Какой завтра, 25 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 25 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

25 января 2022 – вторник. В церковном календаре – день памяти Татианы (Татьяны) Римской (в народе – Татьянин день). В этот день 1924 года во французском городке Шамони начинаются I зимние Олимпийские игры, а в 2004 году на поверхность Марса совершает посадку второй американский марсоход "Опортьюнити".

До Нового года осталось 340 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 января в празднуют Татьянин день, который еще принято называть Днем студента. Ведь святая Татиана Римская, память которой православная церковь чествует в этот день, была покровительницей учеников и студентов.

25 января - Татьянин день, святой, которая считается покровительницей студентов / Pexels

25 января студентам следует посетить церковь и поставить свечу за успехи в учебе. Вечером учащиеся в учебных заведениях традиционно устраивают громкие вечеринки. Также 25 января поздравляют с днем ​​ангела Татьяну.

Какой завтра праздник еще в мире:

День счастливых снеговиков;

День Роберта Бернса в Шотландии (Роберт Бернс – известный шотландский поэт);

День исключительно для себя;

День наоборот (нужно все слова говорить задом наперед);

День благодарения наставнику;

Национальный день планирования отпусков в США.

Какой завтра, 25 января, церковный праздник

25 января - день памяти великомученицы Татианы (Татьяны) Римской / commons.wikimedia.org

25 января в церковном календаре – день памяти великомученицы Татианы (Татьяны) Римской. Родилась в богатой римской семье. Отца девушки трижды выбирали консулом. Он тайно исповедовал христианство, поэтому свою дочь также воспитал в этой вере. Когда Татиана достигла своего совершеннолетия, она безразлично относилась к богатствам и другим благам. Девушка всем сердцем полюбила благочестивую жизнь и хотела отдать себя Церкви, отказавшись от замужества.

За добродетель, преданность Богу и другие добродетели Татиану сделали диаконом в римском храме. Все время она молилась, помогала больным, беднякам и посещала тюрьмы.

Когда землями правил малолетний правитель Александр, приняла мученические страдания от градоправителя Ульпиана. Татиану отвели в храм, чтобы она там поклонилась языческим идолам. Однако праздники начала молиться и вдруг началось землетрясение, расколовшее идолов на части. За это святой женщине выкололи глаза. Но она стойко вынесла все мучения и молилась, чтобы палачам открылась духовная правда. Все палачи уверовали во Христа, пали вниз и возвели руки к небесам. За это их сначала пытали, а затем казнили.

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На следующий день Татиану снова мучили. Ее обнажили, резали тело, избивали. Но вдруг из ее ран вместо крови начало течь молоко, которое в воздухе обернулось благоуханием. А сами мучители испытывали страшные боли. Девять из них даже умерли на месте.

На третий день праздника снова привели на суд. Однако все увидели, что за ночь она стала совершенно здорова. Ее стали уговаривать, чтобы женщина принесла жертву богине Диане. Тогда праздники перекрестились и громко помолились. Раздался грохот грома, а молния испепелила самих жрецов и идолов.

Мученицу снова пытали и бросили в тюрьму. Ночью к ней явились Ангелы Божии и исцелили все раны. Утром Татиану вывели в Колизей и спустили голодных львов. Однако животные легли у ее ног и принялись лизать руки. А когда львов завели опять в клетку, они разорвали одного из палачей. Святую бросили в огонь, но он не взял ее тела. Язычники подумали, что Татиана ведьма, а потому решили остричь волосы (в древности верили, что именно в волосах вся сила волшебницы).

На следующий день Татиану привели в храм Зевса, но она снова начала молиться и идол упал. Замученные палачи решили казнить женщину. Вместе с ней мученическую смерть приняли другие христиане, в том числе и отец Татианы. Случилось это около 225 года.

А еще 25 января церковь чтит память святителя Саввы, архиепископа Сербского. С детства преподобный интересовался православными рукописями, а также усердно изучал именно духовные предметы. В миру звали Ростислав. В юности тайно покинул отчий дом, чтобы служить в монастыре в Афоне и учить святую науку. Сумел убедить своего отца и принять постриг. Очень скоро получил высокий духовный сан.

