Какой завтра, 23 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 23 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

23 января 2022 – суббота. В церковном календаре – день памяти святителя Григория Нисского. В этот день 1921 года выстрелом из ружья был убит известный украинский композитор и хоровой дирижер Николай Леонтович, именно он написал музыку во всемирно известную щедривку “Щедрик”, а в 2005 году на Майдане Незалежности Украины проходит инаугурация Виктора Ющенко.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

23 января празднуют День почерка (или День ручного письма). Цель этого интересного и уникального праздника – подчеркнуть, насколько рукописное письмо все еще важно даже в наше цифровое время, а также исследовать характер почерка и его чистоту. Современные технологии процесс написания становится проще и быстрее, но написание букв и чисел на бумаге значительно отличается от механического набора текста.

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Когда человек берет в руку ручку, его тело синхронизируется с умом, а мысли текут в такт написанию слова. Еще одним неоспоримым преимуществом рукописного письма является то, что ваши мысли и идеи остаются на физическом носителе (листе бумаги). А голосовые или даже текстовые сообщения на приборах со временем становится достаточно тяжело отыскать. А еще почерк человека может многое рассказать о его характере и даже вкусах.

День почерка был основан в 1977 году, когда педагоги заметили, что люди постепенно теряют навыки письма. Раньше искусство каллиграфии играло немалую роль, но со временем молодое поколение стало все труднее учить этому трудному делу. В связи с этим Ассоциацией производителей письменных приборов был введен День почерка. Хотя об этом празднике мало кто знает, но он приобретает все большую популярность из года в год.

23 января празднуют День почерка (День ручного письма) / Pexels

Дата празднования была избрана в честь дня рождения президента Конгресса США Джона Хэнкока, который в 1776 году участвовал в подписании Декларации о независимости США.

Интересные факты: Лучший почерк в мире обнаружили у 14-летней школьницы из Непала. Мало кто знает, но самое короткое письмо написал Виктор Гюго. Он отправил его своему издателю, поставив на листе бумаги только один вопросительный знак. В ответ он получил восклицательный знак, что означало: его рукопись приняли.

А первой украинской рукописной книгой стало Пересопницкое Евангелие, созданное в 1561 году. Его переписью занимался игумен Григорий с помощником Михаилом. Евангелие переписали настолько чисто и красиво, что даже сейчас оно считается подлинным произведением каллиграфии.

Какой завтра праздник еще в мире:

День Баунти (Традиция в ознаменование сжигания небольшого торгового судна HMS Bounty);

День измерения своей ноги;

Национальный день пирогов в США.

Какой завтра, 23 января, церковный праздник

23 января - день памяти святителя Григория Нисского / commons.wikimedia.org

23 января в церковном календаре – день памяти святителя Григория Нисского. Он родился в семье, где чтили христианскую веру. Брат Григория Нисского – Василий Великий, а сестра – преподобная Макрина. Поэтому с ранних лет изучал слово Божие. После смерти своего отца вместе со всей семьей Григорий переехал в Кесарию Каппадокийскую. Здесь молодой человек учился в нехристианской школе, но самостоятельно изучал философию и стал учителем.

После смерти жены Феосевии Григорий ушел в понтийский монастырь, которым в то время руководил его брат. Через некоторое время Василий Великий попросил Григория стать епископом Нисы. Муж согласился. Когда Григорий был епископом, этой землей правил император Валент. Он обвинил святителя в чрезмерных денежных расходах и хотел бросить его в тюрьму. Григорий ареста избежал, но потом долго скрывался. Когда император умер, вернулся в Нису.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 января

Какие завтра именины: Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

Талисманом людей, рожденных 23 января, является амазонит. Название камень получил в честь реки Амазонки, ведь впервые был найден именно в Южной Америке. Аравийцы активно использовали амазонит как лечебный амулет от головных болей, а также защищались с его помощью от солнечных ударов. Также считается, что этот камень оказывает омолаживающий эффект.

23 января родился украинский поэт, переводчик, публицист, общественный и государственный деятель времен УНР, Павел Тычина

В этот день родились:

1783 год – французский писатель (написал, в частности, "Красное и черное"), Фредерик Стендаль;

1832 год – французский художник-импрессионист, Эдуар Мане;

1845 год – буковинский филолог, общественный деятель, Емельян Калужняцкий;

1849 год – украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, Богдан Ханенко;

1883 год – украинский певец, Михаил Донец;

1891 год – украинский поэт, переводчик, публицист, общественный и государственный деятель времен УНР, Павел Тычина;

1897 год – первая австрийская архитектор и дизайнер, которая активно боролась за освобождение соотечественниц от гнета трех "К" – Kinder, Kuche, Kirche (дети, кухня, церковь), Маргарете Шютте-Лихоцкая;

1949 год – украинский поэт, переводчик, Грицько Чубай;

1958 год – композитор, певец, дирижер, кобзарь, бандурист, Юлиан Китастый;

1974 год – американская киноактриса, известная прежде всего по телесериалу "Беверли-Гиллз, 90210", Тиффани-Амбер Тиссен;

1990 год – украинский певец, участник группы "DZIDZIO", Назар Гук.

Что запрещено делать в этот день

23 января запрещается плохо думать о других, злословить.

Чтобы не навлечь нищету на свою семью, не стоит заниматься тяжелой работой по дому.

23 января не стоит стричься, потому что "украдешь" у себя счастье.

Запрещается загадывать будущее и гадать.

Не пейте 23 января много спиртного.

Народные приметы и традиции на 23 января

23 января на деревьях и стогах иней – лето будет ненастным и холодным / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях и стогах иней – лето будет ненастным и холодным;

если 23 января ветер дует с юга, значит, в июне будут грозы и дожди; если погода ясная, то лето будет сухим и жарким;

в народе существовало поверье "если на Григория снега много - то и хлеба много будет";

если на столбах есть иней, будет плохой рыбалка;

23 января иней не проходит с вечера минувшего дня — вскоре испортится погода.

В народе верили, если человек родился 23 января, как тогда говорили на Григория Литовказника, значит, у него будет крепкое здоровье и сильная сила воли. Именно в этот день крестьяне обращались к Стогову — духу, обитающему в стогах сена. Верили, если относиться к нему с уважением, он будет защищать припасы от грызунов. 23 января обязательно отправлялись в поле и кланялись скирдам сена, чтобы поблагодарить за работу хороший дух. А также оставляли на поле каравай.

Погода на завтра, 23 января

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Завтра, 23 января, в Киеве облачная погода, ночью снег, который утром должен ослабеть, а к обеду и вовсе закончиться. В Харькове пасмурно, но без осадков. Во Львове небо будет покрыто облаками весь день, утром возможен мелкий снег, который в течение дня будет ослабевать, то снова станет сильнее. В Одессе облака закроют небо. Без осадков.

Температура воздуха в Киеве -4 днем ​​и -5 ночью. Во Львове днем ​​-4, а ночью -7. В Харькове ночью -13, а днем ​​-4. В Одессе днем ​​ожидается -1, ночью -5.

Памятные даты 23 января

23 января 2021 года в Украине объявлен траур в связи с трагедией в доме престарелых, в результате которой погибли 15 человек / Pexels

В этот день год назад в Украине объявлен траур в связи с трагедией в доме престарелых, в результате которой погибли 15 человек.

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 января: