротким в году. Говорили, что после Анны солнце уже возвращается на лето. Также в народе существовала такая присказка: "В день Анны световой день прибавляется на рябиный шаг". В древности 22 декабря существовал интересный обычай – звонарь, извещавший о рождении солнца, получал 24 серебряника.

Особенно день Анны чтили беременные женщины. Она ведь считается их защитницей. А вот молодые девушки обязательно собирались на сходки, чтобы решить, как праздновать рождественские праздники. В девичьих общинах, как и в мальчишниках, всегда существовали свои обычаи и традиции. Например, был такой обряд, что на сходки могла прийти любая девушка, если она умеет вышивать, шить, прясть, ткань. Также именно в день святой Анны начинали изготавливать разнообразные рождественские украшения: "ежики" и "пауки" из соломы.

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Женщины 22 декабря начинали убирать в доме, чтобы подготовить его к праздникам. А чтобы на Рождество была свежесть, то свиньям давали больше еды. На Буковине существовало поверье, что именно с Анны начинается новый год. Так как к этому времени уже устанавливалась зимняя дорога, то говорили: "На Ганьку садись в санки".

В день Анны также существовало несколько традиций, связанных с пчеловодством. Часто в народе говорили: "Ходят в погреб к пчелам, чтобы хорошо роились", или "Начинают пчелы мед есть". Пчеловоды обязательно в этот день молились Богу, чтобы в следующем году был густой мед.

Прогноз погоды на завтра, 22 декабря

Завтра, 22 декабря в день Анны, в Киеве с утра солнечная и безоблачная погода, которая к середине дня сменится густыми облаками. Во Львове ожидается мелкий снег. В Одессе солнце и ясно. В Харькове облачно, но без осадков.

Температура воздуха в Киеве днем ​​-7. Во Львове ожидается не ниже –3. В Харькове до -10. А в Одессе –2 градуса.

Памятные даты 22 декабря

22 декабря 2020 года компания Apple объявила, что к 2024 году планирует запустить выпуск автомобилей / commons.wikimedia.org

В этот день год назад в Финляндии осудили мошенников, украинцев трудоустроившихся под видом румын, а компания Apple объявила, что к 2024 году планирует запустить выпуск автомобилей.

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 декабря:

69 год – после долгой гражданской войны главой Римской империи становится Тит Флавий Веспасиан;

1216 год – папой Римским Гонорием III утвержден орден странствующих проповедников (доминиканцев);

1845 – в Филадельфии (США) была впервые продемонстрирована работа синтезатора голоса, который создал немецкий изобретатель Йозеф Фабер;

1882 год – помощник американского изобретателя Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон придумывает елочную электрогирлянду;

1895 год – немецким физиком Вильгельмом Рентгеном была облучена рука жены "Х-лучами", он получил один из первых в мире рентгеновских снимков;

1905 год – в Москве начинается декабрьское вооруженное восстание;

1917 год – Владимир Винниченко, глава правительства Украинской Народной Республики подписывает распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам;

1917 год – Малым Советом Украинской Народной Республики приняты законы о Главной казне и Государственном банке Украины;

1917 год – в Конгрессе США вводят в стране "сухой закон";

1918 год – в Киеве командиром Осадного корпуса сечевых стрелков Евгением Коновальцем издан приказ о запрете антигосударственной агитации;

1941 год – в Вашингтон прибывает британский премьер-министр Уинстон Черчилль, чтобы начать переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом и объединить англо-американские усилия против войны с Германией и Японией;

1947 год – на учредительном собрании в Италии принимают первую республиканскую конституцию;

1971 год – Генеральной Ассамблеей ООН утверждено решение Совета Безопасности о назначении австрийского дипломата Курта Вальдхайма на посту Генерального секретаря ООН;

1972 год – в Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпускают первую продукцию;

1988 год – Южно-Африканская Республика подписывает с ООН соглашение, согласно которому обрела независимость последняя в Африке колония – Намибия;

1989 год – с согласия между руководителями Западной и Восточной Германии впервые после возведения "берлинской стены" Бранденбургские ворота открыли для свободного прохода через них граждан обоих государств;

1990 год – I-я Генеральная ассамблея учредителей создает Национальный олимпийский комитет Украины;

1999 год – пост премьер-министра Украины занимает Виктор Ющенко.