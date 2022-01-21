Какой завтра, 22 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

22 января 2022 – суббота. В Украине – День Соборности. В церковном календаре – день памяти святого мученика Евстратия, который в народе называют Филипп день. В этот день 1918 года в Киеве началось заседание Малого Совета, на котором был утвержден IV Универсал (провозглашал независимость Украины), а в 1919 году на Майдане Незалежности был провозглашен Акт объединения (объединение УНР и ЗУНР).
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Какой завтра праздник в Украине и мире
22 января – День Соборности Украины. Это официальный национальный праздник, который празднуют в честь Акта объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики 1919 года. Также за год до того (1918) была провозглашена независимость УНР. Для каждого гражданина Украины этот праздник имеет большое значение.
Именно 22 января 1918 в Киеве во время заседания Малого Совета был подписан IV Универсал, который провозглашал независимость Украинской Народной Республики. В этот день были оставлены любые идеи о создании автономии, а связи с имперской Россией разорваны. Но новообразованное государство испытало агрессию со стороны большевиков, поэтому ее суверенитет, к сожалению, был недолговременным.
IV Универсал провозглашал полный суверенитет УНР, а также желание молодого государства иметь мирные отношения с соседними странами. Также в документе утверждалось, что соседние страны не имеют никакого права вмешиваться во внутренние дела УНР. Крестьяне получили в собственность землю, природные богатства перешли к национальному подчинению. Была создана своя армия, банки подчинялись центральным властям, а также было созвано Учредительное Собрание для создания Конституции.
Через год, 22 января 1919, УНР и ЗУНР объединились в одну страну. Таким образом, образовалось суверенное воссоединенное Украинское Государство. Событие носило торжественный характер и проходило на Майдане Незалежности в городе Киев.
День Соборности Украины как праздник был введен указом президента 1999 года. Это событие имеет огромное историческое и культурное значение. Акт Соединения показывает, что украинцы всегда желали воссоединиться для строительства независимого государства. Хотя это желание смогло воплотиться в реальность только в 1991 году.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День попкорна в США;
- День дедушки в Польше;
- День празднования Жизни;
- Национальный день светлого брауни в США.
Какой завтра, 22 января, церковный праздник
22 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Евстратия. Пострадал за свою веру во Христа в Армении, когда правление было в руках императора Диоклетиана, известного своими гонениями за христианами.
Первоначально за веру пострадал священник Аравийской церкви мученик Авксентий. Когда его страдания и стойкость увидел Евстратий, который в то время был мэром города Саталиона, решил признаться, что тоже давно тайно исповедует христианство. За это его сначала жестоко избили, а потом сожгли. Святого же Аксентия сначала держали в тюрьме, морили голодом, а затем обезглавили.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 января
Какие завтра именины: Евстрат, Петр, Филипп, Пахом, Захар, Антонина.
Талисманом людей, рожденных 22 января, является лимон. Это очень красивый кварц золотистого цвета. Издавна его наделяли магическими свойствами. Считали лимон "камнем Солнца". Цитрины носили люди, чья профессия была связана с торговлей, так как считалось, что он приносит успех и достаток.
В этот день родились:
- 1561 год – английский философ, писатель Фрэнсис Бэкон;
- 1775 год – французский физик, химик и математик Ампер Андре-Мари;
- 1788 год – английский поэт Джордж Гордон Байрон;
- 1931 год – американский вокалист, один из основателей направления соул Сэм Кук;
- 1933 год – украинский оперный певец Андрей Мокренко;
- 1975 год – современный украинский композитор и виолончелист Золтан Алмаши;
- 1980 год – американский поэт-исполнитель, музыкант и музыкальный продюсер Бен Муди;
- 1983 год – украинская спортсменка, вице-чемпионка Олимпийских игр по стрельбе из лука Екатерина Сердюк;
- 1993 год – израильская певица и победительница Евровидения 2018 года Нетта Барзилай.
Что запрещено делать в этот день
- 22 января запрещалось злоупотреблять алкоголем.
- Не стоит зацикливаться на отрицательных мыслях, ругаться и ссориться.
- 22 января не игнорируйте тех, кто нуждается в вашей помощи.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- 22 января запрещается выгонять кошек на улицу.
Народные приметы и традиции на 22 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: ясная погода на счастливый и урожайный год;
- 22 января на деревьях сидит много воронов, скоро усилятся морозы;
- если птицы сидят на снегу, ожидайте потепления.
22 января наши предки ходили в баню, чтобы смыть с себя праздничную безопасность и с новыми силами приступать к работе. А с утра обязательно убирали в доме.
Погода на завтра, 22 января
Завтра, 22 января, в Киеве облачно, ожидается снег. Во Львове весь день небо будет покрыто облаками, также ожидается мелкий снег. В Одессе облачно, но без осадков. В Харькове пасмурно, весь день будет снегом.
Температура воздуха в Киеве -3 днем и -7 ночью. Во Львове -2 днем и -4 ночью. В Одессе ночью –3, а днем +1. В Харькове -3 днем и -7 ночью.
Памятные даты 22 января
В этот день год назад "нормандская встреча", которая была запланирована ранее, не состоялась, а в переходе на Майдане Незалежности обвалился потолок.
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 января:
- 1648 год – начинается Хмельнитчина;
- 1861 год - французский путешественник Анри Муо встречает в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор-Ват;
- 1863 год – вспыхивает Январское восстание против Российской империи;
- 1905 год - проходит массовый расстрел демонстрации в Петербурге (получил название "кровавое воскресенье");
- 1918 год - Украинский Центральный Совет в IV Универсале провозглашает независимость УНР;
- 1919 год - Директория УНР провозглашает Акт Соединения УНР и ЗУНР, ЗУНР преобразован в Западные Области УНР;
- 1963 год - федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром и президентом Франции Шарлем де Голлем подписано в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор);
- 1970 год – происходит первый регулярный полет Боинга 747 с пассажирами на борту;
- 1987 год - Фил Донахью становится первым американским ведущим, проведшим телевизионные ток-шоу в СССР;
- 1992 год - канадка украинского происхождения Роберта Боднар, благодаря участию в программе Space Shuttle, становится первой канадкой и первым неврологом в космосе;
- 1992 год - Украина устанавливает дипломатические отношения с Ираном;
- 1992 год - 22-23 января проходит I Всемирный конгресс украинцев;
- 2006 год - Эво Моралес приносит присягу как Президент Боливии и становится первым представителем коренного населения, возглавившего государство;
- 2010 год - Виктор Ющенко подписывает Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины;
- 2014 год - во время Революции Достоинства первые погибшие на Майдане в Киеве.