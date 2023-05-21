Какой завтра, 22 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 22 мая, Международный день биологического разнообразия. Верующие чтят память святого Николая Чудотворца (пожилой Николай). До Нового года осталось 223 дня.

22 мая 2023 года – понедельник. 453-й день войны в Украине.

Какой завтра, 22 мая, церковный праздник

22 мая в церковном календаре – день памяти Николая Чудотворца. Считается одним из самых влиятельных святых Церкви. Именно 22 мая его мощи были перенесены в Бар из Мир Ликийских. Случилось это в 1087 году. Прославился святой Николай как настоящий благочестивец, благодетель, защитник нуждающихся и покровитель.

Что запрещено делать в этот день

Лучше не затрагивать острые предметы, поэтому даже запрещалось заниматься рукоделием.

Не рекомендуется купаться в открытых водоемах – считается, что русалки затянут ко дну.

Церковь запрещает ругаться, злословить, оскорблять других.

Народные приметы и традиции на 22 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: идет дождь — хорошо уродит зерно;

цветы на рябине – осень будет короткой;

услышать квакание лягушек до богатого урожая овса;

ночью слышен гром – ждите теплую погоду.

22 мая услышать квакание лягушек к богатому урожаю овса / Фото: Pexels

В народе 22 мая называли "пожилого Николая". Святой считался покровителем сирот, моряков, бедных и путешественников. Наши предки отмечали этот день. Верующие обязательно посещали церковную службу, хотя молитву можно прочесть и дома. Просят обычно любви и уважения в семье, душевного покоя.

Погода на 22 мая

Завтра, 22 мая, в Киеве ясно без осадков. Во Львове погода продержится весь день, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, во второй половине дня небольшой дождь. В Одессе облака появятся на небе во второй половине дня, тогда начнется сильный дождь.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +14 ночью. Во Львове +20 днем и +10 ночью. В Харькове +20 днем и +14 ночью. В Одессе +20 днем и +15 ночью.

Памятные даты 22 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 мая:

1849 год – Авраам Линкольн получает патент на конструкцию плавающего сухого дока;

1861 год — Тараса Шевченко перезахороняют в Каневе на Чернечей горе;

1892 год — доктор Вашингтон Шеффилд изобретает тюбик для зубной пасты;

1906 год – американские авиаконструкторы братья Райт получают патент на изобретенный ими самолет;

1919 год — В Киеве в церкви святого Николая совершают первое богослужение на украинском языке, из-за чего этот день "неофициально" становится днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви;

1931 год — начинает свою деятельность Украинская академия аграрных наук;

1939 год — Гитлер и Муссолини создают политический и военный альянс между Германией и Италией (так называемый "Стальной пакт");

1960 год – происходит сильнейшее в XX веке землетрясение силой 9,5 баллов по шкале Рихтера – в Чили;

1971 год — происходит выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве и арест оратора;

1972 год — новая конституция меняет название Цейлона на Республику Шри-Ланка;

1979 год — похороны Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове, которое выливается в массовую акцию протеста;

1990 год — фирма "Microsoft" анонсирует выход операционной системы Windows 3.0;

1995 год — во Львове создают Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко;

1995 год — астрономы Аманда Бош и Эндрю Рывкин обнаруживают на фотографиях, присланных телескопом "Габбл", два новых спутника на орбите Сатурна;

1998 год — в Киеве на Аскольдовой могиле освящают греко-католическую церковь святого Николая;

2002 год – в Праге открывают Мемориал жертвам коммунизма;

2009 год — СБУ возбуждает уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932-1933 годов (по ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины — "Геноцид");

2014 год — возле города Волноваха происходит нападение боевиков ДНР на блокпост украинской 51-й механизированной бригады (16 украинских военнослужащих погибают, 32 травмированы), а возле города Рубежное, в результате боя с пророссийскими боевиками, украинская 30-я механизированная бригада испытывает.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 мая

Какие завтра именины: Николай, Иосиф, Василий, Дмитрий.

Талисманом человека, рожденного 22 мая является коралл. В древности на территории современной Украины такие украшения могли носить только зажиточные барышни. О магических свойствах кораллов ходят легенды по всему миру. Считается, что они символом бессмертия и вечного счастья.

В этот день родились:

1840 год – украинский актер, режиссер и драматург, с именем которого связано создание украинского театра Марко Кропивницкий;

1859 год — английский писатель, автор рассказов о Шерлоке Голмсе Артур Конан Дойл;

1879 год – государственный и военный деятель, третий глава Украинской Народной Республики Симон Петлюра;

1879 год – украинский художник и педагог, один из основателей и первый ректор украинской Академии изобразительного искусства Федор Кричевский;

1919 год – украинский писатель Николай Тарновский.

Какой завтра день в Украине и мире

22 мая День Шерлока Холмса / Фото: pixabay.com

22 мая в Украине и мире празднуют Международный день биологического разнообразия. Главная цель этого праздника состоит в привлечении внимания людей к проблемам, связанным с сохранением биологического мира. Следует понимать, что именно от биологического разнообразия зависят разные аспекты жизни: качество пищевых продуктов, стабильность климата, безопасная жизнь каждого человека. Поэтому важно следить за сохранением разных экосистем на планете.

Также 22 мая Всемирный день городских фермеров. Хотя праздник этот малоизвестен, однако для современного человека очень важен. Городскими фермерами называют тех жителей городов, которые пытаются выращивать зелень, фрукты и овощи прямо в своей квартире, сближаясь с природой.

А еще 22 мая День Шерлока Холмса. Выбрали дату празднования в честь дня рождения (1859 год) автора, создавшего самого известного детектива всех времен, Артура Конана Дойла. Жизнь Холмса изображена в 56 рассказах и 4 повестях. Там же речь идет о его отважном и верном помощнике докторе Ватсоне. Произведения считаются классикой детективного жанра.

22 мая празднуют Всемирный день готов. Неформальный праздник представителей достаточно популярной субкультуры. Зародилась она в Великобритании и Норвегии в конце 70-х годов XX века на основе панк-движения. Сегодня же большинство сосредоточено в Америке и Европе. Готическая субкультура – это протест против культурных стереотипов, выражается она с помощью особого внешнего вида, заинтересованностью готическим годом.