Своим благословением Савва окропил немало церквей в Сербии, а также обратил многих людей в христианскую религию. Преподобный также путешествовал по миру и общался с разными людьми. Путешествие свое святитель закончил в Болгарии, где и умер.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 января

Какие завтра именины: Галактион, Макарий, Петр, Савва, Евпраксия, Татьяна.

Талисманом людей, рожденных 25 января, является агат. Полудрагоценный камень, поверхность которого имеет полосатую окраску. Агаты бывают разного цвета, в зависимости от местонахождения. Чаще всего в природе встречаются светлые камни. С давних времен агат использовали для изготовления декоративных и ювелирных украшений.

25 января родился украинский шоумен и шестой Президент Украины Владимир Зеленский / Associated Press

В этот день родились:

1627 год – английский химик, физик Роберт Бойль;

1708 год – итальянский художник XVIII века Помпео Батони;

1741 год – Григорий Соболевский, украинский врач-ботаник и фармаколог Григорий Соболевский;

1759 год – знаменитый шотландский поэт Роберт Бернс;

1806 год – ирландский художник-портретист, книжный иллюстратор, мастер исторического жанра Дэниел Маклайз;

1852 год – украинский физиолог, врач-эндокринолог, основавший Органотерапевтический институт, Василий Данилевский;

1872 год – украинский политический и государственный деятель Николай Скрипник;

1882 год – британская писательница и литературный критик Вирджиния Вулф;

1883 год – украинский авиаконструктор, создал первый гидроплан Дмитрий Григорович;

1900 год – американский генетик и эволюционный биолог украинского происхождения Феодосий Добржанский;

1931 год – украинский актер Виктор Цимбалист;

1938 год – советский певец, актер Владимир Высоцкий;

1978 год – украинский шоумен и шестой президент Украины Владимир Зеленский;

1981 год – американская певица и композитор, лауреат 12 наград "Грэмми" Алиша Киз.

Что запрещено делать в этот день

25 января запрещается зацикливаться на дурных мыслях.

Не стоит поддаваться своим вредным привычкам.

Не держите дома поломанные вещи, лучше 25 января их выбросить.

Народные приметы и традиции на 25 января

Какая погода 25 января, такой будет и в декабре / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если рано взойдет солнце, весной быстро потеплеет и птицы из теплых краев вернутся;

на Татьянин день снег означает, что лето будет сырым и дождливым;

какая погода 25 января, такой будет и в декабре;

с юга дует ветер – лето будет малоурожайным и засушливым;

ясная и морозная погода 25 января хороший урожай, а теплая и снежная на неурожайный год;

в этот день метель, значит, будет много хлеба;

звездное небо указывает на раннюю весну.

Среди простых людей было немало традиций празднования Татьяниного дня. В этот день женщины пытались провести генеральную уборку дома. А еще считали, что если девочка родилась 25 января, то из нее вырастет хорошая хозяйка. Старшие женщины пекли караваи в виде солнца. Особое место в праздновании этого дня отводили именно этому небесному светилу. Крестьяне считали, что если подняться на высокий холм и загадать желание, глядя при этом на солнце, то загаданное сбудется. Верующие же 25 января обязательно посещали церковь, чтобы поставить свечу и помолиться святой Татиане на успех в учебе.

Погода на завтра, 25 января

Завтра, 25 января, в Киеве небо будет покрыто облаками, вечером возможен мелкий снег. Во Львове пасмурная погода, с середины дня будет идти снег. В Одессе прояснение возможно только вечером, утром продлится ночной снег, который к середине дня закончится. В Харькове без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве -6 днем ​​и -9 ночью. Во Львове -15 ночью и около 0 дней. В Одессе -3 днем ​​и -6 ночью. В Харькове -6 днем ​​и -11 ночью.

Памятные даты 25 января

25 января 2021 года в Киеве устанавливают новые дорожные знаки (в частности, впервые знак "Смена покрытия") / Pexels

В этот день год назад в Киеве устанавливают новые дорожные знаки (в частности, впервые знак "Смена покрытия"), а возле Офиса Президента проходит тарифный протест.

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 января: