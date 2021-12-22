Какой завтра, 23 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 23 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

23 декабря 2021 – четверг. В этот день 1595 года епископы Евпатий и Кирилл составляют в зале Константина Ватиканского дворца обет послушания понтифику Рима от имени западных епархий Киевской митрополии, а в 1888 году во время зажигательной стычки с Полем Гогеном Винсент ван Гог отрезал себе часть уха бритвой.

До Нового года осталось 8 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 декабря в Украине празднуют День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней (или День штабных специальностей и войск спецсвязи). Главная цель этого дня: привлечь внимание к тем структурам, которые на первый взгляд невидимы. Однако именно они помогают создать надежную и бесперебойную связь не только в военные, но и в мирные времена. Также телекоммуникационные системы помогают поддерживать специальную связь между должностными лицами на всех уровнях власти.

Главное управление было сформировано в 1992 году. И сейчас оно подчиняется Службе безопасности Украины. Очень важно своевременно получать проверенную и нужную информацию, ведь тогда власти, военнослужащие, правозащитники могут быстро реагировать на нее.

23 декабря празднуют Праздник человеческого света / Pexels

23 декабря празднуют особый Праздник человеческого света (или День внутреннего света). Учредили его в 2001 году и оно распространено среди людей любых вероисповеданий, конфессий, национальностей. Цель этого дня: напомнить о необходимости фокусироваться на таких человеческих ценностях как добро, сострадание, верность, искренность, ответственность, решительность, взаимопомощь.

В этом случае слово "свет" используется не как описание высшего сверхъестественного разума, а человеческой осознанности, что в мире все связано между собой. То, что человек отдает другим (в плане своих мыслей, действий, эмоций) всегда к нему возвращается в умноженном виде. Посему делайте добрые дела и ваша душа будет излучать невидимый человеческому глазу свет.

Традиционно 23 декабря люди зажигают четыре свечи разного цвета в честь сострадания, надежды, человечности и ума. Также стоит заниматься благотворительностью, желать добра планете всем сердцем. Интересный факт: праздник имеет свой особый символ. Это три человеческих фигуры на фоне солнечных лучей и трех цветов (красный, синий, золотой). Некоторые люди выбирают именно такие цвета свечей и дополняют белой в честь человечности.

23 декабря также празднуют Всемирный день сноуборда. Эта дата еще указывает на открытие зимнего сезона. На горнолыжных курортах мира события обычно бурно празднуют. Всемирный день сноуборда утвердить в 2006 году. Первые страны, подхватившие празднование, были США, европейские, Китай.

23 декабря Всемирный день сноуборда / Pexels

Катание на сноуборде – экстремальный вид спорта. А ведь спортсмену нужно спуститься по горному склону на специальной доске, которую и называют сноубордом. Для этого требуется хорошая физическая подготовка, определенные навыки и специальные защитные шлемы.

Всемирный день сноуборда была введена Европейской Ассоциацией Снаряжения для всех видов спорта на досках, куда также входит и сноубординг. Затем к организации празднования присоединились горнолыжные курорты, Всемирная федерация сноуборда, любительские клубы и другие.

Интересный факт: первый сноуборд создал американский восьмиклассник в 1963 году. Он участвовал в школьном проекте, на котором показал доску, позволявшую спускаться с гор. Свое изобретение он назвал "скай-борд". А вот вариант, наиболее приближенный к современному, создал американец Дмитрий Милович.

Какой завтра еще праздник в мире:

День рождения Императора Японии;

День победы в Египте;

День корней (или Праздник родословной);

Ночь редиса в Оахаме, Мексика;

Национальный день выпечки и День перечных орешков в США.

Какой завтра, 23 декабря, церковный праздник

23 декабря - день памяти святых мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа / Pexels

23 декабря в церковном календаре – день памяти святых мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа. Мина приехал в Александрию по приказу императора Максимином из Афин. Он должен был подавить восстание между язычниками и христианами. Однако он сам исповедовал христианскую религию, а также умел хорошо говорить. А потому стал проповедовать.

Когда император узнал это, то послал в Александрию своего епарха Ермогена, чтобы тот провел над святым Миной суд и очистил город от христиан. Мину схватили и подвергли страшным пыткам, однако его раны чудесным образом исцелялись. Ермоген, хоть и был язычником, увидел это чудо и сам уверовал во Христа.

Тогда Максимин сам уехал в Александрию. Он настолько разозлился, что разрубил Евграфа, работавшего у Мины секретарем. Затем он также отрубил голову Мине, а затем и Ермогене.

Их изуродованные тела бросили в море в железном ящике, однако впоследствии их мощи нашли и увезли в Константинополь. На честь мученика Мины император Юстиниан даже построил храм.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 декабря

Какие завтра именины: Иоанна, Ермогена, Евгения, Евграфа, Стефана, Ангелины.

Талисманом людей, рожденных 23 декабря, является агат. С давних времен этот камень был одним из самых востребованных в сфере создания украшений и амулетов. А секрет агата в его неповторимых свойствах. Он не только имеет привлекательный внешний вид, но и оказывает положительное влияние на самочувствие человека, который его носит. А черный агат издавна связывали с темными силами.

В этот день родились:

1867 год – первая темнокожая миллионерша в США, разработка средства для выпрямления вьющихся волос Сара Бридлав (Мадам Си Джей Уокер);

1931 год – актер, режиссер, педагог, публицист Лев Дуров;

1934 год – актриса, ведущая Наталья Фатеева;

1967 год – топ-модель, певица, бывшая первая леди Франции Карла Бруни-Саркози.

Что нельзя делать в этот день

23 декабря запрещалось заниматься тяжелым трудом.

Также не употребляли тяжелую пищу или алкогольные напитки.

23 декабря старайтесь не занимать деньги.

Нельзя выходить на лед или плавать в водоемах.

23 декабря запрещалось вышивать и держать острые предметы в руках.

Народные приметы и традиции

23 декабря сухая и ветреная погода, значит, лето будет засушливым / Pexels

23 декабря среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если стоит ясная погода – ждали морозов; если вокруг луны или солнца появились кольца, скоро начнется снегопад;

если снегу столько, что не видно забора, в следующем году урожай будет плохим;

23 декабря мерцают звезды – станет холодно;

ярко горят звезды, значит, надо ждать морозов;

если с виду звезды очень маленькие, начнется снегопад;

на небе яркая Большая Медведица – ждите бурана;

23 декабря сухая и ветреная погода, значит, лето будет засушливым;

если стоит безоблачная и ясная погода, скоро придут морозы;

если 23 декабря в бочках пенится пиво – пойдет снег;

по небу плывут белые облака, ждите мороза;

если 23 декабря возле домов летают сороки, начнется холод.

В народе святого мученика Мину считали великим пророком, просветителем, поэтому существовало немало примет и поверий, связанных именно с ним. Например, в народе ходила легенда, что святой может не только излечить зрение, но и изгнать нечистые духи, лечить разные болезни, творить чудеса, даровать способность видеть будущее.

Когда святому молились, то часто просили подарить прозрение, умоляли защитить от всего плохого, исцелить от болезни. Существовала традиция, по которой женщины 23 декабря произносили особое заклинание от нечисти, которая приходит к детям.

Также в народе существовали разные поговорки, связанные с Миной. Например: "Из святого Мины - тьма мимо нас" и "Из святого Мины - из глаз полда".

Прогноз погоды на завтра, 23 декабря

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Завтра, 23 декабря, в Киеве днем ​​могут появиться облака, но к вечеру они рассеются. Во Львове ясное утро превратится в пасмурный день и вечер. Осадков не ожидается. В Харькове утро пасмурное, но днем ​​и вечером будет светить солнце.

Одессе солнечно. Без осадков.

В Киеве температура воздуха опустится до -10 градусов. Днем -7. Во Львове потеплее. Днем ожидается -4 градуса. В Харькове ночью до -11, а днем ​​около -9 градусов. В Одессе до -5.

Памятные даты 23 декабря

23 декабря 2020 года болгарин пытается тайно вывезти из Украины скрипку 1687 года от Stradivarius / Pexels

В этот день год назад в Балтимор (США) раздался взрыв на 16-м этаже многоэтажки, а болгарин пытается тайно вывезти из Украины скрипку 1687 года от Stradivarius.

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 декабря: