Какой завтра, 24 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 24 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

24 января 2022 – понедельник. В церковном календаре – день памяти Феодосия Великого. В этот день 2019 коллегией Оболонского райсуда Киева экс-президент Виктор Янукович был заочно признан виновным в государственной измене, а в 1984 году в США на прилавках магазинов появляются первые компьютеры Макинтош (их цена в то время 2495 долларов за штуку).

До Нового года остался 341 день.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 января в Украине празднуют День внешней разведки. Дату выбрали не случайно, ведь именно 24 января 1919 было создано первое подразделение разведки в УНР. В 2018 году президент Украины официально утвердил этот праздник. В этот день отмечают значительный вклад офицеров, помогающих сохранить суверенитет и независимость нашего государства. Еще с прошлого столетия внешняя разведка защищает граждан Украины от влияния недоброжелательно настроенных сторон. Интересный факт: внешняя разведка существовала еще через часы Гетманщины в XVII веке.

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Не забудьте поздравить своих родных и близких, занимающихся этой благородной, тяжелой и опасной профессией. А пожелания в День внешней разведки Украины могут звучать так:

Наружная разведка – нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепкого здоровья и мирного неба над головой! Пусть удача сопровождает тебя в твоем нелегком деле, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!

24 января - Международный день образования / Pexels

Также 24 января празднуют Международный день образования. Это довольно молодой праздник, который был провозглашен в декабре 2018 года во время международной конференции, посвященной проблемам современного образования, в Брюсселе. Впервые в мире его отпраздновали в 2019 году.

Инициаторами введения праздника стали представители африканской страны Нигерии. По их мнению, каждый год 24 января должны проходить мероприятия по определенной теме, связанной с проблемами современного образования. К этому времени было рассмотрено уже два из них: "Образование для мира и развития" и "Образование в интересах людей, планеты, процветания и мира". Интересный факт: Украина занимает 9-е место по уровню грамотности в мире.

24 января празднуется Международный женский спортивный день. Ввели этот праздник во Франции при поддержке Министерства спорта и Государственного секретариата вопросов о гендерном равенстве и борьбе с дискриминацией. 2014 довольно острой оказалась проблема насилия и сексуализации женщин в спорте. Поэтому приняли решение провести определенные мероприятия, которые помогли бы улучшить уровень здоровья и жизни спортсменок из Франции.

Министр делегации спорта Роксану Марасиняню провела различные мероприятия по созданию праздника. Она доказала, что поддержка спортсменок и феминизация органов спортивного управления достаточно важны для развития всего мира.

24 января празднуют Международный день эскимо / Pexels

А еще 24 января празднуют Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day). Наверное, мало найдется таких людей на Земле, которые бы не знали, как выглядит это популярное мороженое. Почему выбрали именно эту дату? 24 января 1922 года повар, кондитер и обладатель собственного магазина сладостей в США, Кристиан Нельсон, получил официальный патент на новый вид холодного десерта. Свое же первое мороженое на деревянной палочке и шоколадной глазури кондитер предложил еще в 1919 году и назвав свое произведение "Пирожок эскимоса" (Eskimo Pie). Это название настолько укоренилось, что стало популярным на весь мир.

Какой завтра праздник еще в мире:

Большая неделя энергосбережения в Великобритании;

День изменить жизнь питомца;

День комплимента;

День объединения в Румынии;

День пивной банки;

День смеха;

Национальный день арахисового масла в США.

Какой завтра, 24 января, церковный праздник

24 января - день памяти преподобного Феодосия Великого / commons.wikimedia.org

24 января в церковном календаре – день памяти преподобного Феодосия Великого. Преподобный Феодосий родился в городе Магарияс (Каппадокия) в семье благочестивых Проересия и Евлогии. С детства отличался очень хорошим голосом, поэтому его посвятили в церковные чтецы. 451 Феодосий отправляется в Иерусалим. На пути он встречает Симеона Столпника. В Иерусалиме посещают немало мест, где произошли евангельские события. Затем становится учеником преподобного Лонгина.

По поручению своего учителя Феодосий переселяется в церковь Пречистой Владычицы Богородицы. Но через час, из-за желания уединиться, идет в пустыню и поселяется в одной из пещер. По преданию именно в ней остановились волхвы по дороге к новорожденному Иисусу Христу.

