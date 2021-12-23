Какой завтра, 24 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 24 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

24 декабря 2021 – пятница. У католиков Сочельник, за которым следует Рождество Христово 25 декабря. Традиционно церковь считает, что Иисус Христос родился в полночь, поэтому это радостное событие встречают заранее. В этот день в 2004 году запущен на орбиту первый украинский спутник "Січ-1М", а в 1801 году в городе Камборн (графство Корнуолл) Ричард Тревитик демонстрирует первый автомобиль в мире, он мог перевозить до 7 пассажиров и развивать скорость 14,5 км/ч.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

24 декабря по григорианскому календарю – Сочельник (Святой вечер). Рождество Христово – одно из тех событий, преддверие которого также считается важным праздником. По григорианскому календарю христиане западного обряда празднуют Рождество 25 декабря. А предшествует ему романтический, искренний и светлый праздник – Святой вечер (Сочельник).

Церковь считает, что Иисус Христос родился именно в полночь, поэтому за праздничный стол нужно садиться вечером, чтобы торжественно ждать всей семьей рождения Спасителя. События, описанные в евангельских книгах, известны каждому. Дева Мария и ее муж Иосиф жили в Назарете. Мария была беременна и должна была скоро родить. Но вышел приказ императора Августина, который хотел провести перепись всего населения, и они отправились в Вифлеем, чтобы зарегистрироваться.

В городе негде было переночевать, поэтому Иосиф и Мария остановились в хлеву для ягнят. Там и родился Иисус Христос. Мария положила новорожденного сына в ясли с сеном. В момент рождения Иисуса в небе загорелась яркая звезда, указывающая путь к Спасителю. Так его нашли мудрецы, которые принесли маленькому Христу дары: ладан, золото и смирну.

Рождение Христа стало праздником не сходу. Лишь в 336 году в Римской империи впервые состоялось празднование этого радостного события. Впоследствии традиция праздновать 25 декабря Рождество Христово распространилось и на другие страны. На Руси первое упоминание о Рождестве и сочельнике датируется X веком.

На Сочельник 24 декабря обязательно устанавливают вертеп / pixabay.com

Для празднования Рождества и Святого Вечера часто создают вертеп. Его придумал Святой Франциск в XIII веке. Сначала вертепом называли сундук, в котором помещались фигурки, воспроизводившие события в Вифлееме. Затем его усовершенствовали: фигурки стали более похожи на живых людей, а иногда роли исполняют настоящие актеры.

А вот украшать елку начали в Германии. Сначала вместо игрушек использовали яблоки, свечи и шестиугольную звезду. В начале XX века елка с вертепом стала основными и обязательными символами Сочельника и Рождества.

24 декабря в Украине празднуют День работников архивных учреждений. Ввел этот праздник президент Украины Леонид Кучма в 1998 году. В архивных учреждениях сегодня хранится более 60 миллионов единиц разных документов. По всей стране работает около 700 архивов. А общая численность работников – 5000 человек. Не забудьте поздравить близких и родных людей с их профессиональным праздником. А сделать это можно своими словами:

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем работников архивных учреждений. Желаю вам обогащать лучшие традиции этой профессии, добросовестно и верно служить своему делу. От всей души желаю крепкого здоровья, добра счастья и новых успехов в творческом поиске. Пусть согласие и изобилие каждый день царят в ваших семьях!

Какой еще завтра праздник в мире:

День независимости Ливии;

День напитка "Эгг-ног" в США;

U Pan de Natale в Монако.

Какой завтра, 24 декабря, церковный праздник

24 декабря - день памяти преподобного Никона Сухого / pixabay.com

24 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Никона Сухого. Он был монахом Киево-Печерской лавры. 1096 во время нападения на Киев он попадает в плен к половецкого хана Боняка. Кочевники надеялись получить большой выкуп за монаха, но их надежды были напрасны. Никон проводит в неволе три года, из которой его освобождает сила молитвы. Из-за страшной пытки преподобный очень сильно похудел, за что получил прозвище Сухой.

24 декабря также – день памяти преподобного Даниила Столбника. Родился святой в Месопотамии в 410 году. Его родители Илия и Марфа не могли долгое время зачать ребенка, поэтому мать Даниила дала Господу обет: если она забеременеет, то отдаст малыша на служение в монастырь. Через некоторое время супруги получили радостную новость. Когда ребенку было 5 лет, его отдали в монастырь. Там мальчик получил имя Даниила. В 12 лет он принимает постриг и добросовестно исполняет свои обязанности. Получил прозвище Столбник, так как 33 года прожил во Фригийской пустыне, где сидел на столбе, построенном вместе с учениками.

Также 24 декабря – день памяти преподобного Луки Столбника. Святой был византийским воином. 917 участвовал в войне с Болгарией. После окончания военных действий решил посвятить свою жизнь Богу и стал монахом. Чтобы достичь совершенства, решим надеть вериги и жить на столбе. Три года так прожил святой, а затем, по велению Божию, поднялся на гору Олимп. Чтобы не нарушать обет молчания, который дал задолго до путешествия, Лука всю дорогу нес во рту камень. Затем он путешествует в Константинополь и Халкидон. Там он находит себе столб, на котором простоял следующие 45 лет. Скончался около 980 года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 декабря

Какие завтра именины: Адам, Николай, Акепсий, Аифал, Викентий, Варсава, Емельян, Даниил, Иван, Лука Леонтий, Никин, Никифор, Филимон, Терентий, Петр.

Талисманом людей, рожденных 24 декабря, является бирюза. Этот камень называют символом верности, любви и счастья. Считалось, что бирюзу должны носить молодые женщины, желающие привлечь внимание мужчин. Интересный факт: в Средневековье придворные дамы носили амулеты с бирюзой, чтобы приворожить избранника.

В этот день родились:

1491 год – основатель Ордена Иезуитов, святой Игнатий Лойола;

1798 год – польский поэт-романтик Адам Мицкевич;

1837 год – жена императора Франца Иосифа I Елизавета Баварская;

1905 год – украинский композитор, народный артист Константин Данькевич;

1906 год – английский писатель Джеймс Хедли Чейз;

1937 год – литературный критик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа Вячеслав Чорновил;

1971 год – пуэрториканский певец Рики Мартин.

Что запрещено делать в этот день

24 декабря христиане восточного обряда все еще строго соблюдают Рождественский пост и до 6 января не едят мясо, яйца.

Не стоит злословить.

24 декабря старайтесь не встречаться с людьми, которые вам не нравятся.

Женщинам запрещалось шить, вышивать, прясть и вообще тяжело работать.

24 декабря девушкам не разрешали мыть и расчесывать волосы.

Не веселитесь и не пойте песен, ведь все еще идет пост.

Народные приметы и традиции 24 декабря

24 декабря, на Сочельник католики, как и христиане восточного обряда, готовят "богатую кутью" / commons.wikimedia.org

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если по сторонам солнца есть блики, следует ожидать морозов;

вокруг солнца 24 декабря круги – будет богатый урожай;

солнечные лучи "смотрят" вверх - скоро похолодает, а если вниз - будет метель;

на небе плывут синие облака, значит, скоро начнется дождь;

если 24 декабря днем ​​тепло, а ночью заморозок, то апрель будет погожим;

если на земле лежит снег, то летом будет холодно;

звездная и ясная ночь – до утреннего мороза;

если 24 декабря в полдень из-за облаков выглянуло солнце, лето будет жарким, а если пасмурно – дождливым.

На Сочельник католики, как и христиане восточного обряда, готовят "богатую кутью". Ее называют так потому, что к столу подается еще 11 постных блюд. Среди них обязательно: рыба, борщ, вареники с картофелем, фасоль, узвар. В Западной Украине часто готовили вареники с самыми разными начинками: тушеной капустой, картофелем и грибами, капустой и грибами, фасолью. Отдельно лепили также сладкие вареники с творогом или вишнями.

По католической традиции вечером 24 декабря вся семья должна сесть за праздничный стол для потребления Вигилийного ужина. Она начинается с чтения молитвы и отрывков из Евангелия от Луки. Затем все члены семьи делятся "облатками": кусочки пресного теста. Поют колядки. После ужина вся семья идет на Святую Святую Мессу в церковь.

Основной обрядовой пищей считалась кутья. С ней было связано немало традиций. Например, после приготовления блюда, смотрели на зерна: если они поднялись выше горшка – в семье будет счастье, а если опустились – на беду.

На Закарпатье традиционно пекли еще и рождественский хлеб, который назывался "карачун". Он считался символом изобилия, а потому готовить его нужно было в варежках. Ведь "голая рука – это бедность”.

С Сочельником связано немало поверий. К примеру, пытались приготовить новые соломенные стельки в обувь. Их нужно было носить к Василию, затем перевернуть на другую сторону и носить в Крещение.

Прогноз погоды на завтра, 24 декабря

Завтра, 24 декабря на Сочельник у католиков, в Киеве облачно. Ожидается снег во второй половине дня. Во Львове с утра сильный снег, который до обеда сменится дождем. В Харькове с утра солнечно. После полудня небо будет покрыто облаками, а вечером ожидается снег. В Одессе днем ​​небольшой дождь, который затем сменится снегом.

Температура в Киеве до -3 днем, ночью -10 градусов. Во Львове столбики термометров днем ​​покажут +4, а в Одессе до +1. В Харькове -14 ночью и -3 днем.

Памятные даты 24 декабря

24 декабря 2020 года Украина входит в 20 стран с высокой смертностью от коронавируса / Pexels

В этот день год назад для теплоэлектроцентралей в Украине повышают тарифы, также Украина входит в 20 стран с высокой смертностью от коронавируса по данным карты распространения вируса при Университете имени Джона Гопкинса.

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 декабря: