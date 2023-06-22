Какой завтра, 23 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 23 июня, День государственной службы Украины. Верующие чтят память священномученика Тимофея. До Нового года остался 191-й день.

23 июня 2023 года — пятница. 485-й день войны в Украине.

Какой завтра, 23 июня, церковный праздник

23 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Тимофея. Он был епископом в городе Пруссы, жил во времена правления императора Юлиана. Бог подарил Тимофею дар чудотворения и прозорливости за его благочестивые дела. Еще до того, как священномученик получил сан епископа, он уже боролся с ересью, обратил своими проповедями ко Христу многих язычников. Мудро управлял своей паствой, когда получил руководящую должность. Император видел успехи святого и стал злиться. За это Тимофея бросили в тюрьму, долго пытали, заставляя отречься от веры. Однако священномученик отказался. За это ему отрубили голову.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется скучать или злиться.

Не стоит в этот день жадничать, лучше делиться с окружающими вас людьми положительными эмоциями.

Не давайте взаймы деньги и не берите их у кого-то.

Если светит луна, лучше закрыть окно шторами и бодрствовать в его свете.

Не смотрите в чужие окна, потому что все несчастья людей придут в вашу жизнь.

Народные приметы и традиции на 23 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: засуха не к добру;

вереницами по полю бегают мыши — будет голодный год из-за неурожая;

вороны собрались стаей и летят через лес — будут эпидемии и разного рода болезни;

насупились вороны и сидят, не летают — будет ненастье.

23 июня вереницами по полю бегают мыши — будет голодный год из-за неурожая / Фото: Pexels

23 июня в народе называли Тимофеев день. Пытались не покидать свои дома, поскольку существовало поверье, что в эту дату по земле ходят призраки. Следует избегать какого-либо тяжелого физического труда и следить за своими родными, чтобы они не попали в беду. В этот день любой пустяк мог стать значимым и получить новое содержание. К примеру, услышать завывание волков из леса могло означать начало войны.

Погода на 23 июня

Завтра, 23 июня, в Киеве все утро и день продержится пасмурная погода, вечером может проясниться, без осадков. Днем ожидается дождь с грозой. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +29 днем и +20 ночью. Во Львове — +27 днем и +17 ночью. В Харькове — +29 днем и +17 ночью. В Одессе — +28 днем и +20 ночью.

Памятные даты 23 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 июня:

1868 год — Кристофер Шоулз из штата Висконсин патентует печатную машинку;

1888 год — в Киеве открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1917 год — на II-м Всеукраинском военном съезде в Киеве провозгласили I Универсал Украинского Центрального Совета;

1940 год — французский генерал Шарль де Голль объявляет о создании в Лондоне Французского национального комитета;

1941 год — начинается самая большая в истории танковая битва в районе Луцк-Ровно-Дубно-Броды;

1961 год — вступает в силу подписанный в 1959 году Договор о мирном научном использовании Антарктики;

1987 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6 м 3 см;

1990 год — начинается возвращение крымских татар на Родину;

2001 год — начинается трехдневный официальный визит папы римского Иоанна Павла II в Украину;

2016 год — на референдуме по членству Великобритании в ЕС большинство его участников (52% при явке 72%) голосуют за выход Соединенного Королевства из Евросоюза ("Брекзит");

2022 год — Европейский Совет официально предоставляет Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 июня

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Василий, Иван, Тимофей, Феофан, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 23 июня, является изумруд. Загадочный и неповторимый драгоценный камень, известный человечеству очень давно. Уже в IV веке до нашей эры вавилонцы дарили своим гостям серьги с изумрудами. Давно верили, что этот камень является символом матерей. Поэтому женщины, готовившиеся стать матерями, носили амулеты с изумрудом для защиты от болезней и несчастий.

В этот день родились:

1874 год – украинский книговед, библиограф Богдан Боднарский;

1931 год – украинский кинорежиссер, сценарист Григорий Кохан;

1972 год – французский футболист, чемпион мира 1998 года Зинедин Зидан.

Какой завтра день в Украине и мире

23 июня Международный день розового вина / Фото: Pexels

23 июня в Украине празднуют День государственной службы. Начал событие президент Леонид Кучма 4 апреля 2003 года. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день также отмечают День государственной службы Организации Объединенных Наций. Главная цель этого праздника состоит в привлечении внимания украинского общества к важному вкладу государственной службы в развитие страны.

Также 23 июня Международный день розового вина. Праздник установила владелица Châteaux Roubine и Sainte Béatrice Валери Руссель. Оно ежегодно выпадает на четвертую пятницу июня. Цель события достаточно проста. Она заключается в увековечении от особой жизни в Провансе, которая предполагает также и постоянное наслаждение от потребления розового вина. Более 2600 лет назад Прованс стал родиной розового вина и сыграл немаловажную роль в его глобализации и популярности.

А еще 23 июня День печатной машинки. Это особое событие посвящено изобретению пишущей машинки. Ведь именно в этот день 1868 Кристофер Латем Шолз получил патент на свое изобретение. Благодаря машинке в письменной коммуникации прошла настоящая революция, ведь люди теперь смогли печатать и документировать информацию, а не просто ее записывать.

23 июня Международный день информирования о синдроме Драве. Очень важное событие, посвященное повышению осведомленности о редкой и тяжелой форме эпилепсии, поражающей только детей.

Также 23 июня празднуют Международный Олимпийский день. Олимпийские игры сегодня являются важнейшими спортивными событиями и проходят они только раз в четыре года. Праздник был введен в честь возвращения миру Олимпийского движения после создания Международного Олимпийского комитета. Главная цель происшествия – призвать как можно больше людей заниматься спортом.

А еще 23 июня День государственной службы ООН. Событие было начато самой Организацией Объединенных Наций в декабре 2002 года. Главная ее цель состоит в том, чтобы привлечь внимание стран-членов к важной роли государственной службы в международном развитии.

23 июня празднуют Международный день женщин в инженерии. Праздник был начат Обществом женщин-инженеров Великобритании 2014 года. Уже через два года к празднованию присоединилась ЮНЕСКО и день приобрел международный статус. Событие организовано ради того, чтобы привлечь внимание к женщинам-инженерам, способствовать преодолению гендерного неравенства в этой сфере, повысить осведомленность девушек о месте женщины в инженерии.