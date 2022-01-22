Какой завтра, 23 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

23 января 2022 – суббота. В церковном календаре – день памяти святителя Григория Нисского. В этот день 1921 года выстрелом из ружья был убит известный украинский композитор и хоровой дирижер Николай Леонтович, именно он написал музыку во всемирно известную щедривку “Щедрик”, а в 2005 году на Майдане Незалежности Украины проходит инаугурация Виктора Ющенко.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
23 января празднуют День почерка (или День ручного письма). Цель этого интересного и уникального праздника – подчеркнуть, насколько рукописное письмо все еще важно даже в наше цифровое время, а также исследовать характер почерка и его чистоту. Современные технологии процесс написания становится проще и быстрее, но написание букв и чисел на бумаге значительно отличается от механического набора текста.
Когда человек берет в руку ручку, его тело синхронизируется с умом, а мысли текут в такт написанию слова. Еще одним неоспоримым преимуществом рукописного письма является то, что ваши мысли и идеи остаются на физическом носителе (листе бумаги). А голосовые или даже текстовые сообщения на приборах со временем становится достаточно тяжело отыскать. А еще почерк человека может многое рассказать о его характере и даже вкусах.
День почерка был основан в 1977 году, когда педагоги заметили, что люди постепенно теряют навыки письма. Раньше искусство каллиграфии играло немалую роль, но со временем молодое поколение стало все труднее учить этому трудному делу. В связи с этим Ассоциацией производителей письменных приборов был введен День почерка. Хотя об этом празднике мало кто знает, но он приобретает все большую популярность из года в год.
Дата празднования была избрана в честь дня рождения президента Конгресса США Джона Хэнкока, который в 1776 году участвовал в подписании Декларации о независимости США.
Интересные факты: Лучший почерк в мире обнаружили у 14-летней школьницы из Непала. Мало кто знает, но самое короткое письмо написал Виктор Гюго. Он отправил его своему издателю, поставив на листе бумаги только один вопросительный знак. В ответ он получил восклицательный знак, что означало: его рукопись приняли.
А первой украинской рукописной книгой стало Пересопницкое Евангелие, созданное в 1561 году. Его переписью занимался игумен Григорий с помощником Михаилом. Евангелие переписали настолько чисто и красиво, что даже сейчас оно считается подлинным произведением каллиграфии.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День Баунти (Традиция в ознаменование сжигания небольшого торгового судна HMS Bounty);
- День измерения своей ноги;
- Национальный день пирогов в США.
Какой завтра, 23 января, церковный праздник
23 января в церковном календаре – день памяти святителя Григория Нисского. Он родился в семье, где чтили христианскую веру. Брат Григория Нисского – Василий Великий, а сестра – преподобная Макрина. Поэтому с ранних лет изучал слово Божие. После смерти своего отца вместе со всей семьей Григорий переехал в Кесарию Каппадокийскую. Здесь молодой человек учился в нехристианской школе, но самостоятельно изучал философию и стал учителем.
После смерти жены Феосевии Григорий ушел в понтийский монастырь, которым в то время руководил его брат. Через некоторое время Василий Великий попросил Григория стать епископом Нисы. Муж согласился. Когда Григорий был епископом, этой землей правил император Валент. Он обвинил святителя в чрезмерных денежных расходах и хотел бросить его в тюрьму. Григорий ареста избежал, но потом долго скрывался. Когда император умер, вернулся в Нису.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 января
Какие завтра именины: Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.
Талисманом людей, рожденных 23 января, является амазонит. Название камень получил в честь реки Амазонки, ведь впервые был найден именно в Южной Америке. Аравийцы активно использовали амазонит как лечебный амулет от головных болей, а также защищались с его помощью от солнечных ударов. Также считается, что этот камень оказывает омолаживающий эффект.
