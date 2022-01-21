Какой завтра, 22 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 22 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

22 января 2022 – суббота. В Украине – День Соборности. В церковном календаре – день памяти святого мученика Евстратия, который в народе называют Филипп день. В этот день 1918 года в Киеве началось заседание Малого Совета, на котором был утвержден IV Универсал (провозглашал независимость Украины), а в 1919 году на Майдане Незалежности был провозглашен Акт объединения (объединение УНР и ЗУНР).

До Нового года осталось 343 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

Также читайте Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

22 января – День Соборности Украины. Это официальный национальный праздник, который празднуют в честь Акта объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики 1919 года. Также за год до того (1918) была провозглашена независимость УНР. Для каждого гражданина Украины этот праздник имеет большое значение.

Именно 22 января 1918 в Киеве во время заседания Малого Совета был подписан IV Универсал, который провозглашал независимость Украинской Народной Республики. В этот день были оставлены любые идеи о создании автономии, а связи с имперской Россией разорваны. Но новообразованное государство испытало агрессию со стороны большевиков, поэтому ее суверенитет, к сожалению, был недолговременным.

22 января День Соборности Украины / pixabay.com

IV Универсал провозглашал полный суверенитет УНР, а также желание молодого государства иметь мирные отношения с соседними странами. Также в документе утверждалось, что соседние страны не имеют никакого права вмешиваться во внутренние дела УНР. Крестьяне получили в собственность землю, природные богатства перешли к национальному подчинению. Была создана своя армия, банки подчинялись центральным властям, а также было созвано Учредительное Собрание для создания Конституции.

Через год, 22 января 1919, УНР и ЗУНР объединились в одну страну. Таким образом, образовалось суверенное воссоединенное Украинское Государство. Событие носило торжественный характер и проходило на Майдане Незалежности в городе Киев.

День Соборности Украины как праздник был введен указом президента 1999 года. Это событие имеет огромное историческое и культурное значение. Акт Соединения показывает, что украинцы всегда желали воссоединиться для строительства независимого государства. Хотя это желание смогло воплотиться в реальность только в 1991 году.

Какой завтра праздник еще в мире:

День попкорна в США;

День дедушки в Польше;

День празднования Жизни;

Национальный день светлого брауни в США.

Какой завтра, 22 января, церковный праздник

22 января - день памяти святого мученика Евстратия / Pexels

22 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Евстратия. Пострадал за свою веру во Христа в Армении, когда правление было в руках императора Диоклетиана, известного своими гонениями за христианами.

Также читайте Как будем отдыхать в феврале 2022 года: будут ли дополнительные выходные

Первоначально за веру пострадал священник Аравийской церкви мученик Авксентий. Когда его страдания и стойкость увидел Евстратий, который в то время был мэром города Саталиона, решил признаться, что тоже давно тайно исповедует христианство. За это его сначала жестоко избили, а потом сожгли. Святого же Аксентия сначала держали в тюрьме, морили голодом, а затем обезглавили.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 января

Какие завтра именины: Евстрат, Петр, Филипп, Пахом, Захар, Антонина.

Талисманом людей, рожденных 22 января, является лимон. Это очень красивый кварц золотистого цвета. Издавна его наделяли магическими свойствами. Считали лимон "камнем Солнца". Цитрины носили люди, чья профессия была связана с торговлей, так как считалось, что он приносит успех и достаток.

В этот день родились:

1561 год – английский философ, писатель Фрэнсис Бэкон;

1775 год – французский физик, химик и математик Ампер Андре-Мари;

1788 год – английский поэт Джордж Гордон Байрон;

1931 год – американский вокалист, один из основателей направления соул Сэм Кук;

1933 год – украинский оперный певец Андрей Мокренко;

1975 год – современный украинский композитор и виолончелист Золтан Алмаши;

1980 год – американский поэт-исполнитель, музыкант и музыкальный продюсер Бен Муди;

1983 год – украинская спортсменка, вице-чемпионка Олимпийских игр по стрельбе из лука Екатерина Сердюк;

1993 год – израильская певица и победительница Евровидения 2018 года Нетта Барзилай.

Что запрещено делать в этот день

22 января запрещалось злоупотреблять алкоголем.

Не стоит зацикливаться на отрицательных мыслях, ругаться и ссориться.

22 января не игнорируйте тех, кто нуждается в вашей помощи.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

22 января запрещается выгонять кошек на улицу.

Народные приметы и традиции на 22 января

22 января на деревьях сидит много воронов, скоро усилятся морозы / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: ясная погода на счастливый и урожайный год;

22 января на деревьях сидит много воронов, скоро усилятся морозы;

если птицы сидят на снегу, ожидайте потепления.

22 января наши предки ходили в баню, чтобы смыть с себя праздничную безопасность и с новыми силами приступать к работе. А с утра обязательно убирали в доме.

Погода на завтра, 22 января

Также читайте Китайский Новый год 2022: когда Тигр вступает в права по восточному календарю и как его встречать

Завтра, 22 января, в Киеве облачно, ожидается снег. Во Львове весь день небо будет покрыто облаками, также ожидается мелкий снег. В Одессе облачно, но без осадков. В Харькове пасмурно, весь день будет снегом.

Температура воздуха в Киеве -3 днем ​​и -7 ночью. Во Львове -2 днем ​​и -4 ночью. В Одессе ночью –3, а днем ​​+1. В Харькове -3 днем ​​и -7 ночью.

Памятные даты 22 января

22 января 2021 года в переходе на Майдане Незалежности обвалился потолок / pixabay.com

В этот день год назад "нормандская встреча", которая была запланирована ранее, не состоялась, а в переходе на Майдане Незалежности обвалился потолок.

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 января: