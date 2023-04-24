Какой завтра, 25 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

25 апреля 2023 года — вторник. 426-й день войны в Украине.

Какой завтра, 25 апреля, церковный праздник

25 апреля в церковном календаре – день памяти Василия Исповедника. Он жил в VIII веке и был епископом в городе Пария, когда императорский престол занимал Лев Исаври. Известен был как ярый защитник христианства, прославился добрыми и благочестивыми делами.

Когда возникла иконоборческая ересь, выступил в защиту своей епархии. Не разрешал в ней действовать язычникам, не подписывал разрешение на уничтожение икон. За это его изгнали и он провел большую часть своей жизни в нужде и скитаниях. Не согласившись вести какие-либо диалоги с иконоборцами, умер в преклонном возрасте.

Что запрещено делать в этот день

Не раскладывайте вещи и не убирайте дома.

Нежелательно пить обычную воду, она 25 апреля уносит силы.

Не рекомендованы знакомства с новыми людьми.

Народные приметы и традиции на 25 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: 25 апреля дождь, то и начало мая таким будет;

сухой день после холодного утра – на засушливое лето;

в берегу много сока – до обилия дождей летом;

светит солнце, но идет дождь – будет богатый урожай.

25 апреля дождь, то и начало мая таким будет / Фото: Pexels

В этот день люди молятся Василию Исповеднику о хорошем урожае, здоровье, финансовом благополучии. Желательно в эту дату перестелить кровать, потому что существует поверье, что спать на несвежих простынях до болезни. Особенно внимательно крестьяне 25 апреля относились к скоту. Ухаживая за ней, верили, что так пускают талант в свой дом.

Погода на 25 апреля

Завтра, 25 апреля, в Киеве утром и вечером ясно, днем облачно, днем мелкий дождь. Во Львове пасмурно, все время будет идти мелкий дождь, а во второй половине дня он даже усилится. В Харькове облачно, весь день дождь, а во второй половине дня дождь даже может стать сильнее. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +9 ночью. Во Львове — +12 днем и +9 ночью. В Харькове — +13 днем и +10 ночью. В Одессе — +14 днем и +9 ночью.

Памятные даты 25 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 апреля:

4241 год до н. — в Древнем Египте начинают использовать календарь с годом в 365 дней;

1154 год — мусульманские войска Нур ад-Дина берут Дамаск;

1498 год — в Риге основывают "Братство черноголовых", которое играло заметную роль в жизни города;

1507 год — немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер называет новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света;

1644 год — крестьянская повстанческая армия под руководством Ли Цзычена практически без боя входит в Пекин, столицу империи Мин;

1660 год — учредительное собрание решило вернуть английский престол Стюартам;

1719 год — в Лондоне выходит первое издание романа Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо";

1783 год — в Анноне (Франция) братья Монгольфье запускают первый воздушный шар с грузом, который был равен весу взрослого человека, пуля объемом в 800 м³ поднялась на 400 метров;

1792 год — во Франции на Гревской площади в Париже впервые сооружают и используют для публичной казни гильотина (тогда она называлась Лузеттой);

1816 год — Джордж Байрон, преследовавшийся на родине грязными сплетнями, навсегда покидает Великобританию;

1826 год — в Великобритании получают патент на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1859 год — в Порт-Саиде начинается строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда де Лессепса;

1867 год — город Токио впервые открывают для иностранной торговли;

1901 год — в штате Нью-Йорк впервые в мире вводят автомобильные номера;

1926 год — проходит дебют первой машины Алфьеро Мазерати — "Тиро 26", за рулем которой сидел сам конструктор, он выигрывает соревнования в Тарга-Флорио (Италия);

1940 год — женщины провинции Квебек получают право голоса на выборах;

1941 год — Гитлер предписывает начать операцию "Меркурий" (захват Крита);

1950 год — канадские провинции подписывают соглашение о строительстве Трансканадского шоссе;

1953 год — образуют Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТА ПВО);

1954 год — американский научно-исследовательский центр компании "Bell telephone" объявляет о создании солнечных батарей;

1956 год — происходит первый полет прототипа вертолетного летательного аппарата – машины Bensen I-8i "Girobot";

1974 год — победа "Революции гвоздик" в Португалии;

1976 год — проходят первые единственные выборы во Вьетнаме;

1983 год — американский космический зонд "Pioneer-10" пересекает орбиту Плутона;

1994 год — указом президента Украины создают Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;

1997 год — из-за ошибки программистов во Флориде, мировая сеть Интернет терпит наибольший сбой в истории;

2008 год — в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит международная конференция по случаю 22-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 апреля

Какие завтра именины: Давид, Василий, Иван, Ярослав, Исаак.

Талисманом человека, рожденного 25 апреля, является гранат. Очень яркий и красивый камень, который в давние времена считался одним из самых дорогих. Гранат станет отличным амулетом для художников, модельеров, скульпторов. А еще он подходит только уверенным в себе людям.

В этот день родились:

1900 год — украинская поэтесса, переводчица Вероника Черняховская;

1917 год — американская джазовая певица Элла Фицджеральд;

1940 год — американский актер, лауреат премии "Оскар" Аль Пачино;

1983 год — украинский футболист, полузащитник "Динамо" (Киев) и национальной сборной Украины Олег Гусев.

Какой завтра день в Украине и мире

25 апреля празднуют Всемирный день пингвинов / Фото: Pexels

25 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день родственных городов. Событие было начато в 1963 году и приходится на последнее воскресенье апреля. 28 апреля 1957 г. во Франции была создана Всемирная федерация родственных городов. Эта неправительственная организация занималась поддержанием идеи городов-побратимов и установлением доброжелательных отношений между населенными пунктами.

Также 25 апреля Международный день делегата. Молодой праздник, который был начат ООН в 2015 году. Дату празднования выбрали неслучайно. Именно в этот день 1945 состоялась решающая и многочисленная конференция с целью создания Организации Объединенных Наций.

А еще 25 апреля празднуют Всемирный день пингвинов. Дата празднования была выбрана в честь начала миграции этих птиц на север с целью продолжения рода. Пингвины относятся к семье нелетающих птиц, но умеющих хорошо плавать. Больше всего их в Антарктике, где они питаются мелкими морепродуктами. Главная цель праздника заключается в привлечении внимания человечества к важности сохранения пингвинов как животного вида, отмечены угрозой их исчезновения, которая во многом вызвана человеческой деятельностью.

25 апреля Международный день ДНК. Дату празднования выбрали в честь публикации в британском журнале Nature информации об открытии макромолекулы ДНК (произошло это в 1953 году). Впервые праздник прошел в 2003 году. В молекулярной структуре ДНК сохраняется генетическая информация. Благодаря выявлению спирали ДНК, ученые смогли установить наследственные связи, продуцировать технологии генной инженерии и находить генетические риски.

Также 25 апреля празднуют Всемирный день борьбы против малярии. Событие было начато в 2007 году Всемирной организацией здравоохранения. А дата была выбрана в честь Дня боротбы с малярией в Африке. Малярией называют серьезное паразитарное заболевание, передающееся через самок малярийных комаров. Оно вызывает сильную головную боль, лихорадку, анемию, кровавую диарею и т.д.