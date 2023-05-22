Какой завтра, 23 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 23 мая, в Украине – День Героев и День морской пехоты. Верующие чтят память апостола Симона. До Нового года осталось 222 дня.

23 мая 2023 года — вторник. 454-й день войны в Украине.

Какой завтра, 23 мая, церковный праздник

23 мая в церковном календаре – день памяти апостола Симона. Он был братом Иисуса Христа и Иуды, относится к двенадцати главным апостолам. Родился в городе Канны, поэтому его часто называют Канаитом. Получил также прозвище Зилот, потому что был ярым приверженцем законов. Очень сильно Симон любил Господа и повсюду следовал за ним. Умер в Великобритании, где его распяли на кресте.

Что запрещено делать в этот день

Запрещалось работать на земле, считалось, что она должна отдохнуть.

Нельзя злословить, ругаться, обижаться.

Народные приметы и традиции на 23 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птичьи песни слышны до рассвета — ждите дождя;

вокруг норы крот разбросал землю — в этот день пойдет дождь;

на небе весь день держатся кучевые облака — к теплым и солнечным дням;

идет дождь — лето будет ненастным.

23 мая вокруг норы крот разбросал землю — в этот день пойдет дождь / Фото: pixabay.com

В этот день было принято идти в лес и собирать там снадобье, которое считалось целебным. Занимались этим в основном женщины. Также вырывали корни растений, которые затем высушивали. Копали обязательно к похожему солнцу, пока на траву еще не упала роса.

Погода на 23 мая

Завтра, 23 мая, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове пасмурно, весь день будет идти мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями, а во второй половине дня ожидается мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве — +20 днем и +16 ночью. Во Львове — +19 днем и +11 ночью. В Харькове — +22 днем и +15 ночью. В Одессе — +20 днем и +15 ночью.

Памятные даты 23 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 мая:

1430 год — в битве при Компьене бургундцы берут в плен Жанну д'Арк, которую впоследствии они продают англичанам;

1536 год — основывают Португальскую инквизицию;

1592 год — в Венецианской республике Святая инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно, обвиненного в ереси;

1877 год — Румыния становится независимой от Османской империи;

1910 год — в Киеве совершают первый полет отечественного самолета Кудашев-1;

1911 год — в Лондоне начинается Первая Имперская конференция;

1927 год — в городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреливают машину, в которой находились Бонни Паркер и Клайд Берроу;

1938 год — агент НКВД Павел Судоплатов расстреливает Евгения Коновальца;

1949 год — в Бонне провозглашают создание Федеративной Республики Германия;

1984 год — главный врач США объявляет пассивное курение вредным для здоровья;

1988 год — происходит прощание Мишеля Платини с большим футболом;

2006 год — Сербия признает результаты референдума о суверенитете Черногории;

2008 год — открывается 46 станция Киевского метрополитена — "Красный хутор".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 мая

Какие завтра именины: Семен, Василий, Таисия.

Талисманом человека, рожденного 23 мая, является хризопраз. Является разновидностью халцедона нежно-зеленого цвета. Еще во времена античности хризопраз считали камнем удачи. Его носил на своей упряжке сам Александр Македонский. Также был перстень с хризопразом у прусского короля Фридриха Великого.

В этот день родились:

1878 год — супруга Гетьмана Украинского Государства Павла Скоропадского Александра Скоропадского;

1960 год — украинский ученый, доктор педагогических наук Василий Шуляр.

Какой завтра день в Украине и мире

23 мая в Украине отмечают День героев / Фото: pixabay.com

23 мая в Украине празднуют День героев. Инициаторами создания столь важной для каждого украинца даты являются представители ОУН (Организация украинских националистов). Праздник был создан еще в 1941 году в Кракове, но сначала праздновался только подпольно. Широко известным в Украине оно стало только в 1992 году. Хотя праздник неофициальный, однако он часто празднуется на уровне самоуправляющихся и государственных организаций. Дату выбрали не случайно. Именно 23 мая 1938 года в Роттердаме погиб Евгений Коновалец, полковник Армии ОУН.

Также 23 мая День морской пехоты Украины. Событие было начато в 2014 году, но до 2018 года оно приходилось на 16 ноября (день, когда прозвучала первая присяга служащего морской пехоты 1992 года). Перенесли профессиональный день в связи с празднованием 100-летия Украинской революции и днем, когда гетман Павел Скоропадский издал указ о создании государственной морской пехоты (1918).

А еще 23 мая празднуют Всемирный день черепахи. Событие было создано по инициативе Американского общества по спасению черепах 2000 года. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы обратить внимание человечества на острую проблему массовой гибели черепах из-за вмешательства человека в их жизнь. К сожалению, происходит постоянное загрязнение территорий, где они проживают, меняется климат из-за деятельности человека, а также черепахи убиваются.

23 мая Всемирный день спортивной борьбы. Официально этот праздник начали праздновать всего несколько лет назад, а дату выбрали в честь первого мирового чемпионата, который состоялся в 1904 году в Вене. Спортивная борьба известна еще с давних времен, ведь она появилась около 3 тысячелетия до нашей эры. Сегодня существует много ее видов: свободная, греко-римская, японское дзюдо, самбо.

Также 23 мая Международный день по искоренению акушерских свищей (свищей). Дата была начата Организацией Объединенных Наций. Акушерской свищей называют смертельно опасную родовую травму, когда в родовых путях образуются дыры. Практически во всех случаях требуется оперативное вмешательство.