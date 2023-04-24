Какой завтра, 25 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 25 апреля, Всемирный день пингвинов. Верующие чтят память Василия Исповедника. До Нового года осталось 250 дней.
25 апреля 2023 года — вторник. 426-й день войны в Украине.
Какой завтра, 25 апреля, церковный праздник
25 апреля в церковном календаре – день памяти Василия Исповедника. Он жил в VIII веке и был епископом в городе Пария, когда императорский престол занимал Лев Исаври. Известен был как ярый защитник христианства, прославился добрыми и благочестивыми делами.
Когда возникла иконоборческая ересь, выступил в защиту своей епархии. Не разрешал в ней действовать язычникам, не подписывал разрешение на уничтожение икон. За это его изгнали и он провел большую часть своей жизни в нужде и скитаниях. Не согласившись вести какие-либо диалоги с иконоборцами, умер в преклонном возрасте.
Что запрещено делать в этот день
- Не раскладывайте вещи и не убирайте дома.
- Нежелательно пить обычную воду, она 25 апреля уносит силы.
- Не рекомендованы знакомства с новыми людьми.
Народные приметы и традиции на 25 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: 25 апреля дождь, то и начало мая таким будет;
- сухой день после холодного утра – на засушливое лето;
- в берегу много сока – до обилия дождей летом;
- светит солнце, но идет дождь – будет богатый урожай.
В этот день люди молятся Василию Исповеднику о хорошем урожае, здоровье, финансовом благополучии. Желательно в эту дату перестелить кровать, потому что существует поверье, что спать на несвежих простынях до болезни. Особенно внимательно крестьяне 25 апреля относились к скоту. Ухаживая за ней, верили, что так пускают талант в свой дом.
Погода на 25 апреля
Завтра, 25 апреля, в Киеве утром и вечером ясно, днем облачно, днем мелкий дождь. Во Львове пасмурно, все время будет идти мелкий дождь, а во второй половине дня он даже усилится. В Харькове облачно, весь день дождь, а во второй половине дня дождь даже может стать сильнее. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +9 ночью. Во Львове — +12 днем и +9 ночью. В Харькове — +13 днем и +10 ночью. В Одессе — +14 днем и +9 ночью.
Памятные даты 25 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 апреля:
- 4241 год до н. — в Древнем Египте начинают использовать календарь с годом в 365 дней;
- 1154 год — мусульманские войска Нур ад-Дина берут Дамаск;
- 1498 год — в Риге основывают "Братство черноголовых", которое играло заметную роль в жизни города;
- 1507 год — немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер называет новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света;
- 1644 год — крестьянская повстанческая армия под руководством Ли Цзычена практически без боя входит в Пекин, столицу империи Мин;
- 1660 год — учредительное собрание решило вернуть английский престол Стюартам;
- 1719 год — в Лондоне выходит первое издание романа Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо";
- 1783 год — в Анноне (Франция) братья Монгольфье запускают первый воздушный шар с грузом, который был равен весу взрослого человека, пуля объемом в 800 м³ поднялась на 400 метров;
- 1792 год — во Франции на Гревской площади в Париже впервые сооружают и используют для публичной казни гильотина (тогда она называлась Лузеттой);
- 1816 год — Джордж Байрон, преследовавшийся на родине грязными сплетнями, навсегда покидает Великобританию;
- 1826 год — в Великобритании получают патент на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
- 1859 год — в Порт-Саиде начинается строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда де Лессепса;
- 1867 год — город Токио впервые открывают для иностранной торговли;
- 1901 год — в штате Нью-Йорк впервые в мире вводят автомобильные номера;
- 1926 год — проходит дебют первой машины Алфьеро Мазерати — "Тиро 26", за рулем которой сидел сам конструктор, он выигрывает соревнования в Тарга-Флорио (Италия);
- 1940 год — женщины провинции Квебек получают право голоса на выборах;
- 1941 год — Гитлер предписывает начать операцию "Меркурий" (захват Крита);
- 1950 год — канадские провинции подписывают соглашение о строительстве Трансканадского шоссе;
- 1953 год — образуют Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТА ПВО);
- 1954 год — американский научно-исследовательский центр компании "Bell telephone" объявляет о создании солнечных батарей;
- 1956 год — происходит первый полет прототипа вертолетного летательного аппарата – машины Bensen I-8i "Girobot";
- 1974 год — победа "Революции гвоздик" в Португалии;
- 1976 год — проходят первые единственные выборы во Вьетнаме;
- 1983 год — американский космический зонд "Pioneer-10" пересекает орбиту Плутона;
- 1994 год — указом президента Украины создают Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;
- 1997 год — из-за ошибки программистов во Флориде, мировая сеть Интернет терпит наибольший сбой в истории;
- 2008 год — в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит международная конференция по случаю 22-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 апреля
Какие завтра именины: Давид, Василий, Иван, Ярослав, Исаак.
Талисманом человека, рожденного 25 апреля, является гранат. Очень яркий и красивый камень, который в давние времена считался одним из самых дорогих. Гранат станет отличным амулетом для художников, модельеров, скульпторов. А еще он подходит только уверенным в себе людям.
В этот день родились:
- 1900 год — украинская поэтесса, переводчица Вероника Черняховская;
- 1917 год — американская джазовая певица Элла Фицджеральд;
- 1940 год — американский актер, лауреат премии "Оскар" Аль Пачино;
- 1983 год — украинский футболист, полузащитник "Динамо" (Киев) и национальной сборной Украины Олег Гусев.
Какой завтра день в Украине и мире
25 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день родственных городов. Событие было начато в 1963 году и приходится на последнее воскресенье апреля. 28 апреля 1957 г. во Франции была создана Всемирная федерация родственных городов. Эта неправительственная организация занималась поддержанием идеи городов-побратимов и установлением доброжелательных отношений между населенными пунктами.
Также 25 апреля Международный день делегата. Молодой праздник, который был начат ООН в 2015 году. Дату празднования выбрали неслучайно. Именно в этот день 1945 состоялась решающая и многочисленная конференция с целью создания Организации Объединенных Наций.
А еще 25 апреля празднуют Всемирный день пингвинов. Дата празднования была выбрана в честь начала миграции этих птиц на север с целью продолжения рода. Пингвины относятся к семье нелетающих птиц, но умеющих хорошо плавать. Больше всего их в Антарктике, где они питаются мелкими морепродуктами. Главная цель праздника заключается в привлечении внимания человечества к важности сохранения пингвинов как животного вида, отмечены угрозой их исчезновения, которая во многом вызвана человеческой деятельностью.
25 апреля Международный день ДНК. Дату празднования выбрали в честь публикации в британском журнале Nature информации об открытии макромолекулы ДНК (произошло это в 1953 году). Впервые праздник прошел в 2003 году. В молекулярной структуре ДНК сохраняется генетическая информация. Благодаря выявлению спирали ДНК, ученые смогли установить наследственные связи, продуцировать технологии генной инженерии и находить генетические риски.
Также 25 апреля празднуют Всемирный день борьбы против малярии. Событие было начато в 2007 году Всемирной организацией здравоохранения. А дата была выбрана в честь Дня боротбы с малярией в Африке. Малярией называют серьезное паразитарное заболевание, передающееся через самок малярийных комаров. Оно вызывает сильную головную боль, лихорадку, анемию, кровавую диарею и т.д.