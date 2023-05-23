Какой завтра, 24 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 24 мая, День славянской письменности и языка. Верующие чтят память равноапостольных Кирилла и Мефодия. До Нового года остался 221 день.

24 мая 2023 года — среда. 455-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 мая, церковный праздник

24 мая в церковном календаре – день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Родились они в городе Солуне в семье богатых и благочестивых родителей. Еще в юности оставили брать все мирское и отправились на гору Олимп. Там они подвизались и начали учить славянский язык. Впоследствии они перевели на славянскую немало книг и даже составили кириллицу — алфавит славян, без которого невозможно было проводить богослужение. Известны Кирилл и Мефодий, прежде всего, как святые, распространявшие славянский язык и азбуку по разным землям.

Что запрещено делать в этот день

Не купайтесь в озерах или реках.

Не разрешается сажать или сеять на огороде, иначе растения побьют град.

Большие и дорогие вещи покупать не стоит, потому что они скоро станут непригодными для работы.

Народные приметы и традиции на 24 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода указывает на то, каким будет лето;

увидеть радугу на небе — к ветреному июню, а двойную радугу — на жару;

над землей утром стелется туман – погода скоро ухудшится;

24 мая пошел дождь — будет мокро еще 40 дней.

24 мая увидеть радугу на небе — к ветренному июню, а двойную радугу — на жару / Фото: Pexels

Наши предки заметили, что 24 мая часто бывают мокрыми и прохладными. Потому все огородные работы прекращались. Также наблюдали за погодой, ведь верили, какая она в этот день, таким будет все лето. Верующие обходили огород с иконой в руках, чтобы защитить растения от дождя и града. Девушки не работали, а собирались вместе и обсуждали женихов.

Погода на 24 мая

Завтра, 24 мая, в Киеве ясно утро и вечер, а вот днем ожидается пасмурная погода, во второй половине дня возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно весь день, хотя утром и возможно небольшое прояснение, без осадков. В Харькове будет облачно, днем дождь с грозой, который закончится к вечеру. В Одессе днем облачно, но вечером будет ясная погода, во второй половине дня возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +16 ночью. Во Львове — +24 днем и +13 ночью. В Харькове — +21 днем и +14 ночью. В Одессе — +22 днем и +16 ночью.

Памятные даты 24 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 мая:

1093 год — на реке Стугне половцы разбивают войско киевского князя Святополка Изяславича, чем заставляют его жениться на дочери хана Тугоркана;

1571 год — войска крымского хана Девлет-Герая сжигают Москву;

1798 год — Общество объединенных ирландцев начинает восстание с целью свержения британского правления и создания независимой Ирландской республики;

1822 год — Эквадор обретает независимость от Испании;

1844 год — из Вашингтона в Балтимор отправляют первую телеграмму азбукой Морзе;

1936 год — создают ФК "Шахтер";

1940 год — на I Конгрессе Американских Украинцев в Вашингтоне создают Украинский конгрессный комитет Америки;

1956 год — в Лугано проходит первый конкурс песни Евровидения, в котором принимают участие 14 представителей семи стран Европы;

1964 год — на стадионе в Лиме из-за беспорядка и давки во время футбольного матча Перу — Аргентина погибает 300 человек;

1980 год — команда Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" побеждает "Филадельфию Флайерс" и получает свой первый из четырех Кубков Стэнли;

1993 год — Эритрея обретает независимость от Эфиопии;

1999 год — в результате взрыва на шахте имени Засядько в Донецке погибает 39 человек;

2003 год — Украина дебютирует на 48-м конкурсе "Евровидение", который состоялся в Риге, тогда выступил Александр Пономарев с песней "Аста ла виста" и занял 14-е место;

2018 год — открывают Новый Бескидский тоннель.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 мая

Какие завтра именины: Иосиф, Александр, Кирилл, Мефодий, Ростислав.

Талисманом человека, рожденного 24 мая, является коралл. Камень, возникающий в теплых водах и состоящий из окаменевших водяных полипов. Происходит слово "коралл" от древнегреческого слова и означает "морской полип". Обладает лечебными свойствами. В частности, издавна верили, что коралл способен залечить раны и ускорить сращение костей.

В этот день родились:

827 год — православный святой, отец славянской письменности Кирилл;

1801 год — украинский греко-католический священник, общественно-культурный деятель, писатель, автор грамматики украинского языка Иосиф Левицкий;

1881 год — украинский патофизиолог, президент Академии наук Украины Александр Богомолец;

1964 год — украинский музыкант Олег Скрипка;

1973 год — украинская певица, общественный деятель, победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" в Стамбуле Руслана Лыжичко;

1992 год — украинский исследователь кириллических старопечатных изданий, историк Станислав Волощенко.

Какой завтра день в Украине и мире

24 мая Всемирный день видеоигр / Фото: Pexels

24 мая в Украине празднуют День славянской письменности и языка. Для украинцев и народов Восточной Европы эта дата чрезвычайно особенная. Она имеет прямое отношение к равноапостольным Кириллу и Мефодию, которых в этот день чествуют верующие. Родились они в Византийской империи. Они стали монахами и занимались изучением славянского языка. А потом создали славянский алфавит. Случилось это в 863 году.

Также 24 мая Всемирный день видеоигр. Дату празднования выбрали в честь официальной презентации Ральфом Байером и его команды первой домашней приставки для игр Magnavox Odyssey. Вышло это 24 мая 1972 года. Видеоигра (компьютерная игра) – это специальная программа, которая считывается компьютером, телефоном или игровой приставкой. Сегодня сфера видеоигр очень развита.

А еще 24 мая Международный женский день за мир и разоружение. Эту инициативу поддержали более 40 стран мира. Главная цель – объединить женщин планеты, чтобы уничтожить насилие как метод решения проблемы, распространение идеи гуманности и мирного сосуществования.

24 мая также празднуют Международный день тиары. Событие было начато после проведения мероприятия в честь "Сезонов успеха Барбары Белиссимо" в 2005 году. Дата совпадает с днем рождения королевы Виктории. Главная цель Международного дня тиары — подчеркнуть важность чувства собственного достоинства. Ведь такое украшение любую женщину заставит вообразить себя королевой.

Также 24 мая Всемирный день шизофрении. Шизофренией называют психическое заболевание, характеризующееся полным ощущением отрыва от реальности. Часто у пациентов присутствуют галлюцинации. Большинство больных просто погружается в свои мысли, поэтому не представляют угрозы для других. Ученые полагают, что эта болезнь связана с высоким уровнем дофамина в организме.

А еще 24 мая Европейский день парков. Праздник природы и культуры, начатый организацией EUROPARC Federation 1999 года. Дата празднования была выбрана в честь создания в Швеции первого национального парка. Произошло это в 1909 году.