Какой завтра, 24 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 24 марта, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Верующие чтят память епископа Софрония Египетского. До Нового года осталось 282 дня.

24 марта 2023 – пятница. 394-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 марта, церковный праздник

24 марта в церковном календаре – день памяти Софрония Иерусалимского. Родился святой в Дамаске (Византийская империя). С юности посещал монастыри, где познакомился с известными отшельниками. В частности, он дружил с Иваном Мосхом. Он стал его собратьем и учителем. Вместе мужчины путешествовали даже в Сирию и Малую Азию. Также вместе Иван и Софроний постриглись в монахи в Египте. Случилось это в 580 году.

В 634 году Софроний стал епископом Иерусалимским. Сразу после этого он созвал на Синод всех епископов и осудил ересь монолитов.

Когда мусульмане пытались завоевать Левант, Софроний руководил обороной Иерусалима, но ему пришлось сдать город халифу Умару.

Умер в Александрии в 638 году. После него осталось немало песен, синодальных писем, жизнеописаний святых.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется ссориться с родными людьми.

Запрещено злословить, ругаться.

Продолжается Великий пост, поэтому нужно соблюдать определенные правила в еде – не есть мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц.

Нельзя гнать со двора птиц, они уже начали выть себе гнезда.

Не разбрасывайтесь мелочью – можете лишать себя будущего богатства.

Народные приметы и традиции на 24 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: холодный и сильный ветер – весна будет теплой;

низко над землей летят журавли – ждите дождя;

утром пушистый иней – будет хорошая погода;

с 24 марта холода идут на убыль – лето будет теплым;

грачи вьются стаями в небе и стрелой опускаются на землю – к дождю;

на земле стаями сидят вороны, значит, будут холода;

после обеда начал дуть северный ветер – в июне ожидайте много дождей.

24 марта на земле стаями сидят вороны, значит, будут холода. / Фото: Pexels

Наши предки считали, что 24 марта является отличным днем для того, чтобы начать лечить желудок, зубы, печень. Также с этого дня собирали березовый сок. Согласно поверьям, начинается активность птиц. Если услышали пение кукушки, нужно брякнуть мелочью в кармане, чтобы водились деньги. Также не забудьте загадать желание – оно обязательно сбудется. День считался удачным для сватовства, знакомства, венчания, свадьбы и других любовных дел.

Погода на 24 марта

Завтра, 24 марта, в Киеве небо будет покрыто облаками до самого вечера, утром будет дождь, но осадки закончатся к середине дня. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается. В Одессе с утра и до вечера небо будет покрыто облаками, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве – +16 днем и +10 ночью. Во Львове – +17 днем и +10 ночью. В Харькове – +15 днем и +5 ночью. В Одессе – +12 днем и +7 ночью.

Памятные даты 24 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 марта:

1155 год — Юрий Долгорукий захватывает Киев и вступил на престол;

1603 год — Токугава Иеясу становится сёгуном Японии;

1603 год — со смертью английской королевы Елизаветы троны Королевства Англия и Королевства Шотландия объединяются;

1721 год — Иоганн Себастьян Бах презентует шесть оркестровых концертов маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому;

1882 год – немецкий бактериолог Роберт Кох открывает возбудителя туберкулеза, палочку Коха;

1898 год – в Америке продают первый автомобиль – модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов;

1918 год — Центральная Рада провозглашает украинский язык государственным в банковской и торговой сферах;

1933 год — закон Рейхстага отменяет гражданские свободы и передает чрезвычайные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру;

1932 год — в Таиланде без кровопролития в результате переворота устанавливают конституционную монархию;

1933 год — вступает в действие закон, накануне принятый немецким парламентом (69 % голосов), передающий правительству законодательную власть и фактически приостанавливающий действие Конституции, власть легально переходит к Гитлеру;

1972 год — премьера фильма "Крестный отец", который становится одним из лучших шедевров мирового кинематографа;

1972 год — ограбление United California Bank: из разбитого сейфа угонщики забирают 9 млн долларов;

1975 год — Мухаммед Али техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Уэпнера в Кливленде;

1976 год – переворот в Аргентине: военная хунта свергает Исабель Перон, начинаются политические репрессии;

1980 год – убийство правыми боевиками Сальвадорского архиепископа Оскара Ромеро раскрутило спираль насилия гражданской войны;

1989 год — танкер "Эксон Вальдез" наталкивается на риф близ Аляски и теряет 40 000 тонн нефти;

1989 год — во Львове проходит первая политическая забастовка в Украине;

1989 год — в Тернополе создают первую краевую организацию Народного Руха Украины;

1990 год – Ислам Каримов становится президентом Узбекистана;

1999 год — в результате пожара в тоннеле под Монбланом погибает 39 человек;

1999 год — в национальном парке Цаво (Кения) в результате аварии пассажирского поезда погибает 36 человек, 200 травмированы;

2001 год — Владимир Кличко выигрывает техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 марта

Какие завтра именины: Георгий, Ефим, Иван, Егор, Софрон, Алексей, Юрий.

Талисманом человека, рожденного 24 марта, является хризопраз. Полудрагоценный камень, отличающийся насыщенным зеленым цветом. В древности хризопраз использовали для лечения различных заболеваний. Для того чтобы он лучше работал, добавляли воду. В жидкость опускали минерал на несколько часов. Такая вода позже считалась лекарством.

В этот день родились:

1869 год – украинская писательница, журналистка, редактор и издатель Елена Кисилевская;

1900 год – украинский певец, лирический тенор, владелец необычного тембра и высокой вокальной техники Иван Козловский;

1950 год – украинский математик Юрий Владимирович Теплинский;

1951 год – украинская художница Наталья Павленко;

1955 год – украинский композитор, лидер группы "Ватра" Игорь Билозир;

1963 год – украинский футбольный тренер Вадим Тищенко;

1979 год – украинский музыкант, автор песен, лидер группы "ТиК" Виктор Бронюк;

1982 год – украинский шоумен, телеведущий, резидент "Comedy Club Ukraine" Александр Педан;

1986 год – украинско-американский профессиональный танцор Вэл Чмерковский;

1986 год – украинская писательница Ярослава Литвин.

Какой завтра день в Украине и мире

24 марта — Всеукраинский и Всемирный день борьбы с заболеванием туберкулезом / Фото: Pexels

24 марта — Всеукраинский и Всемирный день борьбы с заболеванием туберкулезом. Важное событие, созданное для распространения информации о туберкулезе среди населения. День был утвержден Всемирной организацией здравоохранения в 1993 году. Дату избрали в честь открытия 1882 туберкулезной бациллы, которое сделал немецкий биолог Роберт Кох.

Туберкулез — хроническое заболевание, возбудителем которого является палочка Коха (микробактерия туберкулеза), распространяемая воздушно-капельным, реже контактно-бытовым путем. Возбудитель отличается особой стойкостью и может долго находиться в организме и ждать благоприятных условий.

Также 24 марта профессиональный праздник День фтизиатра. Дату выбрали в честь открытия палочки Коха в 1882 году. Фтизиатры — врачи, изучающие закономерности распространения и развития туберкулеза, причины возникновения патологии, вызванные туберкулезом, пути выявления, лечения и профилактики данного заболевания.

А еще 24 марта празднуют Международный день достижений (Международный день отличников). Оно имеет целью привлечь внимание общества к обычным неизвестным людям, которые способствуют улучшению жизни на нашей планете, поощряют других идти к своей цели. Лучшие профессионалы и создатели в этот день получают всевозможные награды от компаний и своих наставников.

24 марта — Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Событие было начато в 2010 году Организацией Объединенных Наций. Дату избрали в честь святого отца Оскара Ромеро, который в 1980 году был убит солдатами во время богослужения за то, что призвал прекратить военные действия, нарушающие человеческие права.

Также 24 марта — Международный день борьбы с депрессией. Главная цель этого события – привлечение внимания человечества к проблемам депрессии как душевного заболевания. Добровольцы в этот день проводят различные просветительские мероприятия, которые помогают отметить те проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие депрессией.

Депрессией называют психологическое расстройство, которое характеризуется длительным (более 2 недель) подавленным состоянием, потерей интереса к делам и повседневной жизни, которые раньше человек выполнял с удовольствием. Ни один человек не застрахован от этой болезни.

А еще 24 марта празднуют День мастера маникюра. Это профессиональный праздник всех тех, кто делает нашу внешность лучше с помощью профессионального маникюра.

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