В этот день родились:
- 1783 год – французский писатель (написал, в частности, "Красное и черное"), Фредерик Стендаль;
- 1832 год – французский художник-импрессионист, Эдуар Мане;
- 1845 год – буковинский филолог, общественный деятель, Емельян Калужняцкий;
- 1849 год – украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, Богдан Ханенко;
- 1883 год – украинский певец, Михаил Донец;
- 1891 год – украинский поэт, переводчик, публицист, общественный и государственный деятель времен УНР, Павел Тычина;
- 1897 год – первая австрийская архитектор и дизайнер, которая активно боролась за освобождение соотечественниц от гнета трех "К" – Kinder, Kuche, Kirche (дети, кухня, церковь), Маргарете Шютте-Лихоцкая;
- 1949 год – украинский поэт, переводчик, Грицько Чубай;
- 1958 год – композитор, певец, дирижер, кобзарь, бандурист, Юлиан Китастый;
- 1974 год – американская киноактриса, известная прежде всего по телесериалу "Беверли-Гиллз, 90210", Тиффани-Амбер Тиссен;
- 1990 год – украинский певец, участник группы "DZIDZIO", Назар Гук.
Что запрещено делать в этот день
- 23 января запрещается плохо думать о других, злословить.
- Чтобы не навлечь нищету на свою семью, не стоит заниматься тяжелой работой по дому.
- 23 января не стоит стричься, потому что "украдешь" у себя счастье.
- Запрещается загадывать будущее и гадать.
- Не пейте 23 января много спиртного.
Народные приметы и традиции на 23 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: на деревьях и стогах иней – лето будет ненастным и холодным;
- если 23 января ветер дует с юга, значит, в июне будут грозы и дожди; если погода ясная, то лето будет сухим и жарким;
- в народе существовало поверье "если на Григория снега много - то и хлеба много будет";
- если на столбах есть иней, будет плохой рыбалка;
- 23 января иней не проходит с вечера минувшего дня — вскоре испортится погода.
В народе верили, если человек родился 23 января, как тогда говорили на Григория Литовказника, значит, у него будет крепкое здоровье и сильная сила воли. Именно в этот день крестьяне обращались к Стогову — духу, обитающему в стогах сена. Верили, если относиться к нему с уважением, он будет защищать припасы от грызунов. 23 января обязательно отправлялись в поле и кланялись скирдам сена, чтобы поблагодарить за работу хороший дух. А также оставляли на поле каравай.
Погода на завтра, 23 января
Завтра, 23 января, в Киеве облачная погода, ночью снег, который утром должен ослабеть, а к обеду и вовсе закончиться. В Харькове пасмурно, но без осадков. Во Львове небо будет покрыто облаками весь день, утром возможен мелкий снег, который в течение дня будет ослабевать, то снова станет сильнее. В Одессе облака закроют небо. Без осадков.
Температура воздуха в Киеве -4 днем и -5 ночью. Во Львове днем -4, а ночью -7. В Харькове ночью -13, а днем -4. В Одессе днем ожидается -1, ночью -5.
Памятные даты 23 января
В этот день год назад в Украине объявлен траур в связи с трагедией в доме престарелых, в результате которой погибли 15 человек.
Календарь важных событий в Украине и мире за 23 января:
- 1556 год — в китайской провинции Шенси происходит землетрясение, которое до сих пор считается самым большим по количеству жертв, ведь тогда погибло около 830 тысяч человек;
- 1579 - подписали Утрехтскую унию (военно-политический союз семи провинций Северных Нидерландов против Испании);
- 1593 год - начинается польско-казацкая битва под Пяткой;
- 1912 год - в Гааге подписали Международную опиумную конвенцию (она стала первой международной договоренностью о контроле наркотических веществ);
- 1950 год – израильский кнессет (парламент) вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, провозглашает его западную часть столицей государства;
- 1960 год - Жак Пикар из Швейцарии и Дональд Уолш из США на батискафе "Триест" спускаются ко дну Марианской впадины, этим они достигли рекордной глубины погружения (10 915 метров);
- 1964 - в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди провели трансплантацию сердца шимпанзе 64-летнему пациенту, он после этого прожил около месяца и так и не пришел в себя;
- 1973 год – на острове Геймаэй, Исландия проходит извержение вулкана Эльдфетль;
- 1992 год - в Киеве проходит I Конгресс украинцев бывшего Советского Союза;
- 1992 год - Украина устанавливает дипломатические отношения с Вьетнамом;
- 2002 год - 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно становится самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;
- 2005 год - на Майдане Незалежности проходит инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.