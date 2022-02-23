Какой завтра, 24 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 24 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

24 февраля 2022 – четверг. В этот день в Украине и мире отмечают День рождения лотереи, День цифрового обучения, Всемирный день информационной архитектуры. В православном календаре – день памяти святого Власа. В народе "Власов день".

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Какой завтра праздник в Украине и мире

24 февраля в Украине и мире празднуют День рождения лотереи. Если вы считаете себя человеком, который всегда пытается "поймать фортуну за хвост", тогда этот день для вас. В лотерее принимает участие большое количество людей, покупающих для этого специальные билеты. Именно 24 февраля 1466 в бельгийском городке состоялась первая подобная акция. Организатором была жена Яна ван Эйка, который считается одним из величайших фламандских художников. Таким образом, женщина решила собрать средства для одного бедного города.

Интересный факт: первые розыгрыши проводились еще в давние времена. Например, в Китае династия Западной Хань за 200 лет до нашей эры играли игру, которая называлась "игра белых голубей". Такое название она получила потому, что результаты розыгрышей отправлялись в отдаленные провинции голубями. Средства, изъятые из такой лотереи, пошли на строительство Великой Китайской стены.

24 февраля празднуют День цифрового обучения / Pexels

В последний четверг февраля традиционно празднуют День цифрового обучения. Благодаря цифровой революции люди получили возможность проводить научные исследования и обучение в сети, используя различные цифровые устройства. В этот день обращается особое внимание на использование цифровых технологий в образовании. Ввели этот праздник в США в 2012 году, впоследствии он распространился на другие страны мира.

А еще 24 февраля празднуют Всемирный день информационной архитектуры (World IA Day). Ввели этот праздник в 2012 году при поддержке Института информационной архитектуры и Ричарда Вурмана. Существует тесная связь между информационной архитектурой и IT. Этот термин объясняется как графическая структура данных, основанная на использовании информационных технологий.

Какие завтра праздники еще в мире:

День независимости Эстонии;

Всемирный день барменов;

Национальный день художника в Таиланде;

Национальный день чипсов Тортилья в США.

Какой завтра, 24 февраля, церковный праздник

24 феврал - день памяти святого Власа / commons.wikimedia.org

24 февраля в церковном календаре – день памяти святого Власа. Жил он в IV веке и был епископом Севастийским. Умел молитвой исцелять людей. Умер мученической смертью за веру во Христа.

Святой Влас был известен своей искренней любовью к животным и людям. Он заботился о бедных, помогал нуждающимся, кормил голодных и лечил больных. Вот поэтому издавна его уважали и считали защитником всех животных. Как диких, так и домашних.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 февраля

Какие завтра именины: Гавриил, Всеволод, Егор, Дмитрий, Захар.

Талисманом человека, рожденного 24 февраля, является хризоберил. Драгоценный камень, завораживающий своей красотой. Свое название он получил благодаря золотистому украшению. В восточной медицине хризоберилл считается камнем, который помогает вернуть покой в ​​душе.

24 февраля родился американский предприниматель, основатель и генеральный директор Apple Inc Стив Джобс / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1463 год – итальянский мыслитель-гуманист Джованни Пико делла Мирандолла;

1597 год – французский поэт и член Французской академии Венсан Вуатюр;

1619 год – французский живописец Шарль Лебрен;

1836 год – основатель реалистической живописи США Винслов Гомер;

1842 год - итальянский композитор и поэт, автор либретто к некоторым операм Джузеппе Верди Арриго Бойто;

1863 год – украинский композитор и педагог Порфирий Молчанов;

1865 год – украинский общественный и политический деятель, писатель Иван Липа;

1885 год – польский эссеист, драматург, философ, художник Станислав Виткевич;

1898 год – немецкий авиационный конструктор, летчик-испытатель Курт Танк;

1917 год – украинская художница Татьяна Яблонская;

1930 год – хореограф, заслуженный артист Украины Григорий Чапкис;

1932 год – композитор, джазовый пианист и дирижер Мишель Легран;

1955 год – американский предприниматель, основатель и генеральный директор Apple Inc Стив Джобс;

1955 год – французский автогонщик Ален Прост;

1958 год – бразильская актриса "мыльных опер" Сильвия Пфейфер.

Что запрещено делать в этот день

24 февраля запрещалось расстраиваться, сердиться и ссориться.

Не стоит заниматься тяжелым трудом.

24 февраля не рекомендуется пересаживать растения.

Нельзя желать зла другому человеку.

Не следует пить алкоголь, курить.

Народные приметы и традиции на 24 февраля

24 февраля все еще продолжаются снегопады, тепло придет только в мае / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если услышали гром, скоро усилится ветер;

24 февраля на улице много сосулек, весна поздно придет;

если оттепель, то уже не будет сильных морозов;

24 февраля все еще продолжаются снегопады, тепло придет только в мае.

24 февраля крестьяне проводили во дворах молебны, вносили иконы святого Власа в конюшне, а также кропили домашний скот освященной водой "чтобы скот хорошо плодился и не болел". А молодые женщины часто во "Власов день", как еще называли в народе 24 февраля, шли в кабак и пили водку. Верили, что тогда коровы будут ласковыми. А когда возвращались домой, то избивали мужей своих, чтобы они были послушными. На Киевщине издавна существовало поверье: "Святой Влас сбивает рог с зимы!", потому что морозов уже часто не было.

Погода на завтра, 24 февраля

Завтра, 24 февраля, в Киеве будет облачно, без осадков. Во Львове пасмурно до вечера, без осадков. В Одессе облачно, без осадков . В Харькове ясно, но вечером небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха в Киеве +4 днем ​​и +1 ночью. Во Львове 5 днем ​​и около 0 ночью. В Одессе 8 днем ​​и 5 ночью. В Харькове +4 днем ​​и -2 ночью.

Памятные даты 24 февраля

24 февраля 2021 года в Неаполе мужчина теряет в супермаркете бриллианты на сумму 50 тысяч евро / Pexels

В этот день год назад в Неаполе мужчина теряет в супермаркете бриллианты на сумму 50 тысяч евро, а в сети появляется видео, как белорусские силовики избивают людей прямо у магазинов.

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 февраля:

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