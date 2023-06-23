Какой завтра, 24 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 24 июня, Международный день феи. Верующие чтят память апостола от 70 Варнавы. До Нового года осталось 190 дней.

24 июня 2023 года — суббота. 486-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 июня, церковный праздник

24 июня в церковном календаре – день памяти апостола от 70 Варнавы. Воспитывался он вместе с апостолом Павлом в Иерусалиме. Вел благочестивую жизнь, посещал храмы, все свое свободное время проводил в молитвах. Варнава жил во времена Иисуса Христа, поэтому своими глазами видел его чудеса и уверовал в них. Впоследствии стал одним из 70 апостолов. Именно Варнава привел в Иерусалим Павла и стал вместе с ним проповедовать. Умер в 76 лет после жестокого избиения иудеями.

Что нельзя делать в этот день

В этот день лучше не рвать траву, ведь по ней катается нечистая сила.

Не рекомендуется есть жирную пищу, пить алкоголь.

Не ссорьтесь и не ругайтесь с родными.

Народные приметы и традиции на 24 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: цветы на акации указывают на неурожайный год;

стоят теплые ночи — к богатому урожаю плодовых деревьев;

перед дождем утром ощущается сильный запах травы и жимолости;

на ночь цветочки очитки закрылись — ждите завтра хорошую погоду;

шиповник не раскрыл свои бутончики — к дождю;

рябина только что зацвела — осенью будет очень много грибов.

24 июня цветы на акации указывают на неурожайный год / Фото: Pexels

В народе существовало поверье "На Варнаву травы не рви", потому что в ней путается нечистая сила, которая может вцепиться в человека и не отпускать. Интересно, что 24 июня по словам людей нечистая сила разгуливает не в ночное время, а в полдень. Именно поэтому создавали специальные обереги из сушеной травы. А женщины часто гадали на верность своих мужчин.

Погода на 24 июня

Завтра, 24 июня, в Киеве облачно, к вечеру пройдет мелкий дождь. Во Львове пасмурно, ночью пройдет небольшой дождь, который к утру должен закончиться. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +29 днем и +20 ночью. Во Львове — +20 днем и +17 ночью. В Харькове — +29 днем и +18 ночью. В Одессе — +29 днем и +21 ночью.

Памятные даты 24 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 июня:

1099 год — основывают Орден святого Иоанна Иерусалимского;

1128 год — войско португальского графа Афонса разбивает оппозицию в битве при Сан-Мамеде;

1497 год — первое задокументированное упоминание о посещении европейцем Северной Америки: исследователь Джон Кабо высаживается на территории, известной ныне как Ньюфаундленд, и провозглашает ее собственностью английского короля Генриха VII;

1509 год — коронация короля Англии Генриха VIII;

1717 год — представители британских масонских лож собираются в пивной "Гусак и рожен" и основывают Великую ложу Англии — объединение всех лож;

1793 год — французский Конвент принимает первую республиканскую конституцию, провозглашавшую верховенство власти народа;

1894 год — на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, принимают решение об образовании Международного Олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр;

1901 год — в Париже в галерее на улице Лафитт открывается первая выставка Пабло Пикассо;

1917 год — в Киеве полностью заполненной Софийской площади Владимир Винниченко зачитывает текст I Универсала Центральной Рады, принятый накануне;

1917 год — в Никольско-Уссурийском происходит Первый всеобщий всеукраинский съезд деятелей и гражданства Дальнего Востока;

1941 год — в трех тюрьмах Львова были расстреляны 2072 человека "в целях ускоренной разгрузки тюрем Львовской области от контрреволюционного, уголовно-политического элемента";

1941 год — начинаются подготовленные членами ОУН(б) выступления местного населения во Львове, Луцке, Перемышле, Мостиском, Городоцком, Рудковском, Бибрском, Жовковском и Яворивском районах Львовской области и Самборском Дрогобычской области;

1947 год — впервые официально сообщают об НЛО;

1973 год — с поста президента Ирландии уходит старейший государственный деятель мира 90-летний Имон де Валера, который был одной из самых колоритных политических фигур 20-го века, не в последнюю очередь благодаря значительным усилиям Ирландия добилась независимости от Великобритании.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 июня

Какие завтра именины: Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.

Талисманом человека, рожденного 24 июня, является соколиный глаз. Этот камень привлекает внимание благодаря мощной энергетике и необычному внешнему виду. Например, в Древней Индии соколиный глаз считали символом бога Брахмы. Верили, что камень осуществляет связь с божеством.

В этот день родились:

1860 год — украинский терапевт и филантроп Феофил Яновский;

1897 год — украинский военный и общественный деятель, меценат, старшина Запорожской дивизии, повстанческий атаман Холодного Яра Иван Лютый-Лютенко (Гонта);

1988 год — военнослужащий Вооруженных сил Украины, лейтенант, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка.

Какой завтра день в Украине и мире

24 июня в Украине и мире празднуют Международный день феи / Фото: Pexels

24 июня в Украине и мире празднуют Международный день феи. Праздник был создан для каждого малыша и взрослого, верящих в магический мир фей. Это прекрасная возможность проникнуть в народные традиции, фольклор и историю, в которых феи часто были важными персонажами. Особую часть феи занимают в кельтской культуре. Они здесь описаны как маленькие и озорные, но способны лечить, колдовать и оставаться вечно молодыми. Доподлинно неизвестно, кто предложил создать столь интересный праздник. Однако оно быстро стало очень популярным среди людей, неравнодушных к магическому миру.

Также 24 июня Всемирный день смурфиков. Дату выбрали не случайно, ведь 25 июня 1928 родился французский карикатурист Пьер Кюллифор (более известный как Пейо), который и создал маленьких существ смурфиков. Ежегодно праздник приходится на субботу, которая ближе к 25 июня. Мир впервые познакомился с забавными гномами в журнале комиксов в октябре 1958 года. А безумную популярность они приобрели после выхода анимационного сериала The Smurf в начале 80-х годов прошлого века.

А еще 24 июня празднуют Международный день амброзии. Событие было объявлено Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году. Для многих жителей планеты пыльца амброзии опасна. Из-за него возникают аллергические реакции, особенно у тех, кто страдает бронхиальной астмой. Влечет амброзия опасность и сельское хозяйство.

24 июня Международный день осведомленности о сколиозе. Приходится празднование на последнюю субботу июня и было создано в 2013 году. А инициатором основания отдельного дня выступила Ассоциация сколиоза Великобритании. Положили начало событию для объединения людей, пострадавших от недуга, повысить осведомленность общества о нем.

Также 24 июня День бассейна. Неофициальный, но позитивный праздник. Бассейн дает возможность погрузиться в лето в любое время года и насладиться купанием.