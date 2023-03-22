Какой завтра, 23 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

23 марта 2023 — четверг. 393-й день войны в Украине.

Какой завтра, 23 марта, церковный праздник

23 марта в церковном календаре – день памяти святой Василисы Коринфской. В III веке, когда император Декия проводил гонения за христианами, прибыл в Коринф военачальник Ясон. Возложили на него миссию уничтожения христианской веры. Доложили ему, что в пустыне живет отшельник Конрад, к которому приходит множество людей, чтобы послушать Божьи наставления. Среди них и девятилетняя девочка Василиса.

Ясон всех их приказал арестовать и подвергyenm пыткам. Во время мучений было признано, что Кондрат у них главным. Именно он поддерживал всех остальных и не давал упасть духом. Когда Ясон увидел, что не сможет заставить подчиниться этим людям, то приказал бросить их на растерзание диким зверям. Но животные к несчастным даже не приблизились. За это наказали христиан до обезглавления.

Многие христиане тогда приняли мученическую смерть во главе с Кондрадом.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит делать какие-либо крупные покупки 23 марта, потому что они ни к чему хорошему не приведут.

Не рекомендованы в этот день и медицинские операции.

Не злословьте, не ругайтесь и не ругайтесь.

Народные приметы и традиции на 23 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если на небе синие облака, погода будет дождливая и теплая;

23 марта гроза — ждите урожайного года;

пасмурный день до хорошего урожая льна;

холодный ветер означает, что зима еще долго продержится.

23 марта гроза — ждите урожайного года / Фото: Pexels

В народе святую Василису называли "повелительницей весенних вод". Считалось, что она знает, как весной избегать паводков. Поэтому крестьяне часто молились святой, когда нужно было избежать большой весенней воды. Этот день считается идеальным для медитации и самоанализа.

Погода на 23 марта

Завтра, 23 марта, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурная погода до самого вечера, но осадков не ожидается. В Харькове ночью туч не будет, но утром они появятся и продержатся до самого вечера без осадков. В Одессе днем на небе появятся облака, рассеющиеся только вечером, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +4 ночью. Во Львове +17 днем и +6 ночью. В Харькове +13 днем и +6 ночью. В Одессе +11 днем и +6 ночью.

Памятные даты 23 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 марта:

625 год — происходит битва у горы Ухуд;

1153 год — в Констанце на берегу Боденского озера заключают соглашение между Фридрихом I Барбароссой и Папой Римским Евгением III;

1324 год — папа Римский Иоанн XXII отлучает от церкви немецкого императора Людовика Баварского;

1400 год — пятилетнего вьетнамского императора Чан Тхьеу Где заставляют отречься от престола в пользу деда по матери, государственного чиновника Хо Куи Ли;

1513 год — Республика Венеция вступает в Священную Лигу и в Союзе с Лигой борется с французскими войсками Людовика XII;

1534 год — после долгой дипломатической волокиты папа Римский Климент VII в конце концов объявляет, что женитьба короля Англии Генриха VIII на Екатерине Арагонской остается в силе и церковь не даст королю развода;

1568 год — Екатерина Медичи и Карл IX Валуа заключают мирный трактат в Лонжимо, заканчивается вторая французская религиозная война;

1743 год — в лондонском королевском театре Ковент-Гарден исполняют ораторию Георга Генделя "Мессия";

1841 год — в мансарде Королевского политехнического института на Риджент Стрит, 309 в Лондоне успешный торговец углем и патентами Ричард Биерд открывает первую в Европе публичную фотографическую студию;

1849 год — на рассвете 85 000 войско сардинского короля Карла Альберта под командованием генерала Хржановского было наголову разгромлено австрийской армией фельдмаршала Радецкого в ходе решающей битвы под Новарой;

1857 год — Элайша Грейвз Отис проводит публичные испытания первого в мире безопасного пассажирского лифта в пятиэтажном универмаге Эдера Гогвуда на Бродвее в Нью-Йорке;

1868 год — основывают Университет Калифорнии;

1869 год — ученый совет Лейпцигского университета предоставляет Фридриху Ницше докторскую степень по совокупности опубликованных им научных статей;

