Какой завтра, 22 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 22 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

22 февраля 2022 – вторник. В этот день в Украине и мире отмечают Международный день бойскаутов, Всемирный день энцефалита, Всемирный день размышлений. А еще в мире - Всемирный день стерилизации животных и Международный день поддержки жертв преступлений. В православном календаре – день памяти мученика Никифора Антиохийского.

До Нового года осталось 312 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

22 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бойскаутов. Родина скаутинга – Великобритания. Это движение было основано профессиональным военным Робертом Баден-Павеллом. В 1899 г., когда он участвовал в англо-бурской войне, под его командованием было так мало солдат, что приходилось приобщать к разведке во враждебном состоянии малых ребят. Разведчики оказались сообразительными и отважными, а сам Роберт Баден-Павелл, будучи подполковником, смог удержать важную крепость до прихода подкрепления.

Когда Роберт вернулся в Англию, основал первый детский скаутский лагерь. В 1908 году он издал книгу под названием "Разведка для мальчиков". В Украине скаутское движение началось в 1911 году, когда была создана национальная организация "Пласт". Именно пластунами называли Запорожских казаков, занимавшихся разведкой. Во времена советской власти украинский "Пласт" был заменен пионерским движением. Большевики боялись свободного духа пластунов, поэтому они были запрещены.

Возобновился скаутинг в Украине после 1990 года, после того как наша страна обрела независимость.

22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений / Pexels

Каждый год 22 февраля проводятся различные мероприятия в честь Международного дня поддержки жертв преступлений. Основанием для основания этого события стали сразу два важных документа: "Хартия жертв преступлений", которая 22 февраля 1990 года была опубликована в Великобритании, и декларация ООН по принципам правосудия для пострадавших от уголовной преступности (была создана в сентябре 1995 года). Главная цель этого дня – привлечь внимание власти и общества к проблеме защиты пострадавших, помочь им реабилитироваться социально и поддержать морально.

Ежегодно 22 февраля также происходят события, посвященные Всемирному дню энцефалита. Учредили этот день в октябре 2013 года. Оно помогает распространить информацию об энцефалите. Это заболевание, заключающееся в воспалении головного мозга. Причин возникновения энцефалита несколько: вирусные инфекции, аллергии, токсины, инфекционно-аллергическая причина. Тяжелые формы энцефалита приводят к смерти. Одними из самых распространенных носителей энцефалита считаются клещи (13% заражены вирусом), поэтому важно тщательно осматривать свое тело после прогулок на природе.

22 февраля также Всемирный день стерилизации животных. Появился этот день в США в 1995 году, а его инициатором выступила актриса и певица Дорис Дэй. В 2006 году событие вышло за пределы одной страны и стало всемирным. Именно благодаря этому событию распространяется информация о важности стерилизации братьев наших меньших, чтобы справиться с проблемой их беспризорности.

22 февраля празднуют Всемирный день размышлений / Pexels

22 февраля празднуют Всемирный день размышлений. Как это ни странно, но это событие связано со скаутингом, а именно с гайдингом (в переводе с английского "следовать"). Это международное движение, принципы которого похожи на скаутские, однако в нем принимают участие только девочки. Есть немало нерелигиозных и неполитических организаций, основной целью которых является всестороннее развитие личности детей, а также социальная адаптация девочек в обществе.

Какие завтра праздники еще в мире:

Европейский день равной оплаты труда мужчин и женщин;

День единства в Египте;

День инженера в США;

День кошки в Японии.

Какой завтра, 22 февраля, церковный праздник

22 февраля - день памяти мученика Никифора Антиохийского / https://azbyka.ru/

22 февраля в церковном календаре – день памяти мученика Никифора Антиохийского. Жил в городе Антиохий Сирийский, где также жил пресвитер Сапрыкий, с которым Никифор был не просто знаком, а очень близко дружил. Считал его почти как своим братом. К сожалению, из-за происков врагов друзья так сильно поссорились, что ненавидели друг друга.

Некоторое время спустя мученик Никифор понял свою ошибку и покался. Не раз он приходил к своему бывшему другу и просил прощения. Но Сапрыкий был неумолим. В то же время императоры Галиен и Валериан начали гонения за христианами. Одним из первых перед судом стал именно Сапрыкий. Он твердо верил во Христа и не дрогнул в своей вере. Поэтому его сначала пытали, а затем приговорили к смерти. Когда Сапрыкия вели на казнь, Никифор со слезами на глазах просил у него прощения.

Но пресвитер Саприкий имел такое ожесточение в сердце, что даже перед лицом смерти не хотел простить друга. Поэтому Господь забрал свою благодать у Саприкия и, вдруг, испугался издевательств и согласился поклониться идолам.

Со слезами умолял Никифор своего друга прислушиваться к сердцу и не отрекаться от Господа на пороге Царства Небесного. И сказал тогда Никифор палачам: «Я христианин и верю в Господа нашего Иисуса Христа, от которого отвергся Сапрыкий. Страдите меня вместо Сапрыкия”. Палачи донесли его слова императору. Сапрыкия отпустили, а Никифора убили вместо него мечом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 февраля

Какие завтра именины: Геннадий, Иннокентий, Никифор, Эмилий, Панкратий, Петр, Мальвина.

Талисманом человека, рожденного 22 февраля, является янтарь. С давних времен эту природную ископаемую смолу хвойных деревьев наделяли магическими свойствами. На Руси янтарь называли "алатыр-камнем", а на Востоке он носил название "амбра". Украшения из янтаря носили еще даже во времена палеолита. Считалось, что он может оградить своего владельца от гнева и зла.

В этот день родились:

1732 год – общественный и военный деятель, первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон;

1788 год – известный немецкий философ Артур Шопенгауэр;

1806 год – украинский поэт-романтик, баснописец Лев Бороковский;

1810 год – польский композитор и пианист Фридерик Шопен;

1824 год – французский астроном, первым нашедший новый химический элемент гелий на Солнце, Пьер Жуль Сезар Жансен;

1857 год – немецкий физик, основатель электродинамики Генрих Герц;

1880 год – украинский писатель и литературный критик Осип Турянский;

1959 год – американский киноактер Кайл Маклаклен;

1962 год – австралийский натуралист и тележурналист Стивен Роберт Ирвин;

1975 год – американская актриса Дрю Бэрримор;

1977 год – британский исполнитель Джеймс Блант.

Что запрещено делать в этот день

22 февраля запрещалось шутить, смеяться и вообще веселиться.

Не стоит заниматься грязной работой, также считается, что в этот день лучше не вышивать, шиит и убирать.

Народные приметы и традиции на 22 февраля

Закат 22 февраля багровый до снегопада / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, каков сегодня день: на деревья налипает снег, значит идет потепление;

закат 22 февраля багровый до снегопада;

22 февраля очень холодно, больше не будет морозов;

если под снегом гнутся ветки деревьев, ждите урожайного рока;

если после 22 февраля неделя холодная погода, март будет теплым.

В народе 22 февраля часто называли "Панкратий-постолы", ведь начинали уже плести лапти (обувь) из льна и лика. Крестьяне уже начинали заниматься весенними заботами. Запасы пищи подходили к концу, а потому часто наступало самое тяжелое время года. Поэтому существовало поверье: "У Панкрата в закромах немного". А еще верили, что сон, который увидишь в ночь на 22 февраля, будет пророческим.

Погода на завтра, 22 февраля

Завтра, 22 февраля, в Киеве со второй половины дня ясная погода, ночью возможен дождь, но днем ​​осадки не ожидаются. Во Львове без существенных осадков. В Одессе небо будет покрыто облаками, осадков не предполагается. В Харькове переменная облачность.

Температура воздуха в Киеве +8 днем ​​и +4 ночью. Во Львове 5 днем ​​и около 0 ночью. В Одессе 8 днем ​​и 5 ночью. В Харькове +7 днем ​​и +3 ночью.

Памятные даты 22 февраля

22 февраля 2021 года легендарный дуэт Daft Punk объявляет о распаде / commons.wikimedia.org

В этот день год назад британская компания создает сайт, помогающий преодолеть страх смерти, а легендарный дуэт Daft Punk объявляет о распаде.

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 февраля: