Какой завтра, 25 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 25 июня, Международный день моряка и День таможенника в Украине. Верующие чтят память святого Петра Константинопольского. До Нового года осталось 189 дней.

25 июня 2023 года — воскресенье. 487-й день войны в Украине.

Какой завтра, 25 июня, церковный праздник

25 июня в церковном календаре – день памяти святого Петра Константинопольского. Он был военным сановником и взяли его в плен. Тогда пообещал Петр, что пойдет в монастырь и будет прославлять Бога, если тот поможет ему освободиться. Святой обрел свободу и сразу отправился на гору Афон, где трудился до конца своей жизни. Жил он на той горе более 50 лет и являлся образцом для всех послушников в храмах.

Что запрещено делать в этот день

Не выносите из дома мусор или грязь.

Не стоит давать взаймы деньги, потому что они никогда назад не вернутся.

Не желательно сердиться на родных или ссориться с ними.

Народные приметы и традиции на 25 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в лесу много белок – год будет дождливым;

роса и туман в вечерние часы означают, что в ближайшие дни будет хорошая погода;

высоко летают ласточки к дождю;

Белые облака указывают на возможность града.

25 июня в лесу много белок — год будет дождливым. / Фото: Pexels

В связи с тем, что в народе отмечается праздник Петра Солнцеворота, на стол ставят только рыбные блюда. Если съесть что-нибудь мясное, то в ближайшее время придется перед кем-то не по делу оправдываться.

Погода на 25 июня

Завтра, 25 июня, в Киеве облачно, днем пойдет мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее. Во Львове пасмурно, вечером может немного проясниться, днем мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. В Харькове облачно, в первой половине дня будет идти мелкий дождь, после обеда он усилится, а вечером сменится дождь с грозой. В Одессе пасмурная погода, утром дождь с грозой, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +23 днем и +20 ночью. Во Львове +21 день и +14 ночью. В Харькове +24 днем и +19 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.

Памятные даты 25 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 июня:

1439 год — Базельский собор объявляет римского папу Евгения IV еретиком и лишает его власти;

1530 год — с одобрения Мартина Лютера его ближайший сподвижник Филипп Меланхтон в Аугсбургском рейхстаге преподает основы лютеранства в 28 статьях на немецком и латинском языках;

1580 год — опубликовали "Книгу согласия", в которой были изложены основы лютеранства;

1783 год — французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщает на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода;

1857 год — выходит сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера "Цветы зла";

1863 год — сегун Токугава Иемити приказывает изгнать из Японии всех иностранцев;

1872 год – в Немецкой империи запрещают деятельность Ордена иезуитов;

1878 год – начинается Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Княжества Черногория, Княжества Сербия и Румынии;

1939 год — во Львове проходит последнее собрание Научного общества имени Шевченко;

1950 год – армия Северной Кореи нападает на Южную Корею;

1957 год — создают игрушку "летающая тарелка";

1991 год — Словения и Хорватия провозглашают независимость от Югославии;

1991 год — принимают Закон Украины "О таможенном деле в Украине".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 июня

Какие завтра именины: Арсений, Аркадий, Орест, Евгений, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 25 июня является жемчуг. Нежный и хрупкий драгоценный камень. Издавна жемчуг использовали в лечебных целях. А еще раньше они ассоциировались с красотой и невинностью.

В этот день родились:

1646 год – итальянская философиня и математикиня, первая женщина в мире, получившая докторскую степень Елена Лукреция Корнаро Пископия;

1886 год – украинский историк, академик, профессор Львовского университета Иван Крипьякевич;

1922 год – украинский писатель Петр Угляренко.

Какой завтра день в Украине и мире

25 июня Международный день моряка / Фото: Pexels

25 июня в Украине празднуют День таможенника. Государственный праздник, созданный в 2020 году, до этого (с 1991 года) праздновали в этот день День таможенной службы Украины. Главная цель даты — привлечь внимание к важной профессии таможенника и почтить всех таможенников с помощью поздравлений.

Также 25 июня День молодежных и детских организаций Украины. Празднуют дату с 2008 года, когда она была создана указом президента Украины для того, чтобы регламентировать и защищать такие организации. Воспитание молодежи и детей – залог успешного государственного развития. В настоящее время самым удивительным объединением, которое объединяет молодежь, является Национальная организация скаутов Украины (НОСУ), работающая с 2007 года.

А еще 25 июня Международный день моряка. Праздник появился в 2010 году, после того, как между членами Международной морской организации (является частью ООН) была подписана соответствующая резолюция. Цель дня состоит в том, чтобы поблагодарить моряков за их труд и вклад в мировую экономику.

25 июня Всемирный день витилиго. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день скончался Майкл Джексон, являвшийся настоящим королем современной мировой музыки и жертвой болезни. Витилиго малоизученное нелечимое заболевание. На темной коже оно более заметно, но по статистике все равно часто встречается у людей любой расы и возраста.