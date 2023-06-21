Какой завтра, 22 июня, день – все о событиях, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 22 июня, День скорби и памяти жертв войны в Украине. Верующие чтят память святого Кирилла Александрийского. До Нового года осталось 192 дня.

22 июня 2023 года — четверг. 484-й день войны в Украине.

Какой завтра, 22 июня, церковный праздник

22 июня в церковном календаре – день памяти святого Кирилла Александрийского. Жил он в IV-V веках и получил довольно неплохое образование. Вскоре он решил отказаться от всего мирского и посвятить свою жизнь изучению Слова Божьего. Первоначально Кирилл провел шесть лет в пустыне, где отказался от еды (кроме хлеба и воды), постоянно молился. Тогда он стал клиром у святого Феофила.

Долгое время Кирилл читал проповеди, затем стал диаконом, а потом еще и епископом. В это время он активно боролся против ереси, разрушал языческие капища, прославляя христианство. За это в православной церкви его считают одним из наиболее важных. Умер своей смертью в 444 году.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит ссориться с родными, злословить.

Не убивайте комаров после полудня, иначе на следующий день их станет еще больше.

Удерживайтесь от работ с растениями, это неблагоприятное время для пересадки и высадки.

Народные приметы и традиции на 22 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильная активность бобров указывает на то, что скоро пойдет дождь;

дождь — осенью ждите большое количество грибов;

над водой утром стелется туман — к солнечной погоде;

собака плохо ест или начала есть траву — пойдет сильный дождь;

гроза — к плохой уборке сена;

дует северо-западный ветер — к непогоде и болезням.

22 июня сильная активность бобров указывает на то, что скоро пойдет дождь / Фото: Pexels

В старину часто говорили, что "На Кирилла начинается настоящая летняя жара", ведь уже устанавливалась стабильно теплая погода. Вообще, крестьяне приветствовали умеренную жару, ведь она положительно влияла на огород. Также верили, что 22 июня солнце отдает все свои силы земле. Поэтому у наших предков существовало немало разных обрядов, чтобы задобрить небесное светило и получить большой урожай.

Погода на 22 июня

Завтра, 22 июня, в Киеве утро безоблачное, но днем уже все изменится, без осадков. Во Львове утро ясное, но во второй половине дня появятся облака, также с обеда начнется мелкий дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, которая вечером может смениться облачной, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +30 днем и +20 ночью. Во Львове +26 днем и +17 ночью. В Харькове +26 днем и +15 ночью. В Одессе +27 днем и +20 ночью.

Памятные даты 22 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 июня:

1634 год — Рембрандт женится на Саскии ван Эйленбюрх, с тех пор становится его музой;

1671 год — Османская империя объявляет войну Речи Посполитой;

1675 год — английский король Карл II основывает Гринвицкую обсерваторию;

1889 год — немецкая империя первой в Европе вводит пенсии по старости;

1910 год — открывают первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсгафен-Дюссельдорф, на которой курсирует дирижабль "Германия";

1915 год — австро-германские войска под руководством Августа фон Макензена освобождают Львов от русских войск после 293 дней российской оккупации;

1940 год – в Компьене Французская республика подписывает капитуляцию перед Третьим Рейхом;

1941 год — в тюрьмах Львова начинается расстрелы заключенных, причастных к ОУН, санкционированные прокурором Львовской области Харитоновым;

1944 год — немецкая авиация в ходе массированного авианалета уничтожает 47 американских самолетов на авиабазе в Полтаве;

1973 год — в ООН одновременно принимают ГДР и ФРГ.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 июня

Какие завтра именины: Кирилл, Александр, Иван, Алексей, Марианна, Мария.

Талисманом человека, рожденного 22 июня, является аквамарин. Долгожданная слава пришла к этому камню только в XVIII веке, когда стали модными пастельные оттенки. В древности из него изготовляли линзы. В средние века аквамарин считали камнем водной стихии, поэтому все капитаны кораблей носили украшения с этим камнем.

В этот день родились:

1877 год – украинский композитор и музыковед Болеслав Яворский;

1979 год – украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпиады-2000 Роман Зозуля;

1981 год – украинский телеведущий, актер Сергей Притула.

Какой завтра день в Украине и мире

22 июня День скорби и памяти жертв Войны в Украине / Фото: Pexels

22 июня День скорби и памяти жертв войны в Украине. Именно в этот день началась новая фаза Второй мировой войны на территории современной Украины и других стран. Согласно статистике, в ней погибло около 20% наших земляков. День памяти был создан в 2000 году указом президента Украины Леонидом Кучмой. В этот день чествуют всех тех, кто погиб в результате боевых действий на территории нашей страны. Украина понесла наибольшие потери за период войны. Согласно данным, опубликованным историками, Вторая мировая война унесла жизни 5 миллионов украинских военных, 5 миллионов мирных жителей и еще 2 миллиона стали принудительными гастарбайтерами в нацистской Германии. В тот период были уничтожены целые города и деревни.

Также 22 июня Всемирный день тропического леса. Хотя это довольно молодое, но очень важное экологическое событие, начатое организацией Rainforest Partnership 2017 года. Тропические леса являются неотъемлемой частью природы, ведь здесь живет почти половина животных и растений земного слоя. А еще тропический лес дает нам воду и поддерживает климат в нормальном состоянии, поглощая углекислый газ. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания человечества к проблеме исчезновения тропических лесов.

А еще 22 июня Международный день Фольксваген-Жук. Посвящено это ежегодное событие культовому автомобилю Volkswagen Beetle, а именно важной роли, которую он сыграл в истории и культуре автомобилестроения. Этот автомобиль также был известен как "народный автомобиль". Впервые его представили в 1938 году, и он быстро завоевал любовь многих людей. Сам же памятный день был основан в 1995 году.