Какой завтра, 25 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 25 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

25 февраля 2022 – пятница. В этот день в Украине отмечают День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. А в мире День револьвера. В православном календаре – честь памяти Алексея Чудотворца.

До Нового года осталось 309 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 февраля в Украине и мире празднуют День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Профессиональный государственный праздник был введен в 2010 году. Инициатором создания стал Михаил Ежель. Главная задача инженерно-авиационной службы авиации ВСУ состоит в организации и выполнении технического обеспечения полета. Это очень важная работа, ведь от нее зависит, как правильно будет выполнять свои обязанности экипаж. Всю технику инженеры сначала проверяют на себе, поэтому их профессия – это ежедневный риск. Главной целью создания профессионального праздника инженерно-авиационной службы авиации ВСУ в повышении престижа службы, увеличении интереса общества к ней, а также создании патриотического настроения среди молодежи.

25 февраля празднуют День револьвера / Pexels

Каждый год 25 февраля празднуют День револьвера. Именно в этот день 1836-го был получен патент на шестизарядный кремниевый револьвер 45-го калибра. Иногда его изобретателем ошибочно считают Самуэля Кольта. Но на самом деле идея создания револьвера принадлежит американцу Джону Пирсону, впоследствии продавшему ее Кольту. Револьвером называется стрелковое оружие, применяемое для стрельбы на дистанцию ​​до 100 метров. Его считают надежнее самозарядного пистолета, потому что им можно еще и пользоваться одной рукой. Есть у револьвера и недостаток. А именно ограниченное количество патронов в барабане.

Какие завтра праздники еще в мире:

Карнавал в Рио-де-Жанейро (Бразилия);

Мальтийский карнавал;

Национальный день Кувейта.

Какой завтра, 25 февраля, церковный праздник

25 февраля - день памяти Алексея Чудотворца / commons.wikimedia.org

25 февраля в церковном календаре – день памяти Алексея Чудотворца. Он был выходцем из боярского рода на Руси. Мать Мария и отец Федор были боярами в Черниговском княжестве. Крестили его именем Елевферий. Еще в 12-летнем возрасте услышал мальчик шедший с небес голос: «Для чего, Алексей, ты зря трудишься. Я сделаю тебя ловцем людей”. Долго он думал, что эти слова могут означать.

В юношеском возрасте он покинул своих родителей, поступил в Богоявленский монастырь и принял монашеский постриг, получив имя Алексей. Случилось это в 1320 году. С тех пор и до 40-летнего возраста Алексей Чудотворец проводил все свое время в молитвах, трудах и монашеских делах. Его очень уважали и любили. 1354 Алексея сделали митрополитом Киевским и всея Руси. Когда он принял управление Церковью, он стал еще сильнее служить ей словом и делом.

Чудотворцем же его назвали после того, как Алексей смог исцелить от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу. Умер святой в 1378 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 февраля

Какие завтра именины: Антон, Алексей, Евгений, Мария.

Талисманом человека, рожденного 25 февраля, является гагат. Красивый камень черного цвета, природного происхождения. В старину часто использовали в народной медицине. Считалось, что гагат помогает бороться с подагрой и стрессом.

25 февраля родилась украинская поэтесса, переводчица, культурная деятельница Леся Украинка / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1555 год – испанский композитор эпохи Возрождения Алонсо Лобо;

1591 год – немецкий религиозный поэт, священник-иезуит Фридрих Шпее;

1707 год – итальянский драматург Карло Гольдони;

1841 год – французский художник Пьер-Огюст Ренуар;

1842 год – немецкий писатель Карл Май;

1849 год – украинский статистик, экономист, социолог Федор Щербина;

1850 год – украинский писатель, публицист, издатель Владимир Барвинский;

1871 год – украинская поэтесса, переводчица, культурная деятельница Леся Украинка;

1873 год – итальянский оперный певец Энрико Карузо;

1887 год – украинский актер, режиссер Лесь Курбас;

1905 год – украинский хореограф, балетмейстер Павел Вирский;

1917 год – английский писатель Энтони Берджес;

1919 год – итальянский писатель Пьетро Гариндзи;

1932 год – художник-монументалист, скульптор Владимир Мельниченко;

1943 год – английский рок-музыкант, певец, композитор Джордж Гаррисон;

1950 год – американский кинорежиссер и сценарист Нил Джордан.

Что запрещено делать в этот день

25 февраля запрещалось давать взаймы деньги.

Не думайте в этот день плохо о других людях.

После заката 25 февраля нельзя ходить в гости.

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 25 февраля

25 февраля висят длинные сосульки, значит будет урожай овощей / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: вьюга указывает на то, что летом будет много осадков;

25 февраля туманы, значит, летом будут дожди;

если день прохладный, весна будет ранней и теплой;

25 февраля на небе видны звезды к богатому урожаю;

висят длинные сосульки, значит будет урожай овощей.

25 февраля уже начиналась сильная оттепель, а потому люди часто ходили на рыбалку. Именно поэтому день получил в народе название "Алексея Рыбного". Также 25 февраля был особенным днем ​​для хозяек. Женщины клали пряжу на снег и оставляли так на несколько часов. Верили, что тогда работа будет идти хорошо, а все вещи будут получаться идеальными и долго будут служить.

25 февраля знахари лечили испуг. В народе считали, если человек сильно испугался, то его нужно исцелить особым образом, иначе он может серьезно заболеть.

Погода на завтра, 25 февраля

Завтра, 25 февраля, в Киеве ясное утреннее небо быстро затянется облаками, без осадков. Во Львове прояснится только к вечеру, осадков не ожидается. В Одессе без осадков. В Харькове пасмурно, днем ​​сильный снег, который к вечеру сменится дождем.

Температура воздуха в Киеве +7 днем ​​и +1 ночью. Во Львове +6 днем ​​и -1 ночью. В Одессе +9 днем ​​и +1 ночью. В Харькове +1 день и -3 ночью.

Памятные даты 25 февраля

25 февраля 2021 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов призывает украинских медиков делать прививки против коронавируса / Pexels

В этот день год назад министр здравоохранения Украины Максим Степанов призывает украинских медиков делать прививки против коронавируса, а в украинский прокат выходит приключенческий фильм Том и Джерри.

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 февраля:

Также читайте Церковные праздники в марте 2022 года: православный календарь на месяц