Какой завтра, 25 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 25 марта, в Украине празднуют День Службы безопасности, а по всему миру проходит акция Час Земли. Верующие чтят память преподобного Феофана Исповедника. До Нового года остался 281 день.

25 марта 2023 — суббота. 395-й день войны в Украине.

Какой завтра, 25 марта, церковный праздник

25 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Феофана Исповедника. Родился в Константинополе в знатной византийской семье, его отец был префектом Эгейских островов. Осиротел в раннем возрасте, поэтому за его образованием стал следить Византийский император Константин V Копроним. Вскоре после женитьбы на аристократической женщине, с которой жил в чистоте, стал монахом.

Он основал монастырь у Кизикуса. За свою жизнь Феофан построил три монастыря, в одном из них был даже игуменом. 787 был на II Никейском соборе, во время которого защищал иконопоклонение.

Между 810 и 814 годами написал свое основное произведение под названием "Хронография", где содержались краткие ежегодные описания событий и хронологические таблицы. Однако у них было полно неточностей.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя сидеть без дела, потому не стоит лениться.

Запрещено злословить, ругаться, ссориться.

Продолжается Великий пост, поэтому запрещено есть мясные, молочные продукты, яйца.

Нельзя вязать и шить.

Не рекомендуется стричь или окрашивать волосы.

Народные приметы и традиции на 25 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: по-настоящему весенняя погода, значит, летом будет много дождей;

иней на деревьях — к дождливому июню;

густой туман на улице — ждите хорошего урожая конопли, льна и овса;

идет дождь — скоро придет потепление;

на реках задерживается лед — теплое лето можете не ждать.

25 марта иней на деревьях — до дождливого июня / Фото: Pexels

В народе в этот день пытались "задобрить" птиц, угощая их льняными и конопляными семенами. Пытались 25 марта не сквернословить и не ссориться, потому что считали, что это может принести несчастье в ближайшем будущем. Также не выносили из дома мусор, ведь верили, что вместе с ним выносили свое счастье.

Погода на 25 марта

Завтра, 25 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, будет идти сильный дождь, который ослабеет до вечера. В Харькове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +11 ночью. Во Львове +11 днем и +9 ночью. В Харькове +16 днем и +10 ночью. В Одессе +11 днем и +8 ночью.

Памятные даты 25 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 марта:

1306 год — Роберт Брюс коронован монархом Шотландии;

1596 год — битва между украинскими повстанцами Северина Наливайко и войском польского гетмана Жолкевского в урочище Острый Камень;

1655 год — Христиан Гюйгенс открывает спутник Сатурна Титан;

1668 год — проходит первая в Америке лошадиная гонка;

1807 год — британский парламент 283 голосами против 16 принимает Акт о запрете работорговли;

1821 год — вспыхивает восстание греков против османского владычества под предводительством Александра Ипсиланти;

1848 год — Весна народов: в Вене опубликовали проект Конституции, разработанный комитетом под руководством министра внутренних дел Пиллерсдорфа;

1857 год — в Брисбене (Австралия) второй раз подряд наблюдают солнечное затмение;

1857 год — парижанин Леон Скотт получает патент на древнее известное устройство для записи звука;

1876 год — проводит свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире;

1916 год — женщинам в США разрешают присутствовать на поединках боксеров;

1917 год — выходит постановление Временного правительства об отмене смертной казни;

1940 год — югославский принц Павел Карагеоргиевич подписывает соглашение о взаимопомощи с Италией и Германией;

1957 год — Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписывают в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, которыми основаны ЕЭС и Евратом;

1977 год — Элвис Костелло выпускает дебютный сингл "Less Than Zero";

1983 год — на телепрограмме "Motown 25: Yesterday, Today, Forever" Майкл Джексон демонстрирует элемент танца под названием "Лунная Хода";

1988 год — австралиец Невилл Паттен сооружает самый маленький в мире велосипед – его колеса были диаметром менее двух см;

1992 год — Верховная Рада Украины принимает Закон "О Службе безопасности Украины";

1993 год — создают центральное бюро Интерпола Украины;

2011 год — Папа Римский подтверждает выбор нового предстоятеля УГКЦ, им становится Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав;

2013 год — в центре Парижа полицейские применяют слезоточивый газ против участников митинга протеста за отмену закона о легализации однополых браков во Франции.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 марта

Какие завтра именины: Феофан, Григорий, Симеон, Семен, Арон.

Талисманом человека, рожденного 25 марта, является гематит. Бывает разных оттенков: от начищенного черного с металлическим блеском до серого с красными вкраплениями. С давних времен гематит считали камнем мужчин. Верили, что им он нужен, чтобы не терять смелости и лечить полученные в бою раны.

В этот день родились:

1839 год – украинский ученый-офтальмолог, врач, педагог Гиршман Леонард Леопольдович;

1897 год — украинский военно-политический деятель, активный участник украинской национально-освободительной борьбы Андрух Иван;

1909 год – украинский литературовед, театровед, профессор Украинского Свободного Университета в Мюнхене, общественный и политический деятель, член Провода ОУН Юрий Бойко-Блохин;

1911 год — украинский политик, деятель ОУН от 1933 года Александр Бандера;

1911 год – ученый в области истории математики и теории механизмов Алексей Боголюбов;

1942 год – украинский поэт Иван Белый;

1942 год – украинский актер Юрий Брилинский;

1950 год – популярный украинский игрок в интеллектуальных телешоу Борис Бурда;

1971 год — украинский издатель, журналист Починок Игорь Петрович;

1976 год – украинский боксер в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко.

Какой завтра день в Украине и мире

25 марта в мире празднуют Час Земли / Фото: Pexels

25 марта в Украине празднуют День Службы безопасности. Профессиональный праздник был начат президентом Леонидом Кучмой 22 марта 2001 года. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1992 был утвержден закон о Службе безопасности Украины. СБУ – центральный государственный правоохранительный орган со специальным назначением.

Основные задачи СБУ: защита суверенитета государства, борьба с терроризмом и коррупцией, помогает в укреплении обороны, содействии экономическому росту, помощь в политическом развитии страны, информационный контроль граждан и т.д.

Также 25 марта в мире празднуют Час Земли. Каждый год приходится на последнюю субботу марта. Вечером нужно на один час выключить свет, чтобы показать, что вам небезразлична ваша планета. Впервые событие было проведено в австралийском городе Сидней. Случилось это в 2007 году. Тогда к акции присоединилось около 2000 предприятий, люди выключили в своих домах электрические лампы. В тот вечер даже состоялась одна свадьба при свечах.

В 2008 году Час Земли уже имел мировой масштаб. Она охватила все континенты, 18 часовых поясов и более 370 городов. В настоящее время в акции ежегодно принимают участие 190 стран мира. Она стала самым массовым экологическим движением в мире.

А еще 25 марта – День чтения Толкина (Tolkien Reading Day). Событие посвящено творчеству Дж.Р.Р. Толкина, который известен своими книгами "Хоббит" и "Властелин колец". Учредили праздник в Обществе Толкина в 2003 году для того, чтобы поощрить почитателей читать и ценить произведения этого писателя. Дату выбрали не просто так. Именно в этот день в книгах произошло падение Властелина Колец (Саурона) и падение Барад-Дура.

25 марта празднуют Международный день вафель. Известно, что жители Древней Греции лакомились вафлями, но с тех пор этот десерт развивался и менялся. Его любят и выпекают по всему миру. Сначала этот праздник начали праздновать в скандинавских странах, ведь люди, проживающие там, особенно любят этот десерт.

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