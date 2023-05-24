Какой завтра, 25 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 25 мая, День государственной службы специальной связи и защиты информации в Украине. Верующие чтят память святителя Германа. До Нового года осталось 220 дней.

25 мая 2023 года — четверг. 456-й день войны в Украине.

Какой завтра, 25 мая, церковный праздник

25 мая в церковном календаре – день памяти святителя Германа. Жил он в VII веке и на его долю выпало немало скитаний. Когда его отец умер, Германа отдал император на службу церковным клириком. Впоследствии его даже поставили на пост епископа. Он всегда защищал христианскую веру, за что был сослан в дальние края. Вернувшись, стал патриархом Константинополя. Когда императором стал Лев Армянин, снова был сослан через пророческие речи и непреклонность веры. Умер Герман в возрасте 96 лет.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя приносить домой цветы белой кувшинки – станет причиной смерти домашних животных.

Также нельзя срезать цветы кувшинки.

Лучше не ходить в гости в этот день.

Народные приметы и традиции на 25 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: красный рассвет – к засушливой погоде летом;

много цветов на рябине – будет хороший урожай ягод;

утро пасмурное – значит и лето будет дождливым;

утренняя заря ясная – до жаркого лета;

много майских жуков – к засухе летом;

всю ночь поет соловей – будет хорошая погода;

голубые облака вечером – к смене погоды.

25 мая много цветов на рябине – будет хороший урожай ягод / Фото: pixabay.com

В древности крестьяне верили, если 25 мая на улицы забежит лиса из леса, то стоит ждать беды. Очень важно держать в этот день кухню в идеальной чистоте, поэтому часто проводили генеральную уборку. В народе день часто называли Рябиновкой, потому что именно в этот период обычно начинала цвести рябина. Считалось, что это дерево защищает от пожаров, поэтому его часто сажали рядом с домом.

Погода на 25 мая

Завтра, 25 мая, в Киеве будет ясная погода весь день, без осадков. Во Львове пасмурная погода будет держаться до вечера, а затем небо станет чистым, осадков не ожидается. В Харькове облачно, с самого утра ожидается сильный дождь, хотя он может немного ослабнуть днем. В Одессе ясно утром, но днем небо будет облачным, днем возможен дождь с грозой.

Температура воздуха в Киеве – +26 днем и +18 ночью. Во Львове – +22 днем и +14 ночью. В Харькове – +23 днем и +16 ночью. В Одессе – +23 днем и +18 ночью.

Памятные даты 25 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 мая:

996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);

1502 год — португальцы в день Святой Елены открывают остров, который назвали в честь святой;

1521 год — Вормским эдиктом Карл V провозглашает Мартына Лютера еретиком и запрещает печатать и распространять его труды;

1810 год — в Буэнос-Айресе происходит Майская революция, с которой начинается процесс образования государства Аргентина;

1926 год — убивают Симона Петлюру;

1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;

1996 год — в Кошице словак Ю. Барбарич протягивает на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние — 8,2 метра;

1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, который разрушили в 1919 году;

1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;

1999 год — боксер-тяжеловес Майк Тайсон выходит на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей;

2001 год — в Сан-Франциско (США) появляется новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин;

2014 год — в Украине президентом выбирают Петра Порошенко;

2020 год — в Миннеаполисе (США) при задержании убивают чернокожего американца Джорджа Флойда, что приводит к массовым протестам среди населения с жертвами.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 мая

Какие завтра именины: Панкратий, Герман.

Талисманом человека, рожденного 25 мая, является змеевик. Издавна верили, что этот камень является окаменевшей кожей огненного змея, охранявшего вход в пещеру с золотом. А зе змеевик наделяли магическими и лечебными свойствами. Например, верили, что с его помощью можно привести сглаз.

В этот день родились:

1889 год – украинский и американский авиаконструктор Игорь Сикорский;

1976 год – ирландский актер театра и кино Киллиан Мерфи.

Какой завтра день в Украине и мире

25 мая Международный день без пластика / Фото: pixabay.com

25 мая в Украине празднуют День государственной службы специальной связи и защиты информации. Не забудьте поздравить родных, близких, друзей или знакомых, занимающихся этим важным для страны делом.

Также 25 мая Международный день без пластика. Это экологическое событие направлено на повышение осведомленности о влиянии одноразового пластика на окружающую среду. В этот день следует сказать "нет" пластику и отказаться от его использования. Это будет ваш вклад в сохранение природы.

А еще 25 мая празднуют Всемирный день товара. Приходится каждый год на последний четверг мая. Главная цель этого события состоит в том, чтобы поделиться с потребителями особенностями производственных процессов разных товаров. Впервые начали праздновать 2018 в связи с годовщиной компании Mind the Product. Эта организация ставит перед собой цель сблизить между собой потребителей и производителей разных товаров. Последние делятся своим опытом производства, разработки и продажи товаров. Создали компанию в Лондоне в 2010 году.

25 мая Международный день танца степ. Событие посвятили в честь известного танцора степа Билла Робинсона. Степ – особый жанр хореографического искусства и название танцевальных стилей, характеризующихся акцентом на работу ног. Появился степ сначала в африканской культуре, а самой популярной ее разновидностью является чечетка. Степ является главной среди форм народных танцев в таких странах как Ирландия и Великобритания.

Также 25 мая Международный день героев борьбы против тоталитаризма. Событие было начато Европарламентом 2019 года, а дату избрали в честь дня убийства ротмистра Витольда Пилецкого (Польша) членами коммунистической партии (1948 год). Главная цель даты — почтить память противников тоталитаризма, ценой своей жизни спасавших людей из лагерей.

А еще 25 мая неформальное событие День полотенца. Оно было создано в 2001 году поклонниками творчества британского комедейственного писателя Дугласа Адамса. Почему выбрали именно полотенце? Все просто — в одном из произведений Адамса ("Путеводитель по Галактике") полотенце является главным атрибутом для путешествия автостопом.

25 мая Всемирный день щитовидной железы. Дата была установлена Европейской тироидной организацией в 2009 году. Щитовидная железа является органом эндокринной системы и производит гормоны (кальцитонин, трийодтиронин и тироксин), необходимые для функционирования организма. Нарушение в работе щитовидной железы имеет тяжелые последствия: в том числе задержку физического и психического развития.

Также 25 мая День пропавших без вести детей. Дата была начата Международным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей в 2002 году. Символом события является цветок незабудки. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания людей к острой проблеме, вовлечении в активизацию поиска, повышении осведомленности родителей о том, как можно защитить своих детей от похищения.

А еще 25 мая День филолога. Профессиональный праздник филологов – начитанных и образованных людей, помогающих сохранить литературное и языковое наследие человечества. Первые филологи появились очень давно. Ими считают работников Александрийской библиотеки, в которой хранилось более 500 тысяч рукописей. Более современное значение филология приобрела во времена Возрождения. Тогда античная культура приобрела статус обязательного образовательного элемента. В частности, в своем трактате "Пир" Датне Алигьери поднял немало вопросов по литературе и языку, описывал преимущества народного языка над латынью и возможность перевода стихов с разных языков без потери гармонии.