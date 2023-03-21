Какой завтра, 22 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 22 марта, празднуют Всемирный день воды. В народе этот день называли Сорок святых. До Нового года осталось 284 дня.

22 марта 2023 — среда. 392-й день войны в Украине.

Какой завтра, 22 марта, церковный праздник

22 марта в церковном календаре – день памяти сорока Севастийских мучеников (Сорок святых). Они были воинами римского XII легиона, которые в 320 году погибли у города Севастия (ныне Сивас, Турция) из-за того, что отказались отречься от христианской веры.

Все сорок воинов были родом из Каппадокии и входили в состав так называемого Молниеносного легиона. Военачальник Агрикола возжелал от них, чтобы они принесли жертвы языческим богам, но они отказались. После этого их раздели и поставили в озеро, покрытое льдом. На берегу же разогрели баню для тех, кто захочет отступить и спасти свою жизнь.

Один из воинов к утру не выдержал и побежал в баню, но там умер. Однако мучеников все равно осталось сорок, потому что сторож Аглай увидел видение с ангелом, обратился ко Христу, снял свою одежду и пошел в озеро сам. Пришедшие впоследствии мучители увидели, что воины не только не замерзли, но и согрелись. Поэтому их перебили голени молотами, бросили в огонь, а в общем обугленные кости бросили к реке. Втайне христиане все же смогли сохранить часть святых мощей.

Что запрещено делать в этот день

Не следует физически работать.

Не занимайтесь рукоделием, ремеслом и не выполняйте домашнюю работу.

Не разрешается есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, потому что все еще идет Великий пост.

Народные приметы и традиции на 22 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода указывает, какой она будет следующих 40 дней;

слышен гром — ждите плохого урожая;

ветер теплый, значит, лето будет дождливым;

много сорок и галок, можно уже ждать летнее тепло.

22 марта много сорок и галок, можно уже ждать летнее тепло / Фото: Pexels

В этот день в народе чествовали жаворонков и еще 40 птиц, которые уже возвращались домой из теплых краев. За это 22 марта часто называли Сорок птиц или просто Жаворонки. Очень популярным считался обряд "топтать ряст". Наши предки верили, кто навести смог "потоптать ряст", тот будет счастливым и здоровым в течение всего года. Поэтому выходили на холмы и искали первую зелень. Также приговаривали: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптать и в том году дождаться".

Погода на 22 марта

Завтра, 22 марта, в Киеве пасмурно до вечера, когда облака уйдут прочь, без осадков. Во Львове пасмурно с утра и до вечера, осадков не ожидается. В Харькове утром тучи рассеются, чтобы днем снова набрать силу, вечером уйдут с неба без осадков. В Одессе пасмурная, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +6 ночью. Во Львове +13 днем и +6 ночью. В Харькове +12 днем и +6 ночью. В Одессе +9 днем и +6 ночью.

Памятные даты 22 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 марта:

1312 год – под давлением Филиппа IV Красивого на Вьеннском соборе Папа Римский Климент V распускает монашеско-рыцарский орден тамплиеров;

1841 год – в США получили патент на производство крахмала;

1848 год – Венеция объявляет о восстановлении своей независимости от Австрийской империи;

1876 год – принимают конституцию Испании;

1882 год – конгресс США запретил многоженство;

1888 год – в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образуют старейшую в мире Английскую футбольную лигу;

1894 год – проводят первую хоккейную игру за Кубок Стэнли;

1895 год – в Париже Огюст и Луи Люмьер проводят демонстрацию кинофильма для специально приглашенной публики, поэтому этот день считают началом публичной демонстрации кино;

1904 год – в лондонской газете "Иллюстрейтед Мирор" впервые в мире публикует цветную фотографию;

1907 год – в Лондоне появляются первые такси со счетчиками;

1922 год – Польша отбирает Виленский край у Литвы;

1933 год – возле Мюнхена начинает действовать концлагерь Дахау, предназначенный для содержания политических заключенных;

1935 год – в эфир выходит первая немецкая телевизионная служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;

1939 год – Литва вынужденно передает Германии Клайпеду (Мемель);

1941 год – Чернобыль (Киевская область) получает статус города;

1943 год – почти все население белорусского села Хатынь истреблено немецкими коллаборационными подразделениями;

1945 год – Египет, Ирак, Сирия, Трансиордания и Ливан основывают в Каире Лигу арабских государств;

1957 год – Американская ассоциация врачей заявляет, что сигаретный дым вызывает рак;

1963 год – выходит дебютный альбом Битлз "Please Please Me";

1989 год – во время испытательного полета самолета Ан-225 "Мрия" установлено 109 мировых рекордов;

1993 год – "Intel" представляет свой первый оригинальный процессор Pentium;

1999 год – первый демонстрационный запуск проекта Sea Launch;

2006 год – Папа Римский перестает использовать титул "Патриарх Запада", употреблявшийся от 450 года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 марта

Какие завтра именины: Леонтий, Николай, Илья, Валерий, Тарас, Афанасий, Александр, Кирилл.

Талисманом человека, рожденного 22 марта, является рубин. Относится к первому ряду драгоценных камней, уступает жесткости только алмазам. О рубинах было известно еще в бронзовом веке, а 20 веков назад в Индии его считали "королем драгоценных камней". Издавна верили, что этот минерал способен привлечь любовь и талант.

В этот день родились:

1842 год – украинский композитор Николай Лысенко;

1860 год – украинский фольклорист, хоровой дирижер, композитор Порфирий Демуцкий;

1895 год – украинский писатель Иван Ле (Иван Леонтьевич Мойся);

1915 год – украинская актриса Мария Капнист;

1938 год – украинский писатель Савченко Виктор Васильевич;

1953 год – украинский политик Матвиенко Анатолий Сергеевич.

Какой завтра день в Украине и мире

22 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день воды / Фото: Pexels

22 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день воды (Всемирный день водных ресурсов). Праздник был основан ООН, чтобы объединить международные усилия по борьбе с водным кризисом и побуждать людей использовать воду более эффективно. Интересная достопримечательность была оставлена древними инками вблизи города Куско (Перу). Там археологи нашли систему водопровода между водопадами, которые берут свое начало в термальных источниках на склонах гор.

О процеживании, нагревании и других методах очистки воды упоминается еще в старинных индийских летописях. Первым связь между качеством воды и здоровьем человека увидел врач Алкмеон, живший в Древней Греции. Такого же мнения был и Гиппократ. Во времена Средневековья о культуре воды практически забыли. Горожане сбрасывали все свои отходы в ручьи, которые относили их к большим рекам. Поэтому водопроводы несли обратно сильно загрязненную воду. Из-за этого возникали разные инфекции.

В XVII-XVIII веках начали массово использовать фильтрацию как средство получения незапятанной питьевой воды. Для этого использовали систему песчаных фильтров, через которые проходила жидкость. Первая муниципальная водоочистная станция появилась в шотландском городе Пейсли в 1804 году.

Также 22 марта День Балтийского моря. Праздник популярен в Латвии, Германии, Эстонии и других странах Балтии. Начали его еще в 1986 году, а дату избрали в честь подписания Хельсинкской Конвенции (1974 год), провозглашавшей защиту морской среды.

Балтийское море появилось около 15 тысяч лет назад, его самая большая глубина составляет 470 метров, а средняя – 51 метр.

А еще 22 марта празднуют День таксиста. Дата празднования была выбрана в честь начала работы кэбов (экипаж для перевозки пассажиров со счетчиком) в Лондоне в 1907 году. Известно, что еще со времен Римской империи существовали колесницы, на которых можно было прокатиться. Стоимость проезда определялась по количеству оборотов колеса. Работа таксиста очень ответственная, ведь нужно хорошо ориентироваться по городу, быть профессиональным водителем и быстро находить общий язык с разными людьми.

22 марта Международный день тюленя. Он был начат, чтобы привлечь внимание людей к важности тюленей в поддержании баланса морских экосистем. Впервые его отпраздновали в 1982 году. Тюлени – важный компонент морских экосистем, играющий решающую роль в поддержке пищевой цепи и контроле над другими видами.

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