1891 год — в Великобритании впервые используют сетку для футбольных ворот;

1903 год — братья Райт подают патентную заявку на "летательную машину", удовлетворенный 22 мая 1906;

1913 год — мощный торнадо четвертой категории разрушает значительную часть города Омаха, штат Небраска, США;

1918 год — Украинская Центральная Рада объявляет украинский язык языком делопроизводства;

1919 год — в Милане журналист Бенито Муссолини проводит учредительное собрание новой политической партии "Итальянский союз борьбы";

1928 год — Каменец-Подольскую крепость объявляют историко-культурным заповедником;

1933 год — на заседании Рейхстага в зале берлинского оперного театра "Крола" 441 голосом "за" и 84 "против" принимают закон "О ликвидации бедственного положения народа и государства";

1935 год — президент США Франклин Рузвельт подписывает Конституцию Филиппин;

1939 год — Венгрия нападает на Словакию, что оказало влияние на границы современной Украины;

1944 год — основывают Киевский ботанический сад;

1950 год — основывают Всемирную метеорологическую организацию;

1956 год — по новой конституции Пакистан перестает быть британским доминионом, провозглашен исламской республикой с федеративным устройством, урду и бенгальский стали государственными языками;

1965 год — в 09:24 (EST) со стартовой платформы LC19 на мысе Канаверал успешно стартует ракета Титан с пилотируемым космическим кораблем Джемини-3 с двумя астронавтами на борту;

1966 год — в Риме впервые за 400 лет проходит официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского;

1994 год — в Брюсселе подписывают договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом;

1997 год — в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересаживают семь органов;

1998 год — фильм "Титаник" получает 11 "Оскаров";

2011 год — выбирают нового предстоятеля УГКЦ – им стает Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав;

2013 год — в результате циклона с Балкан рекордный снегопад в Киеве практически парализует движение транспорта на улицах;

2020 год — Украинская Википедия достигает миллиона статей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 марта

Какие завтра именины: Леонид, Виктор, Денис, Анастасия, Василиса, Галина.

Талисманом человека, рожденного 23 марта, является чароит. Издавна этот минерал называли "камнем философов" за его глубокий фиолетовый цвет. Верили, что чароит способен отталкивать весь негатив и помогает развить интуицию.

В этот день родились:

1919 год — монахиня-служебница, блаженная УГКЦ Тарсикия Мацькив;

1965 год – украинский актер, сценарист, режиссер Тарас Денисенко;

1970 год – украинский музыкант, композитор, звукорежиссер Богдан Либа.

Какой завтра день в Украине и мире

23 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день метеоролога / Фото: pixabay.com

23 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день метеоролога. Праздник был основан в честь создания Всемирной метеорологической организации в 1950 году. Она является специализированным учреждением ООН. Рождение современной метеорологии произошло еще в эпоху Просвещения, вместе с многочисленными открытиями в естественных науках. 1643 учеником Галилея Ториччели был создан первый барометр. В 1724 году Габриэль Фаренгейт представил свою температурную шкалу, а в 1742 году появилась и шкала Андерса Цельсия.

Развитие метеорологии продолжилось в XX веке. Благодаря появлению радио можно уже транслировать прогноз погоды для населения, а с развитием телеметрии сведения стали передаваться практически мгновенно. Современные метеорологи с помощью цифровых технологий могут не просто прогнозировать погоду, но и предусматривать ее изменения в погодных системах.

В США 23 марта празднуют День щенков. Позитивный и хороший национальный праздник, который образовался в 2006 году по инициативе Коллин Пейдж (специалистки по воспитанию домашних животных). Главная цель этого дня в заботе о щенках-сиротах, побуждение к тому, чтобы выбрать себе верного друга. Также в этот день привлекают внимание к жестоким средствам разведения цуциков.

А еще 23 марта День красивого взгляда (или День специалиста по работе с бровями и ресницами). Этот профессиональный праздник является хорошим поводом поздравить специалиста, которому вы доверяете работу над усовершенствованием своего лица.

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