Вскоре вокруг Феодосия собирается целая монашеская община. Потому он решает построить монастырь. Вскоре на его месте произрастает целая обитель, которая называется Лавра Феодосия Великого. Она стала первым монастырем в Палестине. К концу жизни Феодосия здесь проживало около 400 монахов.

Также Феодосий Великий был другом Саввы Освященного. Вместе с ним получил сан архимандрита. Когда на этих землях правил император Анастасий, начались сильные гонения за теми, кто придерживался так называемого монофизитства (одно из течений христианства, согласно которому Иисус Христос имеет только одну божественную природу). Феодосий поддерживал монофизитов, за что был отправлен в тюрьму. Вышел из нее в 518 году после смерти императора.

Умер преподобный в 529 году после продолжительной болезни. Ему было 105 лет.

Именине: как назвать ребенка, родившегося 24 января

Какие завтра именины: Виталий, Владимир, Иосиф, Николай, Михаил, Федосий, Федот, Степан (Стефан), Терентий, Федор, Феодосий.

Талисманом людей, рожденных 24 января, является лазурит. Название камень получил только в XVIII веке. Его корни происходят из арабского языка и означают "небо". Но и до этого лазурит широко использовали для украшения дворцов правителей с Востока. В Древнем Египте даже придумали особую золотую оправу, чтобы носить камень в качестве оберега.

В этот день родились:

76 год – римский император, Андриан;

1732 год – французский комедиограф, Бомарше;

1733 год – американский генерал, военный министр США, Бенджамин Линкольн;

1944 год – американский писатель-фантаст, Дэвид Геррольд;

1953 год – альтист и дирижер, Юрий Башмет;

1968 год – музыкант, эксвокалист группы Helloween, Михаэль Киске;

1969 год – современный композитор и гитарист, Валерий Дидюля;

1973 год – украинский экономист, Андрей Новак;

1983 год – американский автогонщик, пилот Формулы-1, Скотт Спид.

Что запрещено делать в этот день

24 января запрещается занимать деньги.

Нельзя стричь ногти и волосы, потому что наши предки верили "на Феодосия-весняка ногти подстригу, тот три месяца в долгах жить будет".

24 января не выходите на рассвете на улицу.

Не поднимайте платок, который упал на дорогу, потому что назовите на себя беду.

Народные приметы и традиции на 24 января

24 января громко блеют овцы, а также беспокойно ведут себя – будет ненастье / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если оттепель, то весна будет затяжной и довольно ранней;

если сильный мороз – поздний посев яровых;

24 января туман – весной реки сильно разольются;

на небе кое-где тучи – скоро будет мороз;

какая погода 24 января таковым будет и ноябрь;

собака скулит, а кошка ворчит, предки верили, что их хозяин скоро заболеет;

во двор зашла чужая кошка – ждите новость;

24 января в окно стукнула птичка – это известие о смерти;

в глаз попала соринка – значит, скоро потеряете зрение;

утром 24 января идет снег – до трескучих морозов;

в лесу далеко слышно эхо - погода будет морозной;

громко блеют овцы, а также беспокойно ведут себя – будет ненастье;

24 января корова трясет ногами до холода.

В народе 24 января называли "Федосеев день" в честь памяти преподобного Феодосия Великого. Крестьяне в этот день смотрят на погоду, чтобы по ней спрогнозировать, какова будет весна.

Погода на завтра, 24 января

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Завтра, 24 января, в Киеве небо в течение всего дня будет облачным, но без осадков. Во Львове ясно и солнечно, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, будет идти снег. В Харькове тоже облачно, ночью возможен мелкий снег, который днем ​​может на время прекратиться.

Температура воздуха в Киеве днем ​​-5, ночью -7. Во Львове днем ​​-8, ночью -13. В Одессе днем ​​-3, ночью -6. В Харькове ночью -7, днем ​​-3.

Памятные даты 24 января

24 января 2021 года Швеция закрывает границу с Норвегией из-за новой вспышки коронавируса / Pexels

В этот день год назад в Украине завершается локдаун, который начался сразу после Рождества, а Швеция закрывает границу с Норвегией из-за новой вспышки коронавируса.

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 января: