Какой сегодня, 22 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 22 июля, День гамака. Верующие чтят память мученика Панкратия. До Нового года осталось 162 дня.

22 июля 2023 года — суббота. 514-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 22 июля, церковный праздник

22 июля в церковном календаре – день памяти мученика Панкратия. С самого детства его приучали к христианским ценностям, пронеся их всю жизнь. Крестил мужа сам апостол Петр. Многие Панкратии проповедовали, но за это поплатились головой. Всего лишь через месяц он построил храм, в котором проводил службы. Увеличивалось число людей, принимавших христианство. Однако язычникам это не нравилось. Они собрались, напали на Панкратия и избили его камнями.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит конфликтовать, ругаться, ссориться с близкими.

Старайтесь не ругаться с родителями, даже если они не правы.

Не отказывайте в помощи нуждающимся.

Народные приметы и традиции на 22 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: долго и ярко светят звезды на небе — ждите грозы;

луна имеет темный оттенок — к концу лета задержится непогода;

много черники уродило — ждите холодную зиму;

роса на траве — ливни не обойти;

в небе увидеть радугу — к жаркой погоде без дождя.

22 июля много черники уродило — ждите холодную зиму / Фото: Pexels

Верующие 22 июля обязательно посещают вечернюю службу. Пытаются физически не работать, ведь Церковь запрещает это делать. В народе день называли Панкратий-ягодник. Люди верили, что в этот период в лесу созревают ягоды и приобретают целебную силу.

Погода на 22 июля

Сегодня, 22 июля, в Киеве будет облачно, днем возможен дождь, который закончится еще до вечера. Во Львове утром будет ясно, но днем появятся облака, днем мелкий дождь. В Харькове утром и днем ясно, позже облачно, вечером возможен дождь. В Одессе пасмурно, днем небольшой дождь, который к вечеру закончится.

Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +16 ночью. Во Львове — +23 днем и +16 ночью. В Харькове — +27 днем и +17 ночью. В Одессе — +28 днем и +22 ночью.

Памятные даты 22 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 июля:

1099 год — крестоносцы создают Иерусалимское королевство, первым главой государства становится Готфрид Бульонский;

1502 год — в Лиссабон возвращаются участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи;

1653 год — к столице Молдавского княжества Сучавы подходит 7-тысячный отряд Тимоша Хмельницкого во главе с новым хозяином молдавским Георгием Штефаном, начинается осада;

1790 год — в Королевстве Франция национализируют имущество церкви;

1793 год — шотландский исследователь Александер Маккензи становится первым европейцем, пересекающим Канаду с востока в Тихий океан;

1819 год — проходит премьера спектакля Ивана Котляревского "Наталка Полтавка";

1894 год — на трассе Париж-Руан протяженностью 126 км проходят первые в мире автогонки;

1921 год — в газете "Крестьянская правда" появляется первый фельетон Остапа Вишни;

1922 год — день основания первого и крупнейшего шалаша старших пластунов "Лесные Черты";

1944 год — создают Международный валютный фонд;

1960 год — Куба национализировала принадлежащие США сахарные заводы;

1968 год — правозащитник Анатолий Марченко обращается с письмом в BBC и западной печати по поводу введения советских войск в Чехословацкую Социалистическую Республику;

1969 год — Хуан Карлос I официально становится наследником Франсиско Франко на посту главы государства в ранге короля Испании;

1979 год — компания Sony начинает продажу первых бытовых устройств "Walkman";

1983 год — американец Дик Смит первым облетает Землю на вертолете;

1986 год — Палата общин британского парламента председательствует за отмену телесных наказаний в государственных школах;

2001 год — начинается официальный визит в Украину главы Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя;

2014 год — город Северодонецк освобождают от террористов ЛНР.

Именины: как назвать родившегося 22 июля ребенка

Какие сегодня именины: Кирилл, Александр, Константин.

Талисманом человека, рожденного 22 июля, является изумруд. Камень, известный человечеству не менее 5000 лет. Имеет редкую окраску из зеленого спектра. Издавна считалось, что изумруд помогает избавиться от лени, разврата, воспалительного нрава.

В этот день родились:

1891 год — украинский писатель, баснописец, публицист Сергей Пилипенко;

1900 год — украинский художник театра и кино Милица Симашкевич;

1902 год – украинский маляр-монументалист, график Петр Холодный.

Какой сегодня день в Украине и мире

22 июля День гамака / Фото: Pexels

22 июля в Украине и мире празднуют День летнего отдыха. Хотя это праздник и малоизвестный, но очень положительный. Начали его еще в 2015 году. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания людей к необходимости выделения отдельного времени для релаксации, созданию интересного досуга в летние месяцы. Сегодня многие недооценивают важность правильного отдыха, но регулярные развлечения способны отвлечь от обыденных дел. 22 июля это прекрасная возможность переосмыслить свое отношение к релаксации в целом и спланировать отдых.

Также 22 июля День гамака. Нетипичный, но очень приятный праздник, являющийся символом отдыха на природе. День создали специально для того, чтобы поощрить людей забыть о повседневных делах и просто насладиться пребыванием в гамаке. Веками в разных культурах мира использовались гамаки. К примеру, во многих южных странах он все еще используется как спальное место. Ранее военные и моряки тоже спали в гамаках.

А еще 22 июля Всемирный день мозга. Важное событие, начатое Всемирной федерацией неврологии еще в 1957 году. В настоящее время в эту организацию входят более 120 профессиональных ассоциаций неврологов из разных стран мира. Одной из основных целей ее работы является выявление болезней, нарушающих деятельность мозга. А также ищут средства для сохранения ясности разума до конца жизни человека.

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