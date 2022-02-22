Какой завтра, 23 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 23 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

23 февраля 2022 – среда. В этот день в Украине и мире отмечают Всемирный день взаимопонимания и мира, День дизельного двигателя и День игры в теннис. В православном календаре – день памяти святых Прохора и Харлампия.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

23 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день взаимопонимания и мира. Именно в этот день 1995 года был основан клуб Ротари, объединяющий бизнесменов всего мира для сотрудничества, доброжелательных и дружеских отношений. Впоследствии возникла даже международная организация Ротари Интернешнл. Она является неполитическим, благотворительным открытым образованием. Члены клуба, которые называют себя ротарианцами, являются лидерами и профессионалами по разным направлениям бизнеса. Они реализуют разнообразные гуманитарные проекты, стремятся, чтобы в мире установилось взаимопонимание между всеми людьми.

Движение Ротари основал Пол Гаррис, родившийся в США в 1868 году. Мальчик жил и воспитывался бабушкой с дедушкой, отличавшимися довольно прогрессивными взглядами. Поэтому они и внука своему научили толерантности и дружелюбию. Студентом Гаррис учился в трех университетах и ​​в 1891 получил диплом юриста. Однако юноша пробовал себя в разных профессиях: репортером, разнорабочим, продавцом. Пока 1896 года не поселился в Чикаго, где и занялся юридической практикой.

23 февраля празднуют Всемирный день взаимопонимания и мира / Pexels

В начале 1900-х годов он загорелся идеей создать такой клуб, где бизнесмены разных профессий могли бы чувствовать себя в безопасности. Вместе со своим другом он основал Unity Building (клуб, способствовавший дружескому взаимодействию и солидарности). Впоследствии клуб получил название Ротари. В настоящее время Ротари Интернешнл занимается разнообразными образовательными и гуманитарными программами по всему миру.

22 февраля также День дизельного двигателя. Дизельный двигатель был изобретен немецким инженером Рудольфом Дизелем. Патент на свое изобретение получил именно 23 февраля 1893 года. Первый рабочий дизельный двигатель появился в 1897 году. Дизельный двигатель работает на нефтяном горючем и работает по принципу внутреннего сгорания, а потому считается экономичным.

Каждый год 23 февраля празднуют День игры в теннис. Это разновидность спортивной игры, в которой используют специальный мяч и теннисную ракетку. Играют в теннис как друг против друга, так и в паре. Возникла эта игра во Франции в XIV веке. Особенно сильно тогда этим видом спорта восхищалась знать и священнослужители. В Украине теннис появился только в 1890 году, но довольно быстро стал популярным.

Какие завтра праздники еще в мире:

День “Сделай что-нибудь во благо других, даже если тебе это неудобно”;

День керлинга;

День благодарения водителям школьного автобуса в США.

Какой завтра, 23 февраля, церковный праздник

23 февраля - день памяти святых Прохора и Харлампия / commons.wikimedia.org

23 февраля в церковном календаре – день памяти святых Прохора и Харлампия.

Святой Прохор был монахом Печерского монастыря. А еще считался чудотворцем. Всю свою жизнь прожил очень скромно: ел хлеб и пил только воду. Причем хлеб готовил сам, перетирая в муку лутигу (цветок рода амарантовых).

Святой Харлампий был христианским мучеником, а также епископом из Малой Азии. Будучи уже старцем, перенес довольно жестокие пытки, но не предал свою веру в Господа. Скончался Харлампий на 113 году жизни. Он является покровителем чиновников, урожая и домашних животных. А также считается защитником от душевных заболеваний.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 февраля

Какие завтра именины: Антон, Василий, Аркадий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Марк, Лука, Прохор, Петр, Семен, Валентина, Анна, Галина.

Талисманом человека, рожденного 23 февраля, является нефрит. Этот камень издавна считается одним из самых красивых. Известен человечеству еще со времен неолита. В Китае нефрит считается национальным камнем. Говорят, что он может показать подлинную сущность человека.

23 февраля родился банкир, президент Украины Виктор Ющенко / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

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1685 год – английский композитор немецкого происхождения Георг Фридрих Гендель;

1758 год – выдающийся украинский поэт Василий Капнист;

1840 год – основатель австрийской школы экономики Карл Менгер;

1842 год – немецкий философ-идеалист Эдуард Гартман;

1855 год – директор Львовской академической гимназии Эдвард Харкевич;

1878 год – украинский художник-авангардист Казимир Малевич;

1940 год – американский киноактер из актерской династии Питер Фонда;

1953 год – гитарист американской группы "Aerosmith" Брэд Уитфорд;

1954 год – банкир, третий президент Украины Виктор Ющенко;

1983 год – английская актриса Эмили Блант.

Что запрещено делать в этот день

22 февраля запрещалось есть морепродукты, особенно раков и рыбу.

Мужчинам не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, потому что ничего не получится.

Народные приметы и традиции на 23 февраля

23 февраля стоит морозная погода, март будет теплым / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: ясная луна ночью означает, что весной будет много грозовых дождей;

23 февраля стоит морозная погода, март будет теплым.

Верили, что любое дело, начатое 23 февраля, завершится удачно. Также среди людей есть мнение, если в этот день начать лечить онкологическое заболевание, то все пройдет хорошо. В народе существовало поверье: "Пришел Прохирь - весна во двор заглянула". То есть, с 23 февраля уже начиналась теплая погода.

Погода на завтра, 23 февраля Завтра, 23 февраля, в Киеве пасмурно и без осадков. Во Львове облачная погода, днем ​​небольшой дождь со снегом. В Одессе ясно, без осадков. В Харькове ясно, но вечером на небе появятся облака, ночью будет идти дождь.

Температура воздуха в Киеве +4 днем ​​и +1 ночью. Во Львове днем ​​и 0 ночью. В Одессе +9 днем ​​и +2 ночью. В Харькове +6 днем ​​и +3 ночью.

Памятные даты 23 февраля

23 февраля 2021 года в Украине возвращается адаптивный карантин / Pexels

В этот день год назад французский актер Жерар Депардье обвиняется в изнасиловании, а в Украине возвращается адаптивный карантин.

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 февраля: