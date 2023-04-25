Какой завтра, 26 апреля, день: какой церковный праздник, что запрещено делать

26 апреля 2023 года – среда. 427-й день войны в Украине.

Какой завтра, 26 апреля, церковный праздник

26 апреля в церковном календаре – день памяти святой Фомаиды. Родилась она в Александрии, в семье христиан. С раннего детства интересовало девочку Священное Писание, поэтому она стремилась к духовной жизни. В возрасте 15 лет она вышла замуж за рыбалку, который тоже был христианином.

Однако свекор Формаиды настолько соблазнился красотой и молодостью девушки, что начал склонять ее ко греху. Просила его девушка передумать, вспоминала о Страшном суде и грехе. Тогда взял меч свекор и начал Формаиде угрожать смертью, если она не согласится с ним вступить в связь. Девушка отказалась и по своим убеждениям была убита.

Что запрещено делать в этот день

Не покупайте дорогие вещи – такая покупка окажется бесполезной в будущем.

Не стройте долгосрочные планы, потому что все получится совсем не так, как вы хотите.

Женщины и девушки не могут флиртовать с мужчинами, можно навлечь на себя серьезные заболевания.

Народные приметы и традиции на 26 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: распустился дуб, тогда лето будет теплым и солнечным;

квакают лягушки – хорошо уродит овес;

идет дождь – в начале мая будет мокро;

ночь звездная – к урожайному году;

громко кричит кукушка – приближается настоящее тепло;

на веховках деревьев сидят вороны – будет теплая погода.

26 апреля квакают лягушки — хорошо уродит овес / Фото: Pexels

В народе 26 апреля называли Фомаида Медуница, потому что женщины начинали собирать цветок медуницы. А еще в лесу искали целебные травы, из которых готовили отвары и настойки, которые затем использовали для лечения разных болезней. Верующие молятся святой о избавлении от греховных мыслей.

Погода на 26 апреля

Завтра, 26 апреля, в Киеве безоблачное утро сменится в пасмурный день и вечер, во второй половине дня мелкий дождь. Во Львове лишь к вечеру небо станет безоблачным, ночной дождь станет слабее к утру и закончится к середине дня. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, днем небольшой дождь, который может усилиться к вечеру.

Температура воздуха в Киеве – +16 днем и +9 ночью. Во Львове – +10 днем и +6 ночью. В Харькове – +20 днем и +10 ночью. В Одессе – +13 днем и +10 ночью.

Памятные даты 26 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 апреля:

1289 год — египетские мамелюки захватывают город Триполи;

1478 год — во время мессы в кафедральном соборе убивают правителя Флоренции Джулиано Медичи, однако его брат Лоренцо отбивает нападение и, возглавив войска, подавляет попытку переворота;

1514 год — польский астроном Николай Коперник проводит свое первое наблюдение за Сатурном;

1525 год — Томас Мюнцер возглавляет отряд немецких крестьян и поднимает восстание;

1607 год — на мысе Генри (Вирджиния) осуществляют высадку первые в Америке английские колонисты;

1654 год — евреев высылают из Бразилии;

1783 год — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне;

1798 год — Франция аннексирует Республику Женева;

1840 год — из печати выходит первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1860 год — в Канаде создают батальон волонтерской милиции, который в будущем станет первым полком канадской регулярной армии;

1865 год — Гражданская война в США: армия конфедератов во главе с Джозефом Джонстоном капитулирует перед союзными войсками в битве под Дюрнгемом (Южная Каролина);

1881 год — из-за взрыва боеприпасов тонет английский паровой шлюп "Дотерель", 143 моряка погибает;

1911 год — французская армия занимает столицу Марокко;

1915 год — в Адриатическом море австрийская субмарина торпедирует и топит французский броненосный крейсер "Леон Гамбетта";

1921 год — в Лондоне на улицах появляется первый полицейский патруль на мотоцикле;

1923 год — принц Йоркский Альберт женится на Елизавете Боус-Лайон;

1933 год — в Германии создают Гестапо (тайную государственную полицию), сформированную на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции;

1937 год — без всякого предупреждения немецкие самолеты из «Легиона Кондор», отправленного Адольфом Гитлером в помощь националистическим силам генерала Франсиско Франко, проводят трехчасовую бомбардировку баскского города Герника (Северная Испания);

1939 год — правительство Великобритании принимает закон об обязательной военной службе;

1944 год — подразделения английских коммандос похитили командующего немецкими войсками на Крите генерала Генриха Крейпе

1945 год — Украина входит в состав ООН как член-основатель;

1962 год — запускают в космос англо-американский спутник "Ariel", первый в истории международный объект в космосе;

1964 год — две африканские республики, Танганьика и Занзибар и Пемба, объявляют о создании единого государства Объединенная Республика Танзания во главе с президентом Джулиусом Ньерере;

1965 год — в Киеве впервые выходит в эфир радиостанция "Луч";

1985 год — в Варшаве высшие партийные и государственные деятели стран Варшавского договора подписывают соглашение о продлении срока его действия на 20 лет;

1986 год — в 1 час. 23 мин. по киевскому времени происходит самая техногенная авария в истории человечества — взрывается четвертый реактор Чернобыльской АЭС и суммарная радиация выброшенных в воздух изотопов составляет 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году;

1987 год — теннисная звезда Крис Эверт выигрывает свой 150-й профессиональный турнир;

1989 год — во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые развеваются сине-желтые флаги;

1994 год — американские ученые из Национальной лаборатории им. Ферми дают свидетельство того, что на них был открыт последний, шестой кварк, охота на которого продолжалась 20 лет;

1998 год — в Хьюстоне (США) барбадосец Рон Кинг проводит самый массовый в истории сеанс одновременной игры в шашки, сыграв с 385 противниками и выиграв у всех;

1999 год — компьютерный вирус "Чернобыль" повреждает, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру;

2000 год — президент Украины Леонид Кучма заявляет, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года;

2001 год — ВОИС устанавливает Всемирный день интеллектуальной собственности.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 апреля

Какие завтра именины: Артем, Фома.

Талисманом человека, рожденного 26 апреля, является александрит. Крайне редкий минерал, являющийся разновидностью хризоберила. Отличается желтовато-зеленым цветом. Александрит – магический камень, который лучше всего подходит сильным и волевым людям. Камень обладает мощной энергетикой, которая не всем подходит.

В этот день родились:

1575 год — королева Франции с 1600 года Мария Медичи;

1803 год — украинский педагог, писатель, историк, этнограф Иван Кулжинский;

1836 год — выдающаяся гуцульская певица Мария Кречунек "Чукутиха";

1884 год — украинский художник-авангардист Вадим Меллер;

1890 год — украинский поэт, литературовед и переводчик Николай Зеров;

1940 год — итальянский композитор, один из "отцов" музыки диско Джорджо Мородер;

1961 год — украинский футболист и тренер, советник вице-премьера Украины по вопросам Евро-2012 Александр Заваров;

1968 год — украинский военный летчик, Герой Украины Александр Оксанченко;

1985 год — украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр) Артем Федецкий.

Какой завтра день в Украине и мире

26 апреля в Украине и мире Международный день памяти Чернобыля / Фото: PiMaster3 / Wikipedia

26 апреля в Украине и мире Международный день памяти Чернобыля. Именно 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная авария, которую когда-либо вызывал мирный атом. После аварии радиоактивный шлейф окутал значительную часть планеты, превратив цветущую местность в пустоту и зону отчуждения. Тридцать лет спустя после катастрофы 26 апреля был объявлен ООН Международным днем памяти Чернобыля. Он напоминает человечеству о том, какой опасной может быть атомная энергетика, а также рассказывает о героизме тех, кто первым приехал на ликвидацию последствий взрыва и о долговременных последствиях от этой катастрофы.

Также 26 апреля Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Был создан в честь памяти событий, произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Чернобыльская беда стала самой масштабной техногенной катастрофой за историю человечества. Через несколько секунд произошло два мощных взрыва, которые выбросили в воздух чрезвычайное количество радиационных изотопов (число в 30-40 раз превышает аналогичные показатели от разрыва бомбы в Хиросиме во время Второй Мировой войны).

А еще 26 апреля Международный день интеллектуальной собственности. Около 50 лет назад именно в этот день начала действовать Конвенция, на основе которой учредили Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Это специальное подразделение ООН, основная задача которого — работа над развитием доступной, понятной и уравновешенной международной системы интеллектуальной собственности.

26 апреля празднуют Всемирный день пилотов. Впервые событие было проведено в 2014 году, с тех пор отмечается каждый год. Первоначально этот день был "внутренним праздником" Ассоциации пилотов Турецких авиалиний Turkish Airlines и был посвящен первому полету в небе над Турцией.

Также 26 апреля празднуют День шкалы Рихтера. В шутку говорят, что именно в этот день нужно прислушиваться к грохоту с земли и крепко держаться на ногах. Дату избрали в честь дня рождения Чарльза Ф. Рихтера в честь его достижений. Чарльз Рихтер был человеком, который особенно любил землетрясения и пытался изучить их. В 1935 г. он придумал шкалу для измерения силы землетрясений во время работы в Калифорнийском технологическом институте.

А еще 26 апреля — День "обними" друга (Hug a Friend Day). Это лишний повод показать своим друзьям, насколько они важны для вас. День призван напомнить, что очень полезно уделять внимание своим близким людям. Придите в гости или позвоните друзьям, с которыми давно не виделись, чтобы дать им понять, сколько они для вас означают.

26 апреля День денима (День джинсов). Каждый год приходится на последнюю среду апреля. Эта кампания была создана в 1998 году, когда в Италии суд оправдал 45-летнего мужчину, изнасиловавшего 18-летнюю девушку. Основным аргументом стало то, что девушка носила узкие джинсы, которые якобы спровоцировали мужчину к преступлению. В тот же день по всему миру прошли акции протеста, направленные на борьбу с изнасилованием. Участники держали плакаты с надписями "Джинсы: алиби для изнасилования".

Также 26 апреля празднуют Международный день собаки-поводыря. В различных мероприятиях принимают участие более 50 стран мира с целью привлечь внимание общества к особым животным, помогающим людям с инвалидностью. Впервые систематически тренировать собак в качестве компаньонов для потерявших зрение людей начали после Первой Мировой войны.

А еще 26 апреля празднуют Международный день секретаря. Этот профессиональный праздник для всех офисных работников ежегодно выпадает на последнюю среду апреля. Дата не является официальной, но очень популярна. А все потому, что в этот день можно поздравить секретарей, ассистентов руководителей, офис-менеджеров с профессиональным праздником.

26 апреля Всемирный день бурлеска. Бурлеск – стиль искусства, основанный на сатире. Появился в форме развлечений в XIX веке. Это был своего рода сатиристический и непристойный спектакль. Всемирный день бурлекса был основан в 2022 году танцовщицей, послом психического здоровья и писательницей Сапфирой.

Также 26 апреля Всемирный день канцтоваров. Ежегодное событие выпадает на последнюю среду апреля. Ее главная цель — празднование искусства письма и ценности канцелярских товаров в повседневной жизни человека.

А еще 26 апреля — Международный день осведомленности о шуме. Это всемирное событие направлено на повышение осведомленности о негативном влиянии шумового загрязнения на здоровье и самочувствие. Событие ежегодно выпадает на последнюю среду апреля, а впервые было проведено Центром слуха и коммуникации в Нью-Йорке в 1